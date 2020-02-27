«Барселона» в Москве будет мстить за унижение, ЦСКА — биться за топ-3

В 26-м туре регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА (17-8) примет испанскую «Барселону» (19-6). Эта встреча является в значительной степени определяющей для «армейцев».

Если команда Димитриса Итудиса выиграет, то всерьёз включится в гонку за второе-третье места. Поражение практически на 100% лишает российскую команду шансов вклиниться в топ-3. «Реал» и «Барселона» оторвутся на три победы. Отыграть такое отставание за 8 туров до конца «регулярки» практически невозможно, тем более что над «Реалом» у ЦСКА нет преимущества по личным встречам.

«Армейцы» вспомнили вкус победы. Впереди грозная «Барселона» «Химки» вернулись в зону плей-офф, а Паскуаль не смог победить в первом матче во главе «Зенита». Главное – об очередном туре Евролиги.

В первом круге ЦСКА попросту уничтожил «Барселону» (96:67) на выезде. Никита Курбанов (12 очков), Кайл Хайнс (12 очков, 7 подборов), Янис Стрелниекс (10 очков), Йоханнес Фойгтманн (10 очков), Майк Джеймс (14 очков, 6 передач) и Дэрриан Хиллиард (13 очков) очень равномерно распределили нагрузку в нападении. У «Барселоны» как-то выделились Никола Миротич (19 очков), Адам Ханга (10 очков, 7 подборов) и Брэндон Дэвис (19 очков, 5 перехватов), но погоды это не сделало. ЦСКА тотально доминировал на паркете арены «Палау Блауграна». Ожидать такой же лёгкости в «Мегаспорте» вряд ли стоит.



Во-первых, в противостоянии первого круга так совпало, что «Барселона» показала фактически худшую игру сезона, а ЦСКА — лучшую. Разница между командами не настолько большая, чтобы ожидать погромы около 30 очков. Во-вторых, каталонцы наверняка не забыли про унизительное поражение и едут в Москве с жаждой реванша.



Никола Миротич — бесспорно лучший игрок «Барселоны» в этом сезоне. Тяжёлый форвард набирает в среднем 18,7 очка и 6,9 подбора при рейтинге эффективности 21,8 балла. Миротич второй в Евролиге по полезности после неудержимого лидера «Анадолу Эфеса» Шейна Ларкина (25,7 балла), а также четвёртый по результативности. У ЦСКА есть свой явный лидер в лице защитника Майка Джеймса — 21,3 очка (2-е место в Евролиге), 4,2 передачи, 41,8% трёхочковых при эффективности 21,1 балла (3-е место в Евролиге). Миротич и Джеймс будут одними из самых заметных действующих лиц на площадке.



Что касается глубины состава, то здесь небольшое преимущество следует отдать «Барселоне». В ростере каталонцев представлены бывший московский «армеец» Кори Хиггинс, экс-звезда «Локомотива-Кубань» Малкольм Дилэйни, поигравший в НБА Алекс Абринес, бывший лучший оборонительный игрок Евролиги Адам Ханга, представитель сборной прошлого сезона Евролиги Брэндон Дэвис, не говоря уже резервистах вроде чемпионов мира в составе сборной Испании Викторе Клавере и Пьере Ориоле.

«Барселона» не пожалела денег на усиление минувшим летом. Проблема в том, что все эти звёзды (за исключением Миротича) очень часто разочаровывают. Катком по своим соперникам они крайней редко проходятся. Тот же Хиггинс сдал почти по всем направлением статистики по сравнению с прошлым сезоном в ЦСКА. Сейчас Кори набирает в среднем — 12,0 очка, 1,9 подбора и 2,5 передачи при эффективности 10,7 балла (3-й результат в команде). В чемпионской команде ЦСКА-2019 Хигггинс записывал себе в актив 14,9 очка, 2,2 подбора и 1,8 передачи при эффективности 14,4 балла. Особенно заметен спад в линейке точности бросков американца с 50-53-88 до 46-42-79.

Гризманн сглазил и баскетбольную «Барсу». ЦСКА наконец-то победил Лидер Евролиги получил +29. Действующий чемпион вернулся в гонку!

Главный тренер «Барселоны» Светислав Пешич не лучшим образом распоряжается имеющимися исполнителями. Возможно, ЦСКА уступает каталонцам по уровню таланта, но команда Итудиса способна брать своё жёсткой защитой. «Армейцы» — вторые в Евролиге по оборонительной эффективности (93,3 пропущенного очка за 100 владений) и уступают по этому показателю только «Маккаби» (91,7), с которым пока делят 4-5-е место в турнирной таблице.



Игра покажет, какой из факторов перевесит — дисциплинированная игра ЦСКА или чистый талант звёзд «Барселоны». Как показала встреча первого круга, «Барселона» не является каким-то сверхсложным и непобедимым соперником.