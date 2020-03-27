Бросок с центра поля, обрушивший великий «Жальгирис» Сабониса

В чемпионате СССР по баскетболу сезона-1988/1989 в финале встречались украинский «Строитель» («Будивельник») и литовский «Жальгирис». Первая игра в Киеве закончилась в пользу «Строителя» — 97:94. Ответная встреча вышла крайне напряжённой и драматичной. «Строитель» долгое время уверенно вёл в счёте, но разбазарил +16 очков преимущества в концовке. Под финальную сирену при счёте 87:87 тяжёлый форвард «Строителя» Александр Волков забил отчаянный победный бросок с центра площадки.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Арбитры попадание не засчитали, сославшись на то, что Волков выбросил мяч уже после истечения времени на секундомере. «Жальгирис» дожал «Строитель» в овертайме — 98:93. После матча разразился громкий скандал. Газета «Советский спорт» вышла со снимком экрана телевизора, где совершенно чётко было видно, что Волков успел выбросить мяч до сирены.

Через день в Каунасе должна была состоятся решающая игра, победитель которой выигрывал титул. Украинская команда выходить на площадку не собиралась и подала протест на результат второго матча. Президиум Федерации баскетбола СССР в итоге признал ошибку арбитров и принял протест — «Строитель» стал чемпионом.



«О таком каждый баскетболист мечтает. Решающий бросок издалека, когда на кону стоит хорошая награда. А чемпионат СССР выиграть было ого как сложно, там такие команды играли и такие люди! Конкуренция — запредельная. Спасибо судьбе и Господу, такой миг у меня свершился. Драматическая игра, киевский «Строитель» выигрывал, но литовский «Жальгирис» нас догнал. Игровое время истекало, и на последней секунде мне пришлось бросать. И я попал в кольцо. Мы играли в Каунасе. Спортсмены «Жальгириса» пошли в раздевалку и сняли кеды, они думали, что проиграли.

Но публика начала буйствовать. Может, судьи побоялись брать ответственность на себя за результат и отменили мой бросок. Нам пришлось играть дополнительную пятиминутку, и мы её проиграли. Решив, что это несправедливо, мы не остались на третью, решающую игру и уехали. Но по стране разразился серьёзный скандал. По телевизору же чётко было видно: когда мяч вылетел из моих рук, оставалась ещё одна секунда на таймере. Болельщики засыпали спорткомитет жалобами. Ему пришлось собираться в Москве, посмотреть видео, и в итоге мяч засчитали. Мы стали чемпионами СССР!» — вспоминает Волков.



Сезон-1988/1989 был уникальным для советского баскетбола. В финале не было ЦСКА и вообще команд из России. «Строитель» всегда был видным клубом в чемпионате СССР. Киевляне многократно завоёвывали бронзовые (1962, 1964, 1970, 1974, 1983, 1984, 1988) и серебряные медали (1965, 1966, 1977, 1979, 1981, 1982) союзного первенства, но титул для украинской команды был недостижим. ЦСКА — абсолютно доминирующая сила в чемпионатах СССР. Гегемонию «армейцев» и вообще российских клубов редко кому удавалось прерывать. В 1985 году начал заявлять о себе «Жальгирис» во главе с Арвидасом Сабонисом. До этого 16 из 17 титулов забрал ЦСКА. На данном отрезке только ленинградский «Спартак» Александра Белова и Владимира Кондрашина один раз сумел отобрать у ЦСКА чемпионское звание (1975 год). До «Жальгириса»-1985 последней командой-чемпионом не из России было «Динамо» (Тбилиси) в 1968 году.

Успех «Жальгириса» середины 1980-х не был сиюминутным. Литовская команда оформила «три-пит», выиграв чемпионские звания в 1985, 1986 и 1987 годах. В 1988 году ЦСКА наконец-то вернулся на вершину, обыграв литовцев в финале. Явными фаворитами сезона-1988/1989 считались именно «Жальгирис» и ЦСКА. Никто не ожидал увидеть в финале клуб из Украины. Но «Строитель» сумел удивить всех. В первую очередь успех команды Виктора Беженара можно объяснить переходом Александра Волкова, который вернулся в Киев из ЦСКА. Кроме того, в «Строителе» выделялись Анатолий Белостенный, Андрей Подковыров, Андрей Шаптала. Хотя по именам «Жальгирис» был явно сильнее: Сергеюс Йовайша, Вальдемарас Хомичюс, Гинтарс Крапикас, Римас Куртинайтис и, конечно же, Арвидас Сабонис, который в кампании-1988/1989 установил персональный рекорд результативности в чемпионате СССР, забросив 53 очка в матче с московским «Динамо».



«Жальгирис» выиграл регулярный чемпионат, «Строитель» стал вторым. ЦСКА сенсационно оказался на третьем месте и на титул претендовать не мог. Изначально по регламенту финальной серии не предвиделось. Чемпионом СССР должен был стать лучший клуб регулярки», однако в итоге всё-таки решили провести Суперфинал. 22 апреля 1989 года «Строитель» вырвал важнейшую победу в Киеве — 97:94. Александр Волков набрал 25 очков. Андрей Шаптала записал себе в актив 20 баллов, в том числе реализовав 5 трёхочковых.

Через три дня в Каунасе «Строитель» ждало непростое испытание. Сабонис не смог сыграть из-за травмы, что явно увеличивало шансы киевлян. Однако у «Жальгириса» хватало классных исполнителей. Лидерские функции взял на себя Римас Куртинайтис, набравший 30 очков. Хомичюс и Крапикас забили важнейшие трёхочковые, позволив «Жальгирису» сравнять счёт после отставания 81:87. В конечном счёте всё решил чудо-бросок Волкова, который изначально ошибочно не засчитали.



После чемпионского титула Волков сразу же уехал в НБА в «Атланту Хоукс», став первым советским и украинским баскетболистом в заокеанской лиге. Александр играл под руководством главного тренера Майка Фратэлло, которого в 2011 году, уже будучи президентом ФБУ, пригласил на пост наставника сборной Украины. Партнёрами Волкова в «Хоукс» были Док Риверс, Мозес Мэлоун и Доминик Уилкинс. Александр провёл в НБА три года. За свою карьеру Александр Волков многое повидал и многое выиграл. Золотые медали Олимпиады-1988 в Сеуле, а также звания чемпиона СССР-1989 и MVP советского первенства сезона-1988/1989 в составе «Строителя» стоят особняком в обширном списке достижений Волкова. Триумф в первенстве Союза получился более эмоциональным, как минимум на личном уровне.

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