В Америке снова били чирлидерш. Это становится нормой для школьного баскетбола. Видео

Сразу восемь драк состоялось на баскетбольном матче в средней школе Джонсонвилля в США. По словам Глена Кирби из офиса шерифа округа Флоренс, масштабные драки вспыхнули после финальной сирены, когда школа Северный Чарльстон обыграла Джонсонвилль в плей-офф чемпионата.

Игра была напряжённая. Команды Джонсонвилля и Северного Чарльстона получили указание не пожимать друг другу руки после матча и сразу покинуть площадку. Однако игроки Северного Чарльстона остались на паркете. Начались бои, в которые не были вовлечены игроки Джонсонвилля. Болельщики Северного Чарльстона якобы дрались друг с другом (по предварительным данным).



Директор старшей школы Северного Чарльстона Генри Дарби защитил свою баскетбольную команду.



«Я должен защищать своих детей, потому что они правы. Не могу пойти на то, чтобы несправедливо обвиняли меня или учеников моей школы», — сказал Дарби.

Видео доступно на «Чемпионате».

Дарби очень расстроен тем фактом, что офис шерифа округа Флоренс указал на вину его баскетбольной команды и болельщиков в произошедшем инциденте.



«На самом деле, я был там лично и помогал сопровождать парней в раздевалку вместе со спортивными директорами, а также с главным тренером. Я лично вышел на паркет и сказал своей команде стоять прямо там, пока мы не уберём оттуда часть выбежавшей толпы. Я не хотел, чтобы мои парни уходили, потому что, естественно, они хотели бы видеть, что происходит с нашими фанатами. Никто из моих учеников не был вовлечён в драку. Никто», — сказал Дарби.



Дарби также отметил, что есть видео с мобильных телефонов, которые подтверждают его слова о том, что произошло. Он предоставил эти видео полиции, чтобы доказать неучастие своих учеников в драке.

Официальные лица сообщили, что болельщики Северного Чарльстона дрались друг с другом, но Дарби считает, что это самая далёкая от правды история.



«Я просто хочу быть на правильной стороне, чтобы мои ученики хорошо относились к СМИ. Это не их ошибка. Ни один из них не сделал ничего плохого. Никто из наших чирлидерш не атаковал друг друга. Мы вышли защищать их, потому что фанаты Джонсонвилля напали на них. Мы разговаривали с девушками. Это какое-то нелепое описание драки. После драки мои чирлидерши начали битву между собой — это даже звучит несуразно», — объяснил Дарби.

В США выступление чирлидерш переросло в драку. В ней приняли участие 30 девушек. Видео Одна из команд представляла католическую школу. Обе группы поддержки были немедленно расформированы.

Директор заявил, что один из фанатов его команды подвергся нападению.



«Толпа фанатов Джонсонвилля напала на нашу беременную поклонницу. Эта девушка на пятом или шестом месяце беременности. Они боролись с ней, будто она мужчина. Один из взрослых мужчин попытался схватить её. Они упали на пол. Потом всё обставили так, будто мы спровоцировали конфликт. Мы приняли дополнительные меры безопасности, взяв с собой на игру полицейского. Нас предупредили, что в средней школе Джонсонвилля фанаты становятся слишком агрессивными. Мы были готовы к инцидентам, но не до такой же степени.

Я отдаю должное баскетболистам Джонсонвилля, потому что они не были виноваты. Один из их игроков после игры даже подошёл к нашему автобусу и принёс извинения за то, что произошло и за то, как к нам отнеслись. Я буду поддерживать своих учеников, когда они правы. Пару месяцев назад, когда у моих учеников возникла проблема в одном из отелей, я дисквалифицировал игроков на три игры. Я также отстранил на пять матчей парня, который спровоцировал проблему. Мы очень дисциплинированны и не терпим нарушений, особенно во время игры», — отметил Дарби.

«Он схватил стул, это преступление!» В США студенты устроили драку команда на команду Двухметровый детина из Анголы едва не растоптал девушку. Ещё летом Де Соуза был под следствием у ФБР.

Школьный суперинтендант округа Флоренс Рэнди Смайли сообщил, что никто из его баскетболистов не участвовал в драке. Дарби и Смайли планируют передать дело в Лигу старших школ Южной Каролины, чтобы доказать невиновность игроков.



Офис шерифа округа Флоренс заявил, что расследование продолжается. Никаких арестов произведено не было.