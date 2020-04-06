Блистательные красавицы из Краснодара — лучшая группа поддержки Единой лиги ВТБ

Вот и завершился наш турнир по определению лучшей группы поддержки среди российских клубов Единой лиги ВТБ. Для начала хотелось бы напомнить, как развернулась борьба с самого начала соревнования. На стадии 1/8 финала группа поддержки «Енисея» вырвала победу у коллег из «Автодора» (52,8% против 47,2%). Далее настала очередь ¼ финала. УНИКС уверенно одолел «Парму» (64,4% на 35,6%), «Локомотив-Кубань» не оставил шансов «Зениту» (67,55% на 32,45%), «Нижний Новгород» оказался сильнее ЦСКА (57,6% на 42,4%), а «Химки» катком прошлись по «Енисею» (79,3% на 20,7%). В полуфинальных парах «Локомотив-Кубань» обошёл «Нижний Новгород» (57,15% на 42,85%), а «Химки» уверенно разобрались с УНИКСом (69,9% на 30,1%).

Таким образом, в финальном противостоянии сошлись «Локомотив-Кубань» и «Химки». Группа поддержки подмосковной команды очень уверенно обходила своих оппонентов в четвертьфинале и полуфинале, но соперник в решающем раунде им достался что надо. LOKS Dancers — одна из лучших команд чирлидеров Европы, что ребята уже неоднократно доказывали на паркете.

Страстные и обаятельные красавицы – в финальном баттле чирлидерш Единой лиги За звание лучшей группы поддержки поборются «Химки» и «Локомотив-Кубань».

Группа поддержки «Локо» постоянно принимает участие в конкурсе Евролиги EFES Euroleague Dance Challenge. В 2017 году Loks Dancers выступили на «Финале четырёх» Евролиги в Стамбуле. Такую возможность команда получила после победы во всех раундах голосования конкурса. В финале краснодарские танцоры набрали 56% голосов и обошли литовский «Литкабелис».

В турнире «Чемпионата» «Локо» вышел победителем финальной дуэли с «Химками» (57,1% на 42,9%). Уверенная поступь «Химок» закончилась при встрече с самым грозным оппонентом. Предлагаем вам знакомство с триумфаторами из Loks Dancers.



Екатерина Папанова, руководитель Loks Dancers

Екатерина — опытнейший танцор и хореограф. 15 лет изучала множество танцевальных стилей и направлений. Создатель и руководитель танцевальной студии Just dance.



Занималась постановкой и организацией городских и зарубежных масштабных танцевальных проектов, в том числе первого фонтанного шоу в России. Преподавательский стаж – 10 лет, танцевальный стаж – около 16 лет. Ставила шоу в крупных городах Китая: Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Вэйхай, Чендоу, Бэйхай.

Эффектные красавицы — во втором полуфинальном баттле чирлидерш «Химок» и УНИКСа Определяем команду, которая составит конкуренцию в финале краснодарскому «Локомотиву-Кубань».

Елена Дьякова, участница Loks Dancers



Инструктор групповых программ и детских танцевальных направлений в фитнес-клубе «Пеликан». Мастер спорта России по художественной гимнастике. Начинающий стилист-парикмахер.

Елена Дьякова (в центре) Фото: lokobasket.com

Белла Бленегапце, участница Loks Dancers

С 6 лет занимается танцами. Имеет свидетельство об окончании танцевальной студии с дисциплинами: эстрадный танец, основы хореографии. Состояла в Общероссийской танцевальной организации (ОРТО). Призёр и победитель в номинации «Танцевальное шоу. Соло».



В настоящее время Белла развивается в направлении Dancehall. Студентка Кубанского государственного технологического университета, факультет рекламы и связи с общественностью.



Анна Пакалина, участница Loks Dancers

Анна развивается в стилях Popping и Choreography style. Любит и ценит свой загруженный график. Танцевальное творчество совмещает с работой помощника руководителя строительной компании. Имеет высшее образование по специальности «Экономическая безопасность». Любит музыку и весёлые вечеринки.



Анна Симоненко, участница Loks Dancers

С детства занимается танцами, основным стилем сейчас является Vogue. Вдохновляется людьми, которые представляют эту культуру. Студентка экономического факультета КубГУ. Увлекается психологией и литературой про бизнес. Любит проводить время с друзьями.



Елизавета Грошева, участница Loks Dancers

Закончила балетную школу искусств в городе Мариуполь (Донецкая область, Украина).



Высшее образование получила в двух учебных заведениях по специальности «Хореограф-постановщик», кафедра современной хореографии. Два диплома «ЛГАКИ» (г. Луганск) и «КГУКИ» (г. Краснодар). Основатель коллектива «Art Of Dance» в Мариуполе и танцевальной команды Art Of Dance KRD kids в Краснодаре. Принимала участие в телевизионном проекте «Танцуют все 7», где прошла в топ-40.



Алина Попова, участница Loks Dancers

Переехала в Краснодар из Барнаула, где танцевала в группе поддержки баскетбольного клуба «АлтайБаскет».



Занималась гимнастикой. Танцует разные стили, постоянно повышает свой профессиональный уровень, посещая танцевальные мастер-классы. Любит активный отдых и путешествия.



Мари Шароян, участница Loks Dancers

В детстве занималась бальными танцами. Закончила факультет хореографии. Участвовала в нескольких танцевальных международных конкурсах. Играла на сцене в театральных постановках.



Юлия Чувашева, участница Loks Dancers

Кандидат в мастера спорта по акробатике. Рекламщица, которая слишком сильно влюбилась в танцы, особенно в Dancehall. В итоге с рекламной деятельностью пришлось попрощаться. Преподаёт Dancehall уже более 4 лет.



Ангелина Циркунова, участница Loks Dancers

Любимые танцевальные стили Hip-Hop и House. Будущий воспитатель-дефектолог. Любит еду. Большая страсть – носки. Разного цвета, формы и размера.



Танцевальный путь начала в 7 лет в Общероссийской танцевальной организации (ОРТО). Считает, что поражения – это крутой опыт. Преподаёт в творческом центре «Ст11» хип-хоп основы. Безумно любит детей.

Группа поддержки «Локо» является смешанной – в ней есть представители обоих полов. Привлечение мужчин к чирлидингу придаёт красоте ещё и мощь. Представительницы прекрасного пола на трибунах куда больше увлекаются происходящим на площадке во время пауз в матчах. Многие из мужчин-знаменитостей в своё время занимались чирлидингом, в том числе президенты США Рональд Рейган, Франклин Рузвельт, Дуайт Эйзенхауэр, Джордж Буш-младший, а также голливудские актёры Майкл Дуглас и Сэмюэл Л. Джексон. В Loks Dancers представлены два парня.

Волжская страсть и южный темперамент — в полуфинальном баттле чирлидерш Нижний и Краснодар Эти прекрасные девушки давно заслужили любовь болельщиков. Сейчас же вы можете вывести их в финал.

Даниил Желибо, капитан Loks Dancers

Танцует в команде Loks Dancers с её основания. В настоящее время развивается в направлении Popping. Обожает хороший юмор и активный отдых.



Марк Сакара, участник Loks Dancers



Танцует в команде Loks dancers три года. Любимый танцевальный стиль — Hip-Hop.

Loks, Краснодар Фото: lokobasket.com

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