«Енисей» разозлил Карайчича, перепало и Кулагину. Красноярск — в топ-2

Большая часть команд сыграла уже 8 матчей и более, и турнирная таблица не может не радовать поклонников баскетбола. Столько неожиданных результатов мы не видели давно. «Каждый может обыграть каждого» — это уже не банальный штамп, а реальность. Команд, не одержавших ни единой победы, больше нет.



Рассказываем о самых интересных событиях двух игровых дней.

Герой тура

Даже несмотря на два поражения кряду, которые «армейцы» потерпели в Единой лиге от казанской дружины, совсем иным виделся наставнику ЦСКА матч против УНИКСа. Действующий чемпион пока не вышел на привычный уровень ни в одном из турниров. Евролига вообще разочаровывает российские клубы. Итудис рассчитывал подтянуть игру за счёт внутреннего первенства, но пока и здесь случилась неудача.

Поражение от УНИКСа опустило ЦСКА на третье место. Впереди грозный «Енисей» Казанская дружина отвыкла проигрывать «армейцам». Итудис проиграл в Единой лиге уже 3 матча — на один меньше, чем в прошлом сезоне.

Подробно о ходе встречи мы рассказали в репортаже. После матча Андрей Воронцевич отметил 56 очков, которые на двоих набрали Морган и Макколум. На счету последнего 30 очков, 5 подборов и показатель эффективности +33. Его трёхочковые и уверенная игра Моргана в краске во второй половине встречи позволили казанцам вернуться в игру и дожать грозного соперника в концовке. УНИКС обыграл ЦСКА в третий раз подряд. Такого с «армейцами» ещё не случалось.

Фото: vtb-league.com

Команда тура

Мы поймём поклонников «Енисея», если они не согласятся с предыдущими выводами. Но свершения Дэвиона Берри и Дастина Хога следует отметить не только в пределах их связки, но и вкупе с командной игрой. Красноярцы уже обыгрывали ЦСКА и шли вровень с «Локомотивом». У краснодарцев неплохо складываются дела в Единой лиге, а вот в Еврокубке команда оказалась в труднейшей ситуации. Плюс смена тренера. «Енисей» же спокойно набирает баллы, не находясь под давлением.

«Локомотив-Кубань» уволил главного тренера. Возможно, это стоило сделать раньше Лука Банки полностью провалил групповой этап в Еврокубке. Но шанс спасти евросезон всё ещё остаётся.

Понимая, насколько хороши красноярцы при работе в краске, Карайчич выпустил большой стартовый состав, но противостоять сбалансированной работе Берри с дистанции и Зубчича с Хогом внутри периметра гостям оказалось не под силу. На протяжении 30 минут хозяева контролировали ситуацию и ушли на заключительный игровой отрезок с преимуществом в 9 очков.

«Железнодорожники», не имевшие ощутимого преимущества под щитами, принялись обстреливать хозяйское кольцо из-за дуги, но преуспеть в этом особо не смогли. Из 17 попыток точными оказались только 6. Добавим к этому 12 подборов (при 27 набранных очках) Хога, 7 из которых он собрал в нападении, либо завершая усилия партнёров самостоятельно, либо давая возможность спокойно продолжить атаку.



Здорово раздражал соперника Берри, который отправил в кольцо 7 дальних «бомб» из 13. В концовке гостям не хватило хладнокровия, но об этом чуть ниже.

Напряжение тура

От Карайчича, принявшего «Локомотив», сейчас ожидают прогресса в игре и налаживания командных взаимодействий. Перед важным выездом сербский специалист упомянул, что в команде существуют трения. «В команде 14 человек, и не все полностью довольны своим положением. Я не побоюсь сказать, что у игроков ещё присутствует эго на площадке. По-прежнему случаются неподготовленные броски, и нам приходится вносить корректировки, разговаривать и обсуждать это. Все хотят быть героями, но не все готовы делиться», — приводит слова специалиста пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Тренер «Локомотива-Кубань» признал, что в команде существуют трения

Редкий случай, когда наставник клуба даёт такой конкретный публичный посыл своим баскетболистам. И ход матча показал, что работы в этом направлении предостаточно. В Красноярске мы увидели всё то, от чего хочет избавиться в игре своей команды серб. Карайчич был максимально эмоционален.



В одном из эпизодов Дмитрий Кулагин убегал в быстрый отрыв, но передача была скорее фотографам, а не лидеру команды. Дмитрий остался за кольцом «Енисея» и характерным жестом попросил замену. Сербский специалист не сумел сдержать гнева, всем видом показав, что в этой команде решения принимает он. А игроки должны на зубах решать поставленную задачу. Когда он после следующего эпизода поменял-таки Дмитрия, отповедь была короткая, но жёсткая.

Фото: vtb-league.com

Краснодарцам предстоит два ключевых матча в Еврокубке. Шансы на попадание во второй этап есть, но для этого необходимы концентрация и командная и игровая дисциплины.

Победа тура

Здесь нам, понятное дело, интереснее битва в Санкт-Петербурге. Но не отметить победу «Цмоки-Минск» нельзя. На недавнем большом предолимпийском разборе полётов Александр Лукашенко коротко, но крайне жёстко прошёлся по минской команде. И мы с вами вряд ли поймём, насколько важная эта победа. Ключевым фактором стала расточительность эстонцев, которые реализовали лишь 7 трёхочковых из 22, в то время как соперник – 9 из 17.

Фото: vtb-league.com

Эмоции тура

Матч в Санкт-Петербурге получился ярким и эмоциональным. «Зенит» крайне неудачно играет дома. Команда проиграла 3 из 4 матчей на родной арене в Единой лиге ВТБ. Добавим к этому 5 из 5 – в Евролиге. Пермяки имели на эту встречу тактику, которой уверенно придерживались. В первой четверти выстояли в открытой борьбе, а вторую засушили. На большой перерыв гости ушли с преимуществом в 6 очков.



В концовке хозяева максимально приблизились к сопернику, но совершить решающий рывок не сумели. Массу эмоций отнял у питерцев эпизод, в котором повреждение получил Евгений Воронов. Ему разбили нос в эпизоде, когда он играл на опережение. Соперник Евгения не видел, и судьи не усмотрели в этом нарушения. Плаза долго ещё разговаривал с арбитрами, подошёл к ним и после свистка, но понимания не обнаружил.