Россия должна быть на Олимпиаде. Соперники нам по зубам

Сборная России узнала соперников по группе квалификации Олимпиады-2020 в Токио. Команда Сергея Базаревича в хорватском сплите встретится с Германией и Мексикой. Во второй группе оказались Хорватия, Бразилия и Тунис.

Олимпиада-2020. Россия в квалификации сыграет с Германией и Мексикой Между Россией и Олимпиадой стоят немцы и мексиканцы. И победитель группы «Тунис, Хорватия, Бразилия». Мы должны пробиваться в Токио!

Жребий можно назвать приемлемым. Могло быть и получше, но самый главный момент заключается в том, что сборная России попала в первую корзину и избежала противостояния с Сербией, Грецией и Литвой на чужой площадке. Остальные соперники вполне обыгрываемые.

Шансы есть, но нужно везение. Всё о вариантах России попасть на Олимпиаду-2020 Команда Базаревича не сыграет с Литвой, Сербией и Грецией. Рассказываем о возможных соперниках в олимпийской квалификации.

Для начала следует проанализировать оппонентов по группе турнира в Сплите. Это Германия и Мексика. Конечно, Германия не самый удобный соперник из четвёртой корзины, но в этой команде нет ничего выдающегося. На первом этапе Кубка мира 2019 года немцы играли в группе со сборными Франции, Доминиканской Республики и Иордании. Подопечные Хенрика Рёдля не смогли пройти этот достаточно простой квартет. Команда уступила скромной Доминиканской Республике в битве за второе место. Французы ожидаемо стали первыми в этой группе.



По именам состав у немцев грозный. Есть 5 представителей НБА — Деннис Шрёдер («Оклахома»), Мо Вагнер, Айзек Бонга (оба «Вашингтон»), Даниэль Тайс («Бостон»), Макси Клебер («Даллас»). Но почему-то эти игроки никак не проявили себя в Китае. Опасаться стоит разве что Шрёдера, который является ведущим скорером команды. Манера действий Денниса чем-то напоминает Алексея Шведа. Шрёдер берёт на себя огромную роль в атаке и исполняет много бросков. Получается не всегда эффективно. Из неплохих ролевиков выделяются выступающие в Евролиге Йоханнес Фойгтман (ЦСКА), Пауль Ципзер, Данило Бартель и Маодо Ло (все «Бавария»). Только Шрёдера можно с натяжкой причислить к звездам первой величины в составе немецкой национальной команды. Конечно, подопечным Сергея Базаревича будет непросто с этим соперником, но не от хорошей жизни немцев занесло в четвёртую корзину. Этого оппонента можно и нужно побеждать.

Мексика — абсолютный аутсайдер первой подгруппы. Из более-менее известных игроков здесь есть только 34-летний центровой «Зенита» Густаво Айон и разыгрывающий Алекс Перес, которого недавно отчислили из «Жальгириса». Непонятно, захочет ли играть за сборную Айон. Всё-таки возраст даёт о себе знать. Перес в составе «Жальгириса» ничем не отметился в Евролиге на старте этого сезона. Он набирал в среднем 3,1 очка при точности 35,7% с игры в 4 матчах турнира. Также можно отметить атакующего защитника «Ритас» Франсиско Круза. Остальные мексиканцы выступают преимущественно в слабых латиноамериканских клубах. Мексика не попала на Кубок мира в Китае, что отчётливо говорит об уровне этой команды. Почти со 100-процентной вероятностью можно утверждать, что мексиканцы проиграют Германии и России, заняв третье место в группе.



Две лучшие команды выйдут из группы в полуфинал, где и определят финалистов. Из второй группы в Сплите нет смысла останавливаться на Тунисе. Эта команда наверняка не сможет обыграть Бразилию и Хорватию. Последнее место — самая вероятная участь африканцев.



В полуфинале Россия попадёт на бразильцев или хорватов. Бразилия — возрастная команда. Леандро Барбоза, Марселиньо Уэртас и Андерсон Варежао — достаточно известные игроки, которые в своё время выступали в НБА. Тем не менее лучшие годы их карьеры давно позади. Им всем уже более 35 лет. За океаном выступают более молодые Бруно Кабокло («Мемфис») и Криштиано Фелисио («Чикаго»), но они скорее числятся в заявках своих клубов, а не приносят реальную пользу на площадке.



Хорватия — хозяин турнира. Эта команда выглядит фаворитом на завоевание путёвки в Токио не только из-за преимущества домашней площадки, но и из-за именитого состава. Боян Богданович («Юта»), Дарио Шарич («Финикс»), Ивица Зубац («Клипперс»), Марио Хезонья («Портленд»), Драган Бендер («Милуоки»), Лука Шаманич («Сан-Антонио») и Анте Жижич («Кливленд») выступают в НБА. Богданович и Шарич — самые солидные игроки из этого списка.



Тем не менее хорваты не смогли пройти квалификацию Кубка мира в Китае. В их группе были Литва, Италия, Польша, Венгрия и Нидерланды. Хорватия не всегда могла рассчитывать на помощь игроков НБА в квалификации из-за новой системы ФИБА. Но даже хвалёный состав во главе с игроками НБА Богдановичем и Шаричем проиграл ключевой матч отбора против Польши (74:79).



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Микроклимат внутри хорватской дружины не назовёшь хорошим. Шарич считает, что выступление за сборную мешает ему предстать в лучшем виде в матчах НБА.



«Выступление за сборную Хорватии много значит для меня, но порой возникает мысль, что если бы я пропустил лето, то сейчас играл бы лучше. Возможно, у меня было бы больше времени, чтобы провести в США и поработать над своей игрой. Однозначно я был бы лучше, если бы последние пять или шесть лет не играл в каждом матче за национальную команду», — сказал Шарич в октябре прошлого года, когда Хорватия с треском провалила отбор на Кубок мира.



В квалификации Кубка мира Хорватию возглавлял Дражен Анзулович, который сейчас руководит «Енисеем». В мае этого года на его место был назначен Велько Мршич, известный в основном по работе в «Цедевите». Гением тренерской мысли его не назовёшь.

Хорватия тоже вполне по зубам сборной России. Команды встречались не так давно. В 1/8 финала Евробаскета-2018 подопечные Сергея Базаревича уверенно разобрали хорватов — 101:78. Тогда за балканцев играли Богданович и Шарич, но ничего феноменального они не показали. Конечно, Россия обыграла хорватов в оптимальном составе с Алексеем Шведом, Тимофеем Мозговым и Дмитрием Кулагиным. Здоровье Мозгова вызывает большое беспокойство, однако есть все шансы, что упомянутое трио приедет в расположение сборной на квалификацию Олимпиады.



Подводя итог, можно сказать, что у сборной России хорошие шансы отобраться на Олимпиаду. Путёвка в Токио только одна, но немцы, бразильцы и хорваты — не те оппоненты, которых нужно бояться. Вероятно, команда Базаревича не будет фаворитом по версии букмекеров в потенциальном поединке с теми же хорватами, но иногда проще добиваться результата в статусе андердога.