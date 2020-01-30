«Спасибо за ваши молитвы!» Вдова Брайанта благодарит фанатов и просит у них деньги

Должно было пройти трое суток после трагедии, которая унесла жизни Коби Брайанта, его дочери Джианны и ещё семерых людей, находившихся в упавшем вертолёте, чтобы Ванесса Брайант прервала молчание. Вдова легенды баскетбола опубликовала в своём «инстаграме» пост, в котором поблагодарила фанатов, знакомых и близких людей, которые выразили ей и трём дочерям поддержку.
«Мои девочки и я хотим поблагодарить миллионы людей, которые оказали нам поддержку и проявили любовь в это ужасное время. Спасибо за все ваши молитвы, они действительно нужны нам. Мы очень подавлены из-за потери Коби, моего прекрасного мужа, и Джинны, любимой, замечательной дочери и сестры Наталии, Бьянки и Капри».
Ванесса выразила соболезнования семьям других погибших в этой авиакатастрофе людей. Людей, которые были для Брайантов друзьями. Кроме того, Ванесса попросила с пониманием отнестись к тому, что в ближайшие дни жизнь семьи будет максимально приватной. Что же касается семей других пострадавших, вдова Брайанта объявила о создания фонда, который будет собирать деньги для них. Кстати, по информации из открытых источников, наследство Коби составляет около $ 700 млн.
«Чтобы узнать больше о Кобе и Джианне, в том числе о спортивных успехах, которых она добилась, посетите сайт MambaSportsFoundation.org. Большое спасибо за то, что вы упоминаете нас в своих молитвах и за любовь к Кобе, Джиджи, Наталье, Бьянке, Капри и мне», — написала миссис Брайант в «Инстаграме».
Ванесса и Коби познакомились, когда девушке было 17 лет. Она строила карьеру танцовщицы и снималась в клипе Снуп Дога «G'd Up». Брайанту было 20, и он уже был весьма значимой фигурой в НБА. На тот момент Мамба планировал параллельно со спортивной карьерой строить карьеру музыканта. На студии Снупа он записывал свой альбом. С музыкой не срослось, зато закрутилось с прекрасной латиноамериканкой.
Молодые люди начали встречаться, а спустя полгода обручились. На фото, представленном ниже, как раз тот самый конфетно-букетный период. Коби выложил это фото в «Инстаграме» осенью 2019 года с такой подписью: «В этот день 20 лет назад я встретил свою лучшую подругу, мою королеву. Я решил пригласить её на свидание в Диснейленд сегодня вечером, чтобы отпраздновать годовщину в стиле старой школы. Я люблю тебя, моя мамасита навсегда».
Фото можно посмотреть по данной ссылке.
А в 2001 году молодые люди сыграли свадьбу. И здесь случилась первая из череды неприятностей, с которыми им приходилось сталкиваться регулярно. Отец звезды баскетбола был невероятно расстроен тем, что сын остановил выбор не на афроамериканке. Родители Брайанта на свадьбе не присутствовали, а Брайант-старший заявил, что после этого бракосочетания сын идёт дальше своим путём.
Спустя три года пара столкнулась со вторым крупным испытанием. Коби был обвинён в изнасиловании сотрудницы отеля, в котором останавливался. Случись эта история в новых американских реалиях, карьера Мамбы тут же закончилась и мы бы не узнали, насколько он велик. Ванесса же тогда заявила, что не верит, что её любимый человек совершил преступление. «Суть этой истории в том, что Коби совершил прелюбодеяние. Нам предстоит жить с этим. Но в то, что он преступник, я не верю».
Историю эту разрулили при помощи денег. Круглая сумма была вручена пострадавшей, а Ванесса получила кольцо с бриллиантом стоимостью $ 4 млн. Когда пара разменяла первые 10 лет семейной жизни, неожиданно последовало объявление о том, что запущена процедура развода. С одной изменой Ванесса могла смириться, с многократными – нет. Однако спустя полтора непростых года Коби и Ванесса решили не разрушать брак и воссоединились.
К тому моменту у них уже были две дочери, а после воссоединения они обзавелись ещё двумя детьми. И снова – девочками. Джинна проявляла незаурядные баскетбольные способности, и отец проводил с ней много времени в зале, создал академию, где она тренировалась, и готовил Мамбаситу к большой карьере. Увы, случиться этому было не суждено.
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