Миллиарды Майкла Джордана — заслуга его матери. Как создавалось величие номера 23

Майкл Джордан сейчас является одной из самых обсуждаемых персон в мире спорта из-за выхода документального фильма «Последний танец» на Netflix. Лента в основном рассказывает о команде «Чикаго Буллс» 1990-х, но при этом также затрагивает моменты личной жизни Майкла. Джордан — олицетворение успеха, даже если абстрагироваться от его доминирования на баскетбольной площадке. Майкл — владелец клуба «Шарлотт Хорнетс», первый бывший игрок НБА, добившийся такого статуса. Business Insider оценивает текущее состояние Джордана суммой в размере $ 2,1 млрд. Всего этого могло не быть без Делорис Джордан — матери Майкла, оказавшей огромнейшее влияние на его становление.

Делорис Пиплс — бывшая кассирша банка из Северной Каролины. В 1957 году она женилась на операторе погрузчика Джеймсе Джордане. У них родилось пятеро детей, самым известным из которых является Майкл. У Его Воздушества есть два старших брата Лари и Джеймс-младший, старшая сестра Делорис и младшая сестра Рослин. Конечно, между детьми в детстве часто возникало соперничество. Делорис Джордан делала всё возможное, чтобы эти шалости не перерастали в серьёзные конфликты. В начале 1970-х семья Джорданов не бедствовала. Джеймс стал руководителем цеха и главой отдела оборудования на заводе, а Делорис возглавила в банке отдел по коммуникациям с клиентами. Однако жить на широкую ногу семья всё равно не имела возможности. Братья и сёстры Майкла после школы подрабатывали и помогали родителям по хозяйству. Сам Джордан всеми способами избегал бытовой работы, поскольку был чрезвычайно ленивым. В школе Майкл не проявлял рвения к учёбе и часто подвергался наказанию за нарушение дисциплины. Хорошо, что у Майкла с раннего возраста проявилась склонность к спорту. Джордан всерьез подумывал стать бейсболистом, но в итоге остановил свой выбор на баскетболе. Однако каким бы впечатляющим ни был талант Майкла от природы, нужно было должным образом направлять его и вести правильным курсом. Эта задача легла на плечи матери Делорис. Отец Джеймс не был серьёзным, имел склонность к азартным играм и алкоголю, а также «ходил налево». В общем наличие деловой жилки — однозначно не про Джеймса. Хотя это не значит, что Майкл не любил и не ценил своего отца.

Одно из главных решений в истории спорта. 25 лет назад Майкл Джордан вернулся в НБА Его Воздушество изменил судьбы многих, в том числе и Леброна Джеймса.

В 1981 году Майкл Джордан поступил в университет Северной Каролины. Решение принято под влиянием матери, которая проводила встречи со всеми заинтересованными сторонами. Делорис отказала главному тренеру Дьюка Майку Кржижевски, хотя эта организация считается самой престижной в США в плане баскетбольной программы. Кроме того, Делорис настояла на том, чтобы сын не спешил с переходом на уровень НБА. В итоге Майкл проучится в Северной Каролине до 1984 года и дебютирует на профессиональном уровне в 21 год, хотя мог сделать это на пару лет раньше и зарабатывать серьёзные деньги в НБА. При этом далеко не факт, что Эм Джей был готов к такому резкому скачку.



Делорис сохранила все письма, которые Майкл отправлял ей во время выступления в NCAA за университет Северной Каролина. Одно из них она показала в «Последнем танце».



«Дорогая мама, как у тебя дела? Надеюсь, хорошо. У меня всё хорошо. Я отправляю тебе номер моего счёта, чтобы ты могла его пополнить. У меня там всего 20 долларов. Скажи всем близким, что я передаю им привет и улыбнись. Бог и я любим тебя.



С любовью, Майкл.



