«Химки» получили подарок от «Зенита», а ЦСКА — от «Маккаби». Главное — о Евролиге

Завершилась изнурительная неделя спареных туров Евролиги. Её итог для российских клубов в целом можно назвать удачным, несмотря на поражение «Химок» в Каунасе во вторник.

ЦСКА уничтожает «Панатинаикос» и получает подарок от «Маккаби»

ЦСКА начал неделю с победы на классе над «Зенитом» (86:78). Подопечные Димитриса Итудиса не проявили особого желания обыгрывать соперника с крупным счётом. Вероятно, «армейцы» берегли силы на более принципиальное противостояние с «Панатинаикосом». Главный тренер «Пао» Рик Питино после переезда в Европу из США трижды обыгрывал Итудиса в личных встречах. Итудис наконец-то одолел американца, причём сделал это в эффектнейшем стиле.



ЦСКА катком прошёлся по «Панатинаикосу» (97:66) на недружелюбной для гостей арене ОАКА в Афинах. Майк Джеймс (18 очков), Кайл Хайнс (13 очков, 8 подборов) и Дэрриан Хиллиард (21 очков) возглавили «армейцев» в этом встрече, но отдельного внимания заслуживает Коста Куфос. На счету центрового 10 очков, 4 подбора, 2 передачи и 1 блок-шот при 11 баллах рейтинга эффективности. Показатели результативности и эффективности являются рекордом Куфоса в форме ЦСКА. Да, это не какие-то заоблачные цифры, которыми следует восторгаться. Особенно учитывая тот факт, что Куфос является самым высокооплачиваемым американским игроком в Европе (2-летний контракт на $ 6 млн), по информации инсайдера Yahoo! Sports Криса Хэйнса. Но хоть какие-то проблески в игре Косты стали заметны. До этого он максимум смог «наковырять» 6 очков за «армейскую» команду.

ЦСКА взял убедительный реванш. «Пао» был показательно унижен в столице Греции Греки трижды подряд обыгрывали «армейцев» в Евролиге. Но в Афинах действующий чемпион рассчитался за всё.

ЦСКА (19-9) делит с «Маккаби» 4-е место в турнирной таблице. Израильский клуб в 28-м туре неожиданно без шансов уступил в гостях «Црвене Звезде» (76:92). К сожалению, «Реал» и «Барселона» оба матча недели выиграли и продолжают занимать второе-третье места в таблице, опережая «армейцев» на три победы. Отыграть такое отставание за 6 туров у испанских суперклубов фактически не представляется возможным. Зато у ЦСКА появляется отличный шанс занять 4-е место и обеспечить преимущество своей площадки в плей-офф. «Маккаби» держится на плаву за счёт сверхуверенности в домашних играх — 13-1. Клуб из Тель-Авива вскоре приедет в Москву на личное свидание с ЦСКА, а также в полной мере лишится мощи родного паркета. «Маккаби» проведёт как минимум один матч регулярного чемпионата против «Басконии» на нейтральной территории при пустых трибунах из-за эпидемии коронавируса.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть хайлайт можно в твиттер-аккаунте Turkish Airlines EuroLeague.

«Химки» делают весомую заявку на плей-офф

В 27-м туре «Химки» неудачно съездили в гости к «Жальгирису» (85:96). Слишком большую фору соперник получил в первой четверти — 15:29. Во второй половине подопечные Римаса Куртинайтиса пытались совершить камбэк, но 4 трёхчоковых попадания снайпера «Жальгириса» Кей Си Риверса свели на нет все усилия Алексея Шведа и компании. «Химки» позволили «Жальгирису» настигнуть себя в турнирной таблице, плюс не обеспечили преимущество по личным встречам над литовским клубом.

«Химки» выиграли у «Фенербахче» и сражение, и войну. Теперь плей-офф не уплывёт? Куртинайтис убрал с пути хитреца Обрадовича. Вопрос попадания в топ-8 в руках российской дружины.

Ситуацию кардинальным образом удалось исправить в пятничной домашней встрече 28-го тура против «Фенербахче» (82:68). Алексей Швед (23 очка, 6 передач), Девин Букер (15 очков) и Йонас Жеребко (15 очков, 9 подборов) очень хорошо поработали. Турецкий гранд в этом сезоне играет очень невнятно, чем «Химки» сполна воспользовались. Самый важный момент заключается в том, что «Химки» выиграли «+14» перекрыв разницу «-13», с которой была проиграна битва с «Фенером» в первом круге в Стамбуле.

«Химки» и «Фенербахче» выдают результат 13-15 по итогам 28 туров, занимая 7-8 места в турнирной таблице. Именно эти два клуба можно назвать основными претендентами на итоговое попадание в плей-офф, но дальше идёт очень плотная группа преследователей.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть хайлайт можно в твиттер-аккаунте Turkish Airlines EuroLeague.

