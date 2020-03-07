Леброн уверенно разобрался с MVP НБА. 35-летняя легенда не желает стареть

Две лучшие команды НБА и два суперзвездных игрока должны были во второй раз за сезон сойтись лицом к лицу. «Милуоки» победили «Лейкерс» дома в первой из двух игр регулярного чемпионата. Главная звезда «оленей» Яннис Адетокунбо проводит сезон в статусе действующего MVP лиги, а своей игрой он лишь подтверждает этот статус и объективно претендует на вторую подряд аналогичную награду.

Леброн Джеймс — человек, который как будто стоит над всей лигой. Он безоговорочный лидер «Лейкерс» и, кажется, всей НБА. Он получал приз самого ценного игрока лиги четыре раза, а теперь не собирается размениваться по мелочам и пытается замахнуться на звание лучшего игрока в истории. Собственно, он этого не скрывает:

Леброн заявил о намерении стать лучшим игроком всех времён

«Приз самому ценному игроку сезона никогда не был для меня мотивацией. Приз MVP «регулярки» никогда не мотивировал меня. Быть лучшим, кто когда-либо выходил на площадку – вот, что двигало меня вперёд и позволило несколько раз стать MVP», — заявил Джеймс.

Леброн круче Джордана. Джеймсу 35, но он и в 40 будет разрывать лигу Король — эталон долговечности. Аналогов нет, он — уникум.

И после таких громких слов начало матчем стало настоящим холодным душем для Короля. На домашней арене в Лос-Анджелесе, где в первом ряду (помимо традиционного набора местных селебрети) можно было легко приметить известного рэпера Джей-Зи в кепке «Лейкерс», Яннис доминировал, набрав 10 очков только в первой четверти. Леброн сподобился на два очка.

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Однако «Лейкерс» смогли зацепиться за счёт и не отпустили гостей далеко.



Время Леброна настало в третьей четверти, в которой он набрал 14 очков, а пурпурно-золотые устроили рывок 18:0. Показательно, что Леброн лично играл против греческого суператлета и во многом справлялся со сложнейшей задачей. К тому, что Джеймс физически силён почти все давно привыкли, но что так может играть и в 35 лет — по-прежнему в голове не укладывается.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Los Angeles Lakers.

В какой-то момент показалось, что машину времени всё-таки изобрели и зрителей перенесли как минимум в 90-е. Процент трёхочковых у обоих клубов был настолько низким, что для набора очков приходилось идти в силовые проходы и обыгрывать соперников спиной к кольцу. В обоих компонентах не было равных Энтони Дэвису, который при невероятных габаритах умеет бросать в прыжке и не стесняется «подчищать» за партнёрами.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Los Angeles Lakers.

В конце четвёртой четверти Яннис неудачно приземлился на соперника после броска сверху и сразу схватился за левое колено. Замена не потребовалась, но болевые ощущения (судя по лицу) не отпускали грека. К тому же, именно после этого эпизода он реализовал лишь один штрафной из четырёх, забив до этого все 10 попыток с линии.



«Лейкерс» позволили приблизиться «Милуоки», но до реальной концовки с тактическими фолами всё-таки не дошло. Леброн вколотил сверху левой рукой в быстром отрыве и фактически поставил точку в матче. Яннис закончил с 32 очками, 11 подборами и 6 передачами. Однако это не обрадовало его и сразу после финальной сирены тот опустил голову и побрёл в раздевалку, оставив паркет для победителей.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте NBA.

Леброн же светился и был неподдельно доволен. Его команда победила в 10 из 11 последних матчей, только что обыграла лидера чемпионата, нанеся тому юбилейное 10 поражение в сезоне. Форвард «Лейкерс» провёл на паркете 37 минут и набрал 37 очков, к которым добавил 8 подборов и 8 передач. Удивительно, но 20 последних матчах, в которых Леброн набирает более 30 очков, его команда обязательно побеждает.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Los Angeles Lakers.

Понятно, что после такой игры снова поднимутся разговоры о том, что Леброн вполне заслуживает получить приз лучшему игроку сезона. Но на эту тему здорово высказался после матча главный тренер «озёрников» Фрэнк Вогель:



«Леброн определённо победил сегодня, но это всего лишь одна победа из 82. Уверен, что он и сам скажет вам, что гонка за призом самому ценному игроку не является для него чем-то действительно мотивирующим. Нам нужно было победить «Бакс» сегодня. Я предоставлю возможность фанатам и журналистам говорить о том, кто более достоин приза», — сказал тренер.



На календаре уже начало весны и Леброн, кажется, традиционно набирает обороты, выводя себя и команду на пик перед плей-офф. «Лейкерс» в прошлом году туда не попали, а Джеймс впервые за много лет не играл в финале. Выписывать два длительных отпуска подряд он явно не намерен.