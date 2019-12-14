«Шак — ты чёртов дурак!» Легендарный О’Нил стал главным баскетбольным троллем

Легендарный Шакил О’Нил уже не может блистать на баскетбольной площадке. Однако член Зала славы в новых реалиях не затерялся. 4-кратный чемпион НБА и 15-кратный участник Матча звезд лиги очень даже неплохо чувствует себя в роли аналитика-шоумена на канале TNT. Недавно Шак рассказал захватывающую историю про знаменитого певца Стиви Уандера. По версии О’Нила, Уандер не был слепым.

О'Нил рассказал историю, доказывающую, что Стиви Уандер — не слепой

«Это правдивая история. Мы жили в здании на Уилтшире. Я иду через вестибюль, и вдруг открывается дверь. Это Стиви Уандер. Он входит и говорит: «Как дела, Шак?» Затем он нажимает кнопку вызова лифта, поднимается на свой этаж и идет к себе в комнату. Я позвонил всем, кого знал», – рассказал О′Нил.

Это лишь единичный пример того, как Шак «делает шоу» и разбавляет серые будни баскетбольной аналитики на популярном телеканале. О’Нил умеет создавать рейтинг. В медийной среде он чувствует себя как рыба в воде. Шак не боится делать вызывающие высказывания. Хотя в одном случае ему всё же пришлось отступить.



О’Нил был известен своей «любовью» к центровому Джавэйлу Макги, который сейчас выступает за «Лейкерс». Шак очень часто включал Джавэйла в рубрику курьезов Shaqtin' A Fool, сопровождая это едкими высказываниями в адрес игрока.



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Макги не смог спокойно реагировать на высмеивания Шака. Образовалась конфликтная ситуация, в которую пришлось вмешаться даже матери О’Нила. Именно она настояла на том, чтобы Шак прекратил издеваться над Макги.

«Во-первых, у меня ничего не было по отношению к Макги. Во-вторых, мы делаем Shaqtin' на протяжении пяти лет. Там побывали все. Это одно из самых забавных шоу в мире. Допустил ляп, давай к нам. Вот так все происходит. Мы не цепляемся к кому-либо, не пытаемся разрушать карьеры людей. Если бы я был игроком и так переживал по поводу присутствия в Shaqtin', то перестал бы ошибаться. Я люблю и уважаю свою маму. Она сказала мне прекратить всю эту



историю и больше не повторять. Так что я никогда больше не буду об этом говорить. Я больше никогда не произнесу его имя», – заявил легендарный центровой в эфире TNT пару лет назад.



Конечно, О’Нил нашёл другие объекты для критики. Из современных игроков чаще всего от Шака достается Дуайту Ховарду, Лонзо Боллу и Джоэлу Эмбииду. Иногда О’Нил также любит подкалывать Леброна Джеймса и своего бывшего напарника по «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.

Из наследника Шакила — в герои мемов. «Тупомен» возвращается в НБА Некогда лучший центровой лиги стал поводом для глума. В поиске себя Дуайт Ховард пытается пробиться в «Лейкерс» и помочь Леброну.

«Шак — ты чертов дурак!!!!», — написал Джеймс на своей странице в Instagram, разместив видео, на котором Шак его перекривливает.

С Брайантом у О’Нила сложились непростые отношения во время игровой карьеры. Сейчас они помирились, но иногда позволяют себе выпады в адрес друг друга.



«Коби, у тебя было бы 12 перстней, если бы ты пасовал мяч, особенно в финале против «Детройта». — отметил Шак на критику Брайанта, который завил, что О’Нил при должном отношении к делу мог бы стать величайшим игроком в истории и помочь «Лейкерс» выиграть больше титулов.



В своё время О’Нил был «в тренде» и пользовался хайпом вокруг Лавара Болла. Лавар сказал, что он и его младший сын Ламело «уничтожат» в игре два на два Шакила и его сына Шарифа, одного из самых талантливых исполнителей школьного баскетбола США. Разумеется, Шак рассматривал это как прямой вызов, который он пожелал принять крайне необычным способом.



«Если ЛаВар Болл обыграет меня, я навсегда одену этот парик себе на голову. Просыпайся. Я делал больше точных штрафных бросков за матч, чем ты вообще набирал очков за всю свою карьеру. Нужно отвечать за свои слова, «Мистер 2,2 очка», — написал О'Нил на своей странице в Instagram.

К сожалению, до очной встречи Лавара и Шака дело не дошло. Как бы то ни было, за противостоянием О’Нила с другой харизматичной личностью любители баскетбола имеют возможность следить постоянно. Конфликт Чарльза Баркли и Шакила О’Нила — одна из основных сюжетных линий TNT.



Притащить в студию сома, напоить его пивом и напугать Баркли? Без проблем.



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Чарльз ответит на это разбитым яйцом об голову Шака.



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Устроить рестлинг-матч в эфире программы Inside The NBA? Да пожалуйста.



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Когда же О’Нил и Баркли всё-таки говорят о баскетболе, Шак пользуется любой возможностью указать на отсутствие чемпионских титулов у Чарльза.



Типичный диалог в студии TNT.



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— Дуэйн Кейси должен извиниться перед Демаром Дерозаном за то, что посадил его на скамейку в серии плей-офф против «Кливленда». Ему нужно восстановить отношения с Демаром. Если нарушены отношения с лучшим игроком, команда ничего не выиграет, — начал дискуссию Баркли.

— Это не правда. Я и Пэт Райли никогда не говорили с глазу-на-глаз и все знают, что из этого вышло. Ты понятия не имеешь, что такое чемпионские титулы. Нельзя нянчиться с игроками. Из-за такого поведения они и не могут победить, — ответил О'Нил.



— У меня в напарниках никогда не было Коби Брайата и Дуэйна Уэйда. Они не тащили меня к титулам, — парировал Баркли.



— У меня есть три награды MVP финала НБА, загугли меня Чак. Загугли, кто я такой! Видишь, что у меня есть (показывает на чемпионский перстень), загугли меня, — огрызнулся О'Нил.



Скромности Шаку не занимать.



«У меня есть теория о том почему я был так плох с линии штрафного броска — у меня и так было много достоинств, поэтому где-то я должен был проседать. Без всяких шуток, я серьезно так считаю. Потому что, так как я играл — я сделал всех вокруг себя лучше.



Я приносил огромную рекламу франшизам — представьте, если бы я еще и бросал штрафные с точностью 90%. Я был бы слишком высокомерным. Таким образом, ужасное исполнение штрафных это своего рода послание свыше и способ сделать меня более приземленным и таким как остальные парни», — заявил О'Нил.



После попаданий одной рукой с дальней дистанции он не стесняется сравнивать себя с Джеймсом Харденом и Стефеном Карри.

Скромность и не нужна Шаку в его новом виде деятельности после завершения игровой карьеры. О’Нил нашёл своё место. Чистая баскетбольная аналитика — довольно скучная вещь. Люди с запредельной харизмой, как у Шака, делают обыденные вещи красочными. Остаётся лишь порадоваться за то, что талант О’Нила в данный момент не пропадает зря.