Борьба в зоне плей-офф обостряется до предела

Выход в плей-офф уже оформили 5 команд: «Анадолу Эфес», «Реал», «Барселона», ЦСКА и «Маккаби». «Эфес» (24-4) наверняка займёт первое место. «Реал» и «Барселона» (22-6) будут соперничать за 2-ю строчку, а ЦСКА и «Маккаби» (19-9) — за 4-ю. Дальше интрига на порядок выше.



На три оставшихся места в плей-офф претендуют как минимум 9 команд. «Панатинаикос» (14-14) пока идёт шестым, но греки стремительно сдают в последнее время. «Химки» и «Фенербахче» (13-15) пока располагаются на 7-8 месте, однако в любой момент их готовы сместить «Жальгирис», «Валенсия», «Милан», «Баскония» и «Олимпиакоса» (у всех баланс 12-16). Кроме того, не стоит заранее хоронить «Црвену Звезду» (11-17). Сербы — самый маловероятный претендент на попадание в плей-офф, но в игре против «Маккаби» (92:76) подопечные Драгана Шакоты показали, что у них есть характер.



«Химкам» осталось отыграть с «Баварией», «Олимпиакосом» и «Эфесом» дома, а также с «Барселоной», «Панатинаикосом» и «Альбой» на выезде. Как минимум на 4 победы подопечных Куртинайтиса рассчитывать можно. «Эфес» приедет на арену «Мытищи» в конце «регулярки» (33-й тур) и, вполне вероятно, к тому времени досрочно забронирует за собой первое место, что сделает турецкую команду не сильно мотивированной.

Что касается конкурентов, «Валенсия» и «Милан» в последнее время были на спаде. Больше всего следует опасаться «Жальгирис», «Фенербахче» и «Олимпиакос». Домашняя игра против «Олимпиакоса» хорошо знакомого «Химкам» главного тренера Георгиоса Барцокаса является самой важной для команды Куртинайтиса в оставшихся 6 турах. Гонка плей-офф в этом сезоне очень непредсказуемая и может завершиться с любым исходом. «Химки» сейчас занимают поул-позишн, но любая осечка на домашней площадке лишает преимущества над соперниками.

«Зенит» — главный помощник «Химок» в этом сезоне

«Зенит» не так уж безнадежно проиграл ЦСКА (78:86) в 27-м туре. После матча в Москве недавно назначенный главный тренер «сине-бело-голубых» Хави Паскуаль отметил кое-какой прогресс своей команды. Уже в четверг «Зенит» добыл первую победу под руководством испанского специалиста, сломив на своей площадке «Жальгирис» (76:75 ОТ). Эндрю Альбиси (19 очков) стал самым результативным игроком в составе хозяев, в том числе забил решающие штрафные, а несколько секунд до конца овертайма.



«Зенит» (8-20) выше 17-го места до конца «регулярки» вряд ли поднимется. 16-я «Альба» (9-19) имеет преимущество по личным встречам. Команде Паскуаля было бы неплохо обойти «Баварию» (8-20) и не занять последнее место. В целом дебютный сезон Евролиги получается для «Зенита» неудачным. Интересный момент заключается в том, что 6 из 8 своих побед «Зенит» добыл над прямыми конкурентами «Химок» за плей-офф. Питерцы дважды обыграли «Олимпиакос» (еще при предшественниках Паскуаля Жоане Плазе) и «Жальгирис», а также по одному разу сломили «Басконию» и «Фенербахче». Перспективы «Химок» в гонке плей-офф были бы очень печальными, если бы «Зенит» не сподобился хотя на половину этих побед. «Зенит» немного насолил «Химкам», нанеся поражение (81:83) в гостях в январе, но в целом с головой перекрыл это, раз за разом сенсационно «помогая» устранять прямых конкурентов подопечных Куртинайтиса за топ-8.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть хайлайт можно в твиттер-аккаунте Turkish Airlines EuroLeague.

Шейн Ларкин переписывает историю Евролиги

Защитник «Эфеса» Шейн Ларкин набрал 40 очков (10 из 15 трехочковых) в матче 28-го тура против «Олимпиакоса» (91:79). Ларкин стал первым игроком в истории Евролиги, набравшим 40+ очков более одного раза за сезон. Ранее Шейн установил рекорд результативности в истории Евролиги, забросив 49 очков в кольцо «Баварии».

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть эпизод можно в твиттер-аккаунте Turkish Airlines EuroLeague.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть эпизод можно в твиттер-аккаунте Turkish Airlines EuroLeague.

Ларкин проводил вторую игру после возвращения в строй. Американец пропустил около месяца из-за травмы голеностопа. В первой встрече недели против «Маккаби» (75:77) Шейн был не в своей тарелке, набрав всего 10 очков и ужасно исполнив трёхочковый в решающей атаке. За пару дней он привёл себя в полный порядок. Ларкин становится MVP 28-го тура с фантастическими 44 баллами эффективности. Звёздный форвард «Барселоны» Никола Миротич (28 очков, 8 подборов, 37 баллов эффективности) вытащил свою команду в матче против «Баварии» (83:80), что позволило бы стать самым полезным игроком в подавляющем большинстве туров. Однако суперперфомансы Шейна Ларкина никому не по силам перекрыть.