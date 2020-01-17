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ЦСКА – «Баскония» — 94:90, 17 января 2020 годы, обзор матча Евролиги, фото

ЦСКА – «Баскония» — 94:90, фото
Игорь Брагин
Легенда ЦСКА Иржи Ярошик и красавицы чирлидерши. Лучшие фото с матча ЦСКА – «Баскония»
«Армейцы» огорчили две испанских команды, а «Мегаспорт» им деятельно в этом помог!
Баскетбол / Евролига 0

Московские «армейцы» одержали третью победу кряду в Евролиге. После уверенной победы над «Реалом», от Джеймса и компании пострадали парни из «Басконии». Малыш из ЦСКА набрал в этом матче 33 очка. Лучший снайпер минувшего сезона в Евролиге посягнул на бомбардирские амбиции Алексея Шведа.

ЦСКА разобрался с «Басконией». А Джеймс превзошёл самого Шведа!
«Армейский» малыш – лучший снайпер Евролиги. Тащит команду без двух игроков основы.

Ну а если смотреть на турнирную таблицу, то и Малыш, и «армейцы» сейчас вернулись в топ Евролиги. Даже несмотря на потери, один из самых тяжёлых отрезков в сезоне парни Итудиса проходят спокойно, без лишних эмоций. Лучше всех официальных комментариев об этом отрезке сказал Майк Джеймс в своём «твиттере». Простой и чёткий ответ на конкретный вопрос.

В «Милане» весь сезон троллят Джеймса. Сейчас есть шанс ответить на площадке
Майка некрасиво «ушли» из «Милана», в котором он стал лучшим снайпером Евролиги. Защитнику ЦСКА есть что предъявить итальянцам.

«У каждой команды есть такая неделя. Хватит жаловаться» (С)

Майку бросали странные обвинения и из Милана – это бывшего клуба, но «армейский» защитник достойно проявил себя как в социальных сетях, так и на баскетбольной площадке. С победой команду, это было яркое шоу!

Главные кадры с матча ЦСКА — «Баскония» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

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