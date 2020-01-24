Леброн отнял у Коби рекорд Матчей звёзд НБА. Брайанту остаётся смириться

А Дончич в свои 20 лет первым из европейцев вошёл в элитарный клуб лучшей лиги мира. Матч звёзд обещает быть ярким.

НБА назвала стартовые пятёрки сборных Восточной и Западной конференций на Матч звёзд, которые определялись путем голосования болельщиков, журналистов и игроков.



Капитаном Восточной конференции стал игрок «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо. Также в пятёрку вошли Паскаль Сиакам («Торонто Рэпторс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Кемба Уокер («Бостон Селтикс») и Трэй Янг («Атланта Хоукс»).

Капитаном Западной конференции стал Леброн Джеймс из «Лос-Анджелес Лейкерс». В пятёрку также вошли Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), Лука Дончич («Даллас Маверикс») и Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»).

Дончич и Яннис — лидеры голосования на Матч звёзд НБА. Фанаты задвинули Леброна В списке есть также 226-сантиметровый фрик Тако, сыгравший в сезоне 11 минут, и ноунейм из «Лейкерс».

Ожидаемо, что в окончательном списке нет Тако Фолла («Бостон») и Алекса Карузо («Лейкерс»), которых болельщики пытались протащить, несмотря на даже близко не соответствующий уровень игры для участия в подобном мероприятии. Журналисты и игроки отсеяли подобных исполнителей.

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Капитанами команд стали игроки, которые набрали наибольшее количество голосов. Капитаном сборной Восточной конференции второй год подряд выбран Яннис Адетокунбо, что не должно удивлять. На Востоке Яннис — бесспорная звезда №1 как по уровню игры, так и по популярности в медиа и среде болельщиков. Капитаном западников третий год кряду будет Леброн Джеймс, в 16-й раз за карьеру участвующий в Звёздном уик-энде. Леброн всегда выходил исключительно в стартовом составе. Джеймс превзошёл легендарного Коби Брайанта, который за свою карьеру в старте выходил только 15 раз.

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К слову, Леброн подбирается к ещё одному знаменательному достижению Брайанта. В последнем календарном матче регулярного чемпионата НБА против «Бруклин Нетс» (128:113) Король оформил трипл-дабл из 27 очков, 12 подборов и 10 передач. Джеймс записал на свой счёт 10-й трипл-дабл в 17-м сезоне карьеры. Все остальные игроки в истории НБА вместе взятые делали это только 9 раз на 17-й год в лиге.

Но это не главный итог этой встречи в контексте битвы наследий с Мамбой. Джеймсу осталось набрать 18 очков, чтобы сместить Коби (33 643 очка) с третьего места в списке лучших скореров в истории НБА. Король наверняка сделает это в следующей выездной игре против «Филадельфии Сиксерс» в родном городе Брайанта. Коби сказал, что поздравит Леброна, но посещать этот матч не будет, чтобы внимание аудитории сосредоточилось исключительно на Джеймсе.

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Нельзя не отметить Луку Дончича, который в возрасте 20 лет и 352 дней станет девятым самым молодым участником Матча звёзд в истории и шестым самым молодым стартером. Словенец вошёл в по-настоящему элитную компанию, в которой ранее не было ни одного европейского баскетболиста.

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20-летние стартеры на Матче звёзд: Мэджик Джонсон, Айзея Томас, Шакил О'Нил, Коби Брайант, Леброн Джеймс, Лука Дончич. В списке участников эту шестёрку дополняют Кевин Гарнетт, Кайри Ирвинг и Энтони Дэвис.

21-летний разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг вместе с Дончичем стал причастен к знаменательному событию. Второй раз в истории более одного игрока в возрасте до 22 лет выйдут в стартовом составе на Матч звёзд. Ранее это делали только Коби Брайант и Кевин Гарнетт в 1998 году.



Запасные игроки будут выбраны путем голосования тренеров, которые должны назвать двух баскетболистов задней линии, трёх игроков передней линии и двух вне зависимости от амплуа на площадке. При этом нельзя выбирать исполнителя из своего клуба. Возглавят сборные тренеры, команды которых к началу февраля 2020 года будут возглавлять турнирную таблицу конференций.

Наставниками не смогут стать тренеры, руководившие сборными в прошлом году — Майк Мэлоун («Денвер Наггетс») и Майк Буденхольцер («Милуоки Бакс»). Очевидно, что тренером с Запада будет Фрэнк Вогель («Лейкерс»), а вот от Востока из-за плотной ситуации в турнирной таблице претендентов несколько — Эрик Споэльстра («Майами Хит»), Брэд Стивенс («Бостон Селтикс») и Ник Нерс («Торонто Рэпторс»).



Пока ещё определяются окончательные составы участников конкурсов данков, трёхочковых и мастерства. Центровой «Лейкерс» Дуайт Ховард подтвердил, что вернётся на данк-контест. Супермен хочет использовать Коби Брайанта в качестве помощника. Ховард и Брайант конфликтовали во время совместного выступления в «Лейкерс», но сейчас отношения между ними стали намного лучше.

Конкуренцию Дуайту составит форвард «Майами» Деррик Джонс-младший, один из самых ярких данкеров НБА, который регулярно попадает в топ-10 моментов игрового дня. Также рассматривается вопрос участия мастеров бросков сверху Зака Лавина («Чикаго Буллз») и Аарона Гордона («Орландо Мэджик»).

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Матч звёзд состоится 16 февраля на стадионе «Юнайтед-Центр» в Чикаго. Эта встреча станет 69-м Матчем звёзд в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Самая главная часть мероприятия — капитаны команды команд и стартовые составы — уже определена. Остаётся лишь дождаться остальные детали зрелищного Звёздного уик-энда.