Уэстбрук и Харден мешают «Хьюстону»? Без них у команды получается очень даже неплохо

«Хьюстон Рокетс» в гостях обыграл «Юта Джаз» (126:117), что выглядит настоящей сенсацией. Игру пропускали три лучших игрока «Хьюстона» — Рассел Уэстбрук, Джеймс Харден и Клинт Капела. Уэстбрук получил заранее запланированный отдых, Харден испытывает боли в бедре, а Капела страдает от повреждения пятки.
«Рокетс» неспроста рассматривались как явные андердоги. «Юта» — самая горячая команда НБА последних полутора месяцев. «Джаз» выиграли 14 из 15 последних матчей и превзошли соперников на 14,6 очка с расчётом на 100 владений в течение данного отрезка. Команда Куина Снайдера с 12 декабря поймала такой кураж (баланс 21-2), что шла в ритме посолиднее лидеров Восточной и Западной конференции «Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». «Джаз» находились на втором месте в турнирной таблице Западной конференции до встречи с «Хьюстоном» и лишь провальный старт регулярного чемпионата не позволил им настигнуть «Лейкерс» на первом месте.
Одним из поворотных моментов в преображении «Джаз» можно назвать обмен Джордана Кларксона, за которого в «Кливленд Кавальерс» отдали почти бесполезного Данте Экзама. Кларксон стал ценным помощником для «скамейки» «Юты». Донован Митчелл, Руди Гобер, Боян Богданович и Джо Инглс почувствовали надёжную опору во втором звене и заиграли на порядок увереннее. Даже травма Майка Конли, который пропустил большую часть ударной полосы «Джаз», не казалась какой-то существенной проблемой.
«Хьюстон» ехал в Солт-Лейк-Сити в статусе заранее обречённой на поражение команды. Когда стало известно об отсутствии Уэстбрука и Хардена, букмекеры понизили коэффициент на победу «Джаз» до 1,06-1,08, будто в гости к ним приезжает чуть ли не главный аутсайдер лиги. В отсутствие лидеров самым результативным в составе «Рокетс» стал Эрик Гордон, записавший себе в актив рекордные в карьере 50 очков. Гордон — второй игрок «Хьюстона» после Хардена, набравший 50+ очков за игру за последние 24 года. Прошло 11 лет с тех пор, как Эрик осиливал результативность 40+ очков за игру. Это самый длинный отрезок «засухи» между подобными выступлениями за всю историю НБА. Кроме того, впервые в истории франшизы «Рокетс» два разных игрока набрали 50+ очков в одном сезоне. Гордон составил компанию Хардену.
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Также выстрелили ещё два игрока «Хьюстона», от которых обычно никто не ожидает особых свершений. Остин Риверс записал себе в актив 21 очко, а Дэньюэл Хауз оформил дабл-дабл из 21 очка и 11 подборов. Гордон (14,7 очка в среднем за сезон), Риверс (8,1 очка) и Хауз (10,0 очка) превысили свою среднюю результативность по сезону как минимум в два раза.
«Рокетс» уверенно победили за счёт ролевиков. Преимущество команды Майка Д’Антони не вызывало сомнений. «Хьюстон» сделал отличный задел в первой половине (59:46) и не подпускал соперника ближе чем на 6 очков после перерыва, закончив игру на итоговой отметке «+9».
Конечно, со стороны «Юты» могла иметь место недооценка. «Джаз» всерьёз не восприняли соперника, который вышел на игру без трёх ключевых исполнителей. Харден, Уэстбрук и Капела — фундаментально важные игроки для «Хьюстона». Будет неправильно говорить, что без них команда становится сильнее. При этом справедливо сказать, что те же Харден и Уэстбрук излишне перетягивают одеяло на себя и не дают шанса ролевикам реализовать свой потенциал, что часто сказывается на результате. Например, Харден до травмы выдавал игры с точностью из-за дуги 1/17 и 0/6. Джеймс мог бы чаще делиться мячом с партнёрами по команде. Возможно, тогда «Хьюстон» находился бы на куда лучших позициях, чем шестое место в турнирной таблице с результатом 29-17.
По крайней мере, у Д’Антони появился хороший повод задуматься о способах использования лидеров «Рокетс» после их возвращения на паркет. Немаловажно, что «Хьюстон» выстрелил ограниченным составом именно в игре против «Джаз». «Юта» (32-14) потеряла второе место в таблице, пропустив вперёд «Клипперс», в то время как «Хьюстон» хоть и заметно отстаёт от конкурента, но всё-таки имеет приличные шансы побороться за преимущество домашней площадки в плей-офф.
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