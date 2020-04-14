Россия останется без представительства в НБА? Перспективы Михайловского — неутешительные

В НБА нынче нет ни одного российского баскетболиста. Это не новость вот уже с самого переезда из «Орландо» в «Химки» не игравшего продолжительное время Тимофея Мозгова.

Не секрет, что по количеству игроков в сильнейшей лиге мира многие болельщики и эксперты судят о положении баскетбольных дел во всей стране. Справедливо ли это? Точно не на все сто процентов. Но недавно на этот крючок попался президент РФБ Андрей Кириленко. Вот что он ответил «Большому спорту»:



— Российский баскетбол находится в кризисе? Я с этим не согласен. Да, своих игроков в НБА у нас сейчас действительно нет, но они появятся в ближайшем будущем. У нас отличное поколение игроков в сборной до 19 лет. Из них семь-восемь человек реально способны раскрыться на высшем уровне — вплоть до той самой НБА.

«Взял номер из-за Роналдиньо». Футболист, ставший баскетболистом Самый многообещающий российский баскетболист Никита Михайловский — о славе, деньгах и НБА.

Сборная не старше 19 лет летом действительно приятно удивляла. Особенно на фоне результатов остальных резервных команд. Главным тренером был Евгений Пашутин, руководивший на тот момент «Автодором». Одним из лидеров стал Никита Михайловский, который как раз играл у Пашутина в Саратове и по заверениям президента клуба Владимира Родионова «всерьёз претендовал на выбор под высоким номером драфта НБА».



К словам Родионова порой сложно относиться серьёзно. Он много лет сватал центрового Артёма Клименко за океан, но тот за это время поднялся лишь по течению Волги и плотно осел на скамейке казанского УНИКСа.



Однако Михайловский своей собственной игрой заставил относиться к себе серьёзно. Правда, в это было сложно поверить после первой игры турнира, когда сборная России проиграла Аргентине в овертайме, а Никита отбегал в холостую, набрав ноль очков.

Уроки хайпа от Михайловского: исторический трипл-дабл на молодёжном ЧМ 18-летний форвард сборной России снялся с драфта НБА, но продолжает заставлять говорить о себе.

Зато уже в следующем матче Михайловский разразился трипл-даблом: 20 очков + 13 подборов + 12 передач. Такое удавалось только ему и Дарио Шаричу. Разговоры про НБА начали иметь под собой реальную почву.



Но летом 2019 Никита снялся с драфта. Его агент тогда объяснял это так:



«Изначально решение принять участие в драфте не было спонтанным. К Никите был предметный интерес у нескольких клубов НБА. Перед драфтом Михайловский полетел в США, где прошел несколько просмотров. Но из-за стартовавшей подготовки сборной U19 поездка получилась не такой длительной, как хотелось бы.

Ещё один шанс показать себя был у моего клиента на НБА «Глобал Кэмп» в Монако, но его отмена окончательно спутала карты Никите, да и другим европейским игрокам. Это форс-мажорное обстоятельство поставило под угрозу нашу цель — быть выбранным в первом раунде.



Именно поэтому в этом году на драфте Михайловского не будет. Уверен, в следующем году шансы быть выбранным в первом раунде драфта значительно увеличатся», — говорил Игорь Рубин в 2019-м.



Планы на 2020-й (как и многим жителям планеты) Михайловскому, судя по всему, испортит злосчастный коронавирус. Точнее, его последствия. Летние просмотровые лагеря, куда европейцы едут с целью показать «товар лицом», закрываются один за другим. Сезон в Единой лиге ВТБ закончился раньше запланированного. А потому шансов заинтересовать клубы у парня из Саратова становится совсем мало.



В интервью «Известиям» агент Михайловского прокомментировал ситуацию так:



— Никита действительно был приглашён на Nike Hoop Summit, который в итоге отменился. С высокой долей вероятности отменятся и все другие просмотровые мероприятия. Безусловно, это нам не на руку. Поэтому пока не готов комментировать что-то по ситуации с Михайловским.



Быть выбранным на драфте — круто. Но вряд ли это должно быть главной целью игрока. В конце концов Тимофей Мозгов не был задрафтован и сделал себе отличную карьеру в НБА. Как и Алексей Швед, уехавший в «Миннесоту» сразу после «бронзовой» Олимпиады-2012 в Лондоне. Агент Шведа Обрад Фимич, кстати, видит в этой ситуации и финансовую выгоду:



— Порой для талантливого игрока, который каждый год добивается существенного прогресса, лучше быть не выбранным на драфте, а продолжать развиваться в Европе. Например, когда Швед получил приглашение уехать в НБА, то, что он не был задрафтован, стало плюсом. Так бы он получил контракт новичка на $ 1,5 млн в год, а мы подписали соглашение на $ 3 млн. Так что если речь идёт о баскетболисте экстра-класса, то он с высокой долей вероятности окажется в лучшей лиге мира. Скауты и генеральные менеджеры 30 клубов такого не пропустят, — сказал Фимич в интервью «Известиям».



Появление кого-то из российских молодых баскетболистов в НБА в ближайшем будущем маловероятно. Михайловский пока не показывает уровня игры, способного выделить его на уровне Единой лиги (6,4 очка, 2,0 подбора, 1,4 передачи, 6,1 балла эффективности в этом сезоне), а удачное выступление за сборную на молодёжном чемпионате мира отнюдь не гарантия места в НБА. Достаточно посмотреть на состав нашей молодёжки 2011 года, завоевавшей третье место и оставившей без медалей США. Из той команды в НБА смог попасть на непродолжительное время лишь Сергей Карасёв, а большая часть выступает во второй по силе лиге России.



Кстати, фамилию игрока «Автодора» не найти среди потенциальных новичков НБА. Сайты, специализирующиеся на составлении рейтингов и рассказах о будущих Лебронах и Джорданах, даже не включают Никиту в свои списки. В первую очередь нужно ориентироваться на ESPN, Sports Illustrated, CBS Sports, NBADraft.net и Bleacher Report. В свежих «мок-драфтах» (рейтингах) этих порталов имени Михайловского нет. Это важный показатель, поскольку они лишь немного могут ошибиться с номером выбора того или иного игрока, довольно трезво оценивая картину в целом.

Выбираем лучшего российского баскетболиста в ХХI веке Выбор невелик. Увы, за Шведом и Мозговым пока пустота.

Дай бог, чтобы Андрей Кириленко со своим оптимистичным прогнозом оказался прав. Следить за матчами НБА тогда станет интересней в разы. Да и силу сборной это будет определять в положительном контексте. Но именно руководителю федерации лучше всех известно, насколько сложно найти место в самой конкурентной лиге мира и какими выдающимися данными нужно обладать, чтобы там закрепиться.