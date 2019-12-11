Миссия: спасти евросезон. «Локомотив» не имеет права на ошибку

Для «Локомотива-Кубани» настал решающий момент еврокубкового сезона. Краснодарский клуб дома примет «Партизан». Поединок против сербов является важным, но лишь промежуточным шагом на пути к спасению европейской кампании. Подопечные Евгения Пашутина проведут решающую битву в Турции против «Тофаша» на следующей неделе. Как бы то ни было, краснодарскому клубу нужно брать обе игры, что потенциально позволит выйти из группы B с третьего места.



«Локомотив-Кубань» считался главным фаворитом Еврокубка по версии букмекеров и экспертов перед стартом сезона. Eurohoops отдал «железнодорожникам» первое место в своей версии рейтинга Power Rankings. К сожалению, команда не подтвердила этот статус. «Локо» находится в шатком положении до последних туров достаточно проходного первого группового этапа. Всему виной серия из четырёх поражений в Еврокубке под руководством бывшего главного тренера Луки Банки. Под руководством итальянца «Локо» уступил «Партизану», «Тофашу», «Ритасу» и «Венеции», прежде чем руководство осознало опасность ситуации и решилось на смену главного тренера.

«Локомотив-Кубань» уволил главного тренера. Возможно, это стоило сделать раньше Лука Банки полностью провалил групповой этап в Еврокубке. Но шанс спасти евросезон всё ещё остаётся.

Богдан Карайчич был временной кандидатурой. Назначение Евгения Пашутина стала экстренной мерой. Один из опытнейших российских наставников стартует с места в карьер. Возможно, это и к лучшему. Назначение нового тренера — новые эмоции и новое рвение у игроков, по крайней мере так бывает в подавляющем большинстве случаев.

Спасать сезон «Локомотива-Кубань» призван Евгений Пашутин В Единую лигу вернулся самый опытный российский наставник.

Для начала стоит разобрать турнирные расклады в группе «Локо». Вчера состоялись два матча группы B, которые внесли кое-какую ясность. «Ритас» обыграл «Тофаш» (99:83) и обеспечил себе выход из группы. У литовцев есть преимущество по личным встречам над «Локомотивом» и «Тофашем», так что ниже четвертого места они не опустятся. «Лимож» уступил «Венеции» (71:78) и лишился даже призрачных шансов на продолжение турнирной борьбы. Таким образом, путёвку в раунд топ-16 себе уже обеспечили «Венеция» (7-2), «Партизан» (6-2) и «Ритас» (4-5). На единственное вакантное место претендуют «Локомотив-Кубань» (3-5) и «Тофаш» (4-5), которые разыграют его в Бурсе в личной встрече 17 декабря.

«Венеция» и «Партизан» должны определить, кто займёт первое или второе место в группе. У итальянцев есть преимущество по личным встречам над сербами. «Венеция» в последнем туре играет дома с «Ритас». Наверняка хозяева не упустят своё в этом матче. Таким образом, «Партизан» на подсознательном уровне уже осознаёт, что, скорее всего, закончит групповой этап на втором месте. Это может сказаться на степени мотивации сербов в Краснодаре. Как ни крути, убиваться и выгрызать победу любой ценой подопечным Андреа Тринкьери нет смысла, в отличии от «Локо».



Ситуация «Локомотива» проста — для выхода из группы нужно обязательно обыгрывать «Тофаш» в гостях на следующей неделе. Что касается предстоящей игры против «Партизана», то она тоже важна. Победа над сербами ничего не гарантирует «Локо», всё в любом случае решится в Турции. Тем не менее, успех в домашней игре с «Партизаном» позволит замахнуться на третье место. «Локо» нужно выиграть два оставшихся матча и надеяться на поражение «Ритас» в Италии.



Вариант развития событий более чем реалистичный. Если брать худший сценарий, то «Локо» теоретически может даже проиграть «Партизану», это на 100% не лишит команду шансов на выход в топ-16, но задача осложнится. Теоретически «Ритас», «Тофаш» и «Локо» могут закончить группу с результатом 4-6. В этой «закрутке» по итогам личных встреч хуже всего дела обстоят у российской команды. У «Ритас» есть три победы в играх с «Локомотивом» и «Тофашем», у «Тофаша» — две в противостояниях с «Локо» и «Ритас», а у российской команды пока ни одной.



Даже победа над «Тофашем» в гостях может не спасти. Во-первых, в Турции нужно выиграть с разницей более 3 очков. Во-вторых, необходимо надеяться на не такую уж вероятную победу «Ритас» в гостях над «Венецией», чтобы рассматривались исключительно личные встречи с турками. Проще говоря, «Партизан» нужно обыгрывать любой ценой, чтобы самим контролировать ситуацию выхода из группы в последнем туре, а не зависеть от соперников и заниматься ненужными математическими подсчётами.



Противостояние «Локомотива» с турками на следующей неделе наверняка будет нервным. В силу вступит фактор домашнего судейства, но переоценивать силу соперника не стоит. Да, в «Тофаше» выступают бывший баскетболист ЦСКА Сэмми Мехия, поигравший в «Олимпиакосе» и «Панатинаикосе» Мэтт Лойески и экс-игрок НБА Ди Джей Уайт. Но в целом турецкий клуб — обычный середняк. У «Локо» более качественный подбор исполнителей. Сэм Деккер, Алан Уильямс, Джонни О’Брайант, Миндаунгас Кузминскас имеют опыт выступления за океаном. Дмитрий Кулагин и Мантас Калниетис немало поиграли на уровне Евролиги. В плане таланта и опыта игроков «Локо» на шаг впереди.

К тому же, не стоит исключать, что у игроков «Тофаша» могут затрястись коленки в столь важной игре. Во вчерашней важнейшей встрече против «Ритас» турки действовали бездарно. Победа в Литве могла обеспечить подопечным Орхуна Эне выход из группы. Но уже в первой половине стало ясно, что туркам ничего не светит — 31:57. Да, на старте второй четверти «Тофаш» сподобился на рывок 17:0, но «Ритас» достаточно быстро вернулся. «Тофаш» обыграл литовцев «+10» на домашней площадке, но не смог проиграть в гостях с меньшей разницей, чтобы получить преимущество по личным встречам.

«Локомотив-Кубань» достаточно часто разочаровывал болельщиков в этом сезоне. Никто вообще не мог подумать, что вопрос выхода из группы будет решаться в матче последнего тура, и при этом придётся оглядываться на команды вроде «Тофаша» или «Ритас». К сожалению, реальность оказалась более суровой. Приглашение Луки Банки не сработало, но у нового главного тренера Евгения Пашутина есть реальный шанс исправить ситуацию. Две победы дома над «Партизаном» и в гостях над «Тофашем» — миссия из разряда выполнимых. Остаётся надеяться, что Пашутин с ней справится.