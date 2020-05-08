Тимофей Мозгов готовится вернуться в игру. Чемпиона НБА рано списали со счетов

Пока Евролига всё ещё ищет варианты для завершения сезона, многие внутренние европейские чемпионаты были досрочно завершены из-за угрозы распространения коронавируса. Где-то сразу объявили чемпиона страны, а где-то (как в России) всё ещё думают над справедливостью называть победителя по итогам недоигранной «регулярки».

«Химки» и ЦСКА даже «разожгли» небольшой батл на тему настоящего чемпиона. «Жёлто-синие» почувствовали силу, собрав осенью один из самым сильных составов в своей истории. И если в Евролиге выступление получалось волнообразным, то в Единой лиге ВТБ команда Римаса Куртинайтиса выглядела максимально убедительно. До момента остановки турнира Алексей Швед и компания потерпели всего одно поражение в 19 играх.



Весенняя часть баскетбольного сезона для «Химок» должна была стать особенной по многим причинам. И одна из самых главных и ожидаемых — возвращение в строй центрового Тимофея Мозгова. Подписание чемпиона НБА-2016 в составе «Кливленда» стало одной из главных трансферных новостей европейского баскетбола.



Мозгову пришлось непросто. С момента возвращения в «Химки» его атаковали журналисты, чтобы узнать, по сути, ответ всего на один вопрос: когда тот вернётся в игру?



Проблема с коленом была настолько серьёзной, что в положительный исход перестали верить даже врачи в США. Тимофей и его новый-старый клуб приняли решение не форсировать реабилитацию, планомерно восстанавливая травмированное колено.

В Америке не верят, что Мозгов вернётся на паркет В НБА «простили» «Орландо» зарплату Тимофея. Фактически россиянина признали профнепригодным.

Время шло и сроки постоянно сдвигались. Отсутствие конкретики порождало слухи. Из разных источников с пометкой «не для печати» доносились версии о том, что Мозгова в качестве профессионального баскетболиста никто больше не увидит. И в это, наверное, легко можно было поверить: он толком не играл в «Бруклине», потом пропустил целый сезон из-за травмы в «Орландо», а в «Химках» время восстановления переносилось.

Но глаза видели другое. Почти перед каждым домашним матчем «жёлто-синих» в Единой лиге ВТБ Тимофей тренировался на паркете. Да, эти упражнения были индивидуальными, но то, насколько быстро он передвигался и с какой силой вколачивал мячи сверху, мягко говоря, поражало воображение. По крайней мере внешне он точно не производил впечатление спортсмена, который готов к завершению карьеры.

«Яннис играет на природных данных. Леброн намного умнее» Тренер Роланд — об НБА и Евролиге. Он работал с академией Мамбы и тренировал массу звёзд.

И вот уже после остановки сезона оказалось, что центровой был готов к тому, чтобы наконец провести первый матч в Единой лиге ВТБ спустя 10 лет. По словам атакующего защитника «Химок» Егора Вяльцева Мозгов тренировался в общей группе и был готов на все 100.



«Он тренировался в полном контакте, прибавлял на глазах. На момент остановки чемпионата ещё бы дней десять, и он был бы уже в заявке и выходил на паркет. Вполне реальный момент», — сказал Вяльцев.



Главный тренер Римас Куртинайтис подтвердил, что был готов начать предоставлять Тимофею Мозгову игровую практику, планомерно подводя того к матчам плей-офф, где опыт российского бигмена обязательно помог бы жёлто-синим:



«На тренировках он не «божил», но показывал неплохой баскетбол. После двух лет простоя каждому было бы тяжело сразу выйти на прежний уровень, но до стадии плей-офф, я думаю, он бы разыгрался и приносил нам пользу. Про Мозгова могу сказать, что после подписания контракта с «Химками» наш медицинский штаб проделал невероятную работу по его восстановлению. Он летал на лечение в Германию, Испанию, мы обращались за информацией к одному известному литовскому врачу, российским докторам. Думаю, что он прибавил на 70–80% по сравнению с сезоном-2018/2019», — сказал Куртинайтис.

Выбираем лучшего российского баскетболиста в ХХI веке Выбор невелик. Увы, за Шведом и Мозговым пока пустота.

Вполне вероятно, что следующий сезон Мозгов начнёт в качестве игрока ротации «Химок». По крайней мере, руководство клуба всерьёз намерено сохранить россиянина в составе и говорит об этом вслух:



«Нам пока не суждено увидеть его в деле, но будем вести с ним переговоры, чтобы сохранить его на следующий сезон. У него были особые условия контракта, договорились, что называется, «на берегу». Эти условия устроили и его, и нас. Они касались в основном его выздоровления. Мы уже понимаем, что он проделал серьезную работу с начала сезона за семь месяцев.



Есть хорошие шансы, что он сможет отыграть следующий сезон полностью. Восстановление он проходил под наблюдением наших врачей с консультациями в Германии и Испании. У нас полная информация по его здоровью. Если всё будет нормально, то, скорее всего, он останется у нас в команде», — сказал генеральный директор «Химок» Павел Астахов.



Вряд ли стоит ожидать, что Мозгов способен вернуться на паркет и сразу показать тот уровень, который мы видели в финале НБА-2015, когда он вместе с Леброном Джеймсом изо всех сил сопротивлялся «Голден Стэйт Уорриорз». Но даже если это действительно будут 70%, о которых говорил Куртинайтис, то это однозначно усилит «Химки» и, скорее всего, сильно повысит их шансы на выход в заветный «Финал четырёх» Евролиги.