Тюремного надзирателя наконец-то уволили. Спасёт ли это сезон «Зенита»?

«Зенит» расстался с главным тренером. Новость, которая могла бы удивить кого-то в октябре или ноябре, наконец стала реальностью. В какой-то момент даже начало казаться, что Жоан Плаза, как настоящий морской капитан, покинет судно только после его полного погружения на дно.

Вступление испанца в должность случилось год назад и получилось максимально скомканным. Болельщикам был очень близок предыдущий и бессменный наставник сине-бело-голубых Василий Карасёв.

Легендарный защитник переехал в Петербург вместе со своими парнями из люберецкого «Триумфа» и неожиданно для многих сразу начал давать результат. При Карасёве «Зенит» добирался до «бронзы» лиги ВТБ, а главной тренерской «фишкой» Карасёва стал быстрый баскетбол, в котором очень органично смотрелись российские ребята: Валиев, Вихров, Пушков и, конечно, Сергей Карасёв.

Нормально же общались! «Зенит» увольняет главного тренера Теперь цель клуба — победа в Еврокубке и Евролига.

Именно сына Василий Карасёв наделил полномочиями главной звезды и тот после возвращения из НБА сразу начал оправдывать ожидания. Карасёв-младший, устраивавший снайперские гонки с Алексеем Шведом, перевернул сознание болельщиков. Оказалось, российские баскетболисты могут и очки набирать.

Плаза почему-то сразу не увидел в Сергее «своего» парня. Сказалось и травма форварда, пришедшаяся как раз на время отставки отца. Игровое время резко сократилось, было заметно, что Карасёв теряется в схемах и попросту не может найти себя.

Руководство же отмечало, что именно Плаза с его опытом, поможет клубу сделать качественный скачок вперёд. Опыт испанца не ставился под сомнение. Он действительно руководил топовыми командами.

Но первым, что он сделал в новой команде, это ввёл жёсткий контроль рациона. Со стола в раздевалке и на общих приёмах пиши пропали сладости. Игроков это удивило, но не смутило. Бывший надзиратель в тюрьме был суровым и требовал максимальной исполнительности.

Летом «Зенит» получил место в Евролиге и решение менеджмента в тот момент показалось очень мощным и дальновидным. Специалист за полгода освоился в городе и узнал организацию изнутри. Он и его «Зенит» отлично бились с ЦСКА в плей-офф. Да, проиграли, но ведь разница в каждом матче была минимальной.

«Зениту» нужно менять тренера, но Пьяниджани — не вариант. Ошибка погубит сезон Изменения в «Зените» назрели, но Симоне не подходит на роль спасителя. Как бы не стало ещё хуже.

И тут начался новый сезон…

Оказалось, что «Зенит» не готов к Евролиге. Совсем.

Поражения копились как снежный ком. Игр оказалось слишком много. Травмы не способствовали изменению положения.

Тренер терял контроль над ситуацией, хотя команда иногда могла выдать матчи, подобно тому, что случился на старте чемпионата в УСК ЦСКА, когда впервые истории «Зенит» обыграл «армейцев» в гостях.

Оказалось, что питерский клуб сильно гостевой. И это снова удивляло. На данный момент команда победила лишь однажды на домашней площадке в Единой лиге ВТБ.

Слухи о скором увольнении Плазы стали появляться после того, как появилась информация о слабой коммуникации руководства и тренера. Переезд в Петербург на руководящую должность Марко Поповича лишь упрочил это предположение.

Плаза при этом выглядел невозмутимым. На каждой пресс-конференции он спокойным голосом твердил журналистам о сложном графике, количестве проведённых игр, о травмах.

Недавнее поражение от «Локомотива» стало, очевидно, последней каплей. Форвард «Зенита» Андрей Зубков после игры не скрывал, что команда отлично подготовила план А, но плана Б попросту не было.

Пашутин сметает с пути всех. Для единственного российского тренера лиги авторитетов нет «Локомотив» стал исключительно тренерской дружиной. А у команды Плазы дела совсем плохи.

Тренер при этом выглядел спокойно, понимая, что отставка неизбежна. Как и прежде, он сидел за чашкой кофе в аэропорту вместе со всем тренерским штабом. Его ассистент Сергей Вознюк временно возьмет командование на себя, но, судя по всему, скоро в Санкт-Петербург приедет новый иностранный специалист. Вероятно, это снова будет испанец — Хави Паскуаль.