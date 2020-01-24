Мужское сражение и хрупкие чирлидершы. Лучшие фото с матча ЦСКА – «Валенсия»

ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Евролиги принимал на своём паркете испанскую «Валенсию». Для действующего чемпионат это был третий кряду обыгранный соперник из Испании. Более того, подопечные Итудиса одержали 7 викторий в последних 8 матчах.
Лучшим в составе «армейцев» в этой встрече стал немецкий форвард Йоханнес Фойгтман, на счету которого 19 очков (в том числе, пять попаданий из-за дуги из пяти) и 10 подборов. На счету Джеймса 14 очков (с не самым качественным процентом попаданий в игры), а третьим по результативности стал недавний новобранец московского клуба Ховард Сент-Рос. На счету кубинского лёгкого форварда 11 очков и 3 результативных передачи.
На протяжении трёх четвертей гости оказывали баскетболистам ЦСКА достойное сопротивление, но в заключительном игровом отрезке «армейцы» взвинтили темп и сумели дожать соперника. Итоговый счёт: 81:70.
Предлагаем вам фоторепортаж Александра Сафонова с этого напряжённого и яркого матча.
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