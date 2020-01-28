Уэстбрук и Харден мешают «Хьюстону»? Без них у команды получается очень даже неплохо

«Хьюстон Рокетс» в гостях обыграл «Юта Джаз» (126:117), что выглядит настоящей сенсацией. Игру пропускали три лучших игрока «Хьюстона» — Рассел Уэстбрук, Джеймс Харден и Клинт Капела. Уэстбрук получил заранее запланированный отдых, Харден испытывает боли в бедре, а Капела страдает от повреждения пятки.

«Рокетс» неспроста рассматривались как явные андердоги. «Юта» — самая горячая команда НБА последних полутора месяцев. «Джаз» выиграли 14 из 15 последних матчей и превзошли соперников на 14,6 очка с расчётом на 100 владений в течение данного отрезка. Команда Куина Снайдера с 12 декабря поймала такой кураж (баланс 21-2), что шла в ритме посолиднее лидеров Восточной и Западной конференции «Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». «Джаз» находились на втором месте в турнирной таблице Западной конференции до встречи с «Хьюстоном» и лишь провальный старт регулярного чемпионата не позволил им настигнуть «Лейкерс» на первом месте.

Харден — самый бездарный шутер в истории. Так часто из-за дуги никто не мазал У «Хьюстона» грандиозные проблемы. Крис Пол — третья за последние 5 дней экс-звезда «Рокетс», отомстившая бывшей команде.

Одним из поворотных моментов в преображении «Джаз» можно назвать обмен Джордана Кларксона, за которого в «Кливленд Кавальерс» отдали почти бесполезного Данте Экзама. Кларксон стал ценным помощником для «скамейки» «Юты». Донован Митчелл, Руди Гобер, Боян Богданович и Джо Инглс почувствовали надёжную опору во втором звене и заиграли на порядок увереннее. Даже травма Майка Конли, который пропустил большую часть ударной полосы «Джаз», не казалась какой-то существенной проблемой.



«Хьюстон» ехал в Солт-Лейк-Сити в статусе заранее обречённой на поражение команды. Когда стало известно об отсутствии Уэстбрука и Хардена, букмекеры понизили коэффициент на победу «Джаз» до 1,06-1,08, будто в гости к ним приезжает чуть ли не главный аутсайдер лиги. В отсутствие лидеров самым результативным в составе «Рокетс» стал Эрик Гордон, записавший себе в актив рекордные в карьере 50 очков. Гордон — второй игрок «Хьюстона» после Хардена, набравший 50+ очков за игру за последние 24 года. Прошло 11 лет с тех пор, как Эрик осиливал результативность 40+ очков за игру. Это самый длинный отрезок «засухи» между подобными выступлениями за всю историю НБА. Кроме того, впервые в истории франшизы «Рокетс» два разных игрока набрали 50+ очков в одном сезоне. Гордон составил компанию Хардену.



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Также выстрелили ещё два игрока «Хьюстона», от которых обычно никто не ожидает особых свершений. Остин Риверс записал себе в актив 21 очко, а Дэньюэл Хауз оформил дабл-дабл из 21 очка и 11 подборов. Гордон (14,7 очка в среднем за сезон), Риверс (8,1 очка) и Хауз (10,0 очка) превысили свою среднюю результативность по сезону как минимум в два раза.

«Рокетс» уверенно победили за счёт ролевиков. Преимущество команды Майка Д’Антони не вызывало сомнений. «Хьюстон» сделал отличный задел в первой половине (59:46) и не подпускал соперника ближе чем на 6 очков после перерыва, закончив игру на итоговой отметке «+9».

Звезда НБА пытался себя нокаутировать. Баскетбольным мячом Всё произошло настолько неожиданно, что даже соперники растерялись.

Конечно, со стороны «Юты» могла иметь место недооценка. «Джаз» всерьёз не восприняли соперника, который вышел на игру без трёх ключевых исполнителей. Харден, Уэстбрук и Капела — фундаментально важные игроки для «Хьюстона». Будет неправильно говорить, что без них команда становится сильнее. При этом справедливо сказать, что те же Харден и Уэстбрук излишне перетягивают одеяло на себя и не дают шанса ролевикам реализовать свой потенциал, что часто сказывается на результате. Например, Харден до травмы выдавал игры с точностью из-за дуги 1/17 и 0/6. Джеймс мог бы чаще делиться мячом с партнёрами по команде. Возможно, тогда «Хьюстон» находился бы на куда лучших позициях, чем шестое место в турнирной таблице с результатом 29-17.



По крайней мере, у Д’Антони появился хороший повод задуматься о способах использования лидеров «Рокетс» после их возвращения на паркет. Немаловажно, что «Хьюстон» выстрелил ограниченным составом именно в игре против «Джаз». «Юта» (32-14) потеряла второе место в таблице, пропустив вперёд «Клипперс», в то время как «Хьюстон» хоть и заметно отстаёт от конкурента, но всё-таки имеет приличные шансы побороться за преимущество домашней площадки в плей-офф.