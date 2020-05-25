Евролига ушла до осени. Иного выхода не было

Объективная реальность не позволила завершить сильнейший турнир Старого Света. Зато от России в следующем году снова будут играть 3 клуба.

Евролига объявила о досрочном завершении сезона-2019/2020. В пресс-релизе на официальном сайте организации отмечается, что здоровье и безопасность игроков, болельщиков, персонала в условиях нестабильной эпидемиологической ситуации остаётся приоритетом. Решение также мотивировано тем, что укороченный график тренировочных сборов по сравнению с ранее утвержденным минимумом в три недели может вызвать повышенный риск травм у игроков. Сезон досрочно завершен без объявления чемпиона. Аналогично и в Еврокубке.

Регулярный чемпионат Евролиги-2019/20 был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса. После 28 матчей в турнирной таблице лидировал турецкий «Анадолу Эфес» (24-4). ЦСКА (19-9) занимал четвёртое место, «Химки» (13-15) шли в зоне плей-офф на седьмой строчке, «Зенит» (8-20) занимал последнюю 18-ю позицию.

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В заявлении пресс-службы Евролиги также отмечается, что клубы, которые выступали в сезоне-2019/2020, сохраняют свои места в Евролиге и Еврокубке на будущий год. Таким образом, в кампании-2020/2021 в Евролиге вновь будут выступать три российских клуба — ЦСКА, «Химки» и «Зенит». «Локомотив-Кубань» и УНИКС продолжат играть в Еврокубке. Следующий сезон Евролиги начнется 1 октября, Еврокубка — 30 сентября.

Президент Евролиги Жорди Бертомеу был серьёзно настроен возобновить сезон-2019/2020. В первую очередь испанец хотел минимизировать финансовые потери, выполнив все обязательства перед спонсорами. Ещё несколько дней назад казалось, что Бертомеу удастся продавить свою позицию, однако картина изменилась в субботу. Евролига провела телеконференцию с игроками. По её итогам стало ясно, что подавляющее большинство баскетболистов категорически против возобновления сезона в июле. Точная цифра недовольных возможным рестартом не называлась, но европейские СМИ и инсайдеры сообщили о действительно большом количестве не желающих играть летом. Можно предположить, что как минимум 90% исполнителей не проявили ни малейшего рвению к возвращению на паркет. Слово игроков не являлось определяющим, однако у Бертомеу просто не оставалось иного выхода как прислушаться к ним.

Что можно сказать по деталям принятого решения? Во-первых, стоит отметить объективность в виде отсутствия чемпиона. «Анадолу Эфес» провёл впечатляющий год, однако «Реал», «Барселона» или ЦСКА вполне могли бы обыграть подопечных Эргина Атамана в «Финале четырёх». Да и по первоначально задуманному формату «Финала восьми» «Эфесу» грозил вылет уже в четвертьфинале. Например, от соотечественников из «Фенербахче».

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Сохранение всех участников на сезон-2020/2021 тоже кажется логичным. Сезон не состоялся, так что проводить какие-то изменения неправильно со спортивной точки зрения. Россия снова будет представлена в Евролиге тремя клубами. ЦСКА за своё место в турнире не переживал, поскольку обладает лицензией А. «Армейцы» могут расстаться с неоправдавшими ожиданий Костой Куфосом, Роном Бэйкером, Дэрраном Хиллиардом и строить новую команду вокруг Майка Джеймса, если американец останется в команде (вероятность подобного сценария достаточно высокая). Центровой «Олимпиакоса» Никола Милутинов — возможный новичок ЦСКА.

У «Химок» и «Зенита» нет лицензии А, поэтому руководство клубов ждало решения Евролиги с нетерпением. От этого зависит формирование бюджета на следующий сезон. Хорошо, что Евролига объявила состав участников прямо сейчас. «Химки» и «Зенит» уже могут целенаправленно готовиться к летней трансферной кампании. Приоритетом «Химок» должно стать продление контракта с защитником Алексеем Шведом. «Зенит» постарается улучшить результат регулярного чемпионата-2019/2020, проведя первое полноценное межсезонье под руководством главного тренера Хави Паскуаля. «Сине-бело-голубым» приписывают интерес к некоторым звёздным игрокам Евролиги, в частности к разыгрывающему «Панатинаикоса» Нику Калатеса. Но пока говорить официально о каких-либо кадровых перестановках в ЦСКА, «Химках», «Зените» и любом другом клубе Европы слишком рано. Рынок свободных агентов