PS. Извини за телефонный счет. Пожалуйста, пришли мне ещё несколько марок», — написал Майкл. 4018041



Делорис оказалась весьма дальновидной. Спешить с переходом в НБА не стоило. В итоге большие деньги всё равно пришли к Майклу, а его профессиональная карьера развивалась стремительными темпами. В 1984 году Майкл Джордан подписал контракт с компанией Nike, которая специально для него разработала кроссовки Air Jordan. Проект был настолько успешен, что впоследствии Air Jordan превратился в самостоятельный бренд, который функционирует по сей день и является одним из лидеров рынка спортивных товаров. Самые перспективные игроки современной НБА Лука Дончич («Даллас Маверикс») и Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс») предпочли присоединиться именно к бренду Эм Джея. Но вернёмся к 1984 году. Сотрудники Nike испытали облегчение из-за того, что дела Майкла вела Делорис, иначе без эксцессов не обошлось бы. Джеймс Джордан серьёзные вопросы решать был попросту не способен. Кроме того, Майкл сам по себе был весьма конфликтным парнем, которого могла обуздать только мать.



«Могу сказать, что Делорис — самый впечатляющий человек, коих я встречах в своей жизни, потому что сумела выторговать такую жизнь для своего сына. Я понял всё по реакции Делорис. Кто-то предлагал им партнерские отношения вместо того, чтобы просто платить Майклу зарплату. И ей это очень понравилось. Эта женщина — всё. Майкл любил своего отца, это правда. Но заправляла всем Делорис. Делорис Джордан мы доверяли. Она всегда была безупречно одета, вела себя как образованная женщина, тогда как Джеймс был довольно грубым и неотесанным. Джеймс оказался негодяем, он создавал кучу проблем. Это был ужас. Он задолжал денег разным людям, в то время как его сын зашибал миллионы», — рассказывает бывший менеджер по спортивному маркетингу компании Nike Сонни Вакаро в книге Роланда Лазенби «Майкл Джордан. Его Воздушество», переведенной на русский язык издательством «Бомбора».



Джеймс Джордан — человек не без недостатков. Это признаёт сам Майкл. Но это его родной отец. Джордан любил его всем сердцем. Судьба Джеймса трагическая. В 1993 году заснувшего в своей машине мужчину застрелили два подростка-преступника, после чего сбросили его тело с моста. Убитого нашли спустя 11 дней. Смерть Джеймса сильно ударила по всей семье; Майкл временно ушел из баскетбола несколько месяцев спустя после трагедии.

«Я не хотел бы быть на вашем месте». Великий Джордан сочувствует своим детям Наследники Майкла обречены стать бледной тенью отца. Зато без денег и работы они никогда не останутся.

В 2000 году Делорис основала фонд имени Джеймса Джордана в честь своего покойного мужа. Организация помогает реализоваться молодым людям из малообеспеченных семей. В 2009 году Делорис создала международный филиал, чтобы распространить миссию фонда по всему миру.



Делорис Джордан вела Майкла по всему карьерному пути. В 1987 году вышел сериал «Суперзвёзды и их Мамы». В одном из моментов мать учит легендарного №23 правильно бросать по кольцу.

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Эпизод с изрядной долей юмора, но в некотором смысле он отражает влияние матери на сына.



Делорис всю жизнь наставляла Майкла и не давала сбиться с пути, чтобы он в конечном итоге стал тем, кем является сейчас.



«Мой характер и мой смех у меня от отца. Моя серьезная, деловая сторона — от матери», — отметил Майкл.



Делорис — наиболее придирчивый критик Майкла, но при этом самые жесткие замечания она представляла так, чтобы сын принимал их и соглашался. Джордану, особенно в процессе взросления, было непросто отодвинуть в сторону собственное мнение. Именно отношения с матерью сделали его восприимчивым к тренерским указаниям. Майкл стал профессионалом с безупречной трудовой этикой, а не просто одарённым игроком-эгоистом, который быстро канул в небытие из-за несерьёзного отношения к делу. Годы спустя Эм Джей признает, что мать была для него настоящим «тренером».