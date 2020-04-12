Стартует масштабный баттл чирлидерш НБА. Первая пара плей-офф «Милуоки» — «Голден Стэйт»

«Чемпионат» запускает новую битву чирлидерш. В этот раз читателям предстоит определить лучшую группу поддержки в НБА. Ранее мы уже выявили победителей в Единой лиге ВТБ.

Блистательные красавицы из Краснодара — лучшая группа поддержки Единой лиги ВТБ Болельщики сделали Loks Dancers победителями турнира чирлидеров, проводимого «Чемпионатом».

США — родина чирлидинга. Этот вид спорта (в США чирлидинг именно так и классифицируется) зародился в далёких 1870-х годах. Славные традиции гарантируют высочайший уровень профессионализма девушек. В турнире «Чемпионата» будет проведен плей-офф с участием групп поддержки всех клубов НБА. Для полноценной сетки из 32 участников добавлены чирлидерши топовых организаций NCAA «Канзас Джейхоукс» и «Дьюк Блу Девилз». Открывает 1/16 финала противостояние лидера Восточной конференции нынешнего сезона «Милуоки Бакс» и последней команды Западной конференции «Голден Стэйт Уорриорз».



Ещё год назад «Милуоки» и «Голден Стэйт» считались достаточно реалистичной парой финала НБА сезона-2019/2020. Даже когда «Уорриорз» в межсезонье-2019 покинул Кевин Дюрант, калифорнийская команда воспринималась как серьёзная сила. В строю были звёзды Стефен Карри и Дрэймонд Грин. Клэй Томпсон порвал крестообразные связи, но сохранялись надежды на его восстановление к плей-офф. Однако перелом руки у Карри в начале регулярного чемпионата перечеркнул все надежды подопечных Стива Керра. «Уорриорз» скатились до откровенного «слива» и занимают последнее место на Западе.

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«Милуоки» наоборот сполна оправдывает ожидания. До приостановки сезона из-за пандемии коронавируса команда Майка Буденхольцера выдавала результат 53-12 — лучший баланс в НБА. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо — явный фаворит в гонке за MVP. Основные испытания «Милуоки» ждали в плей-офф, где побеждать на порядок сложнее, чем в «регулярке». Возможно, обоснованность чемпионских притязаний «Бакс» доведется увидеть только через год, если этот сезон не будет доигран. Такой поворот событий станет очень неприятным моментом для очаровательной дочери владельца «Милуоки» Мэллори Эденс, которая всем сердцем переживает за свою команду.

Миллиардерша, феминистка и любительница потроллить Дрейка. Как живёт дочь владельца «Бакс» Мэллори Эденс не страдает излишней скромностью и готова на всё ради родного клуба. Планы у неё амбициознее некуда.

«Голден Стэйт» и «Милуоки» находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы, но это не значит, что битва их групп поддержки пройдёт в одну калитку. «Уорриорз» участвовали в пяти последних финалах НБА и выиграли три титула. Чирлидерши клуба из Сан-Франциско однозначно знают своё дело. Девушкам из Висконсина тоже есть чем ответить. Стоит отметить, что группы поддержки «Уорриорз» («Warriors Dance Team») и «Бакс» («414 Crew») — смешанные, то есть в них есть несколько представителей мужского пола. Клубы поддерживают политику гендерного равенства. В любом случае девушки остаются главным украшением команды чирлидерш. Выбор за вами. Кто лучше?

Вашему вниманию красотки из группы поддержки «Милуоки» («414 Crew»).

И чирлидерши «Голден Стэйт» («Warriors Dance Team»).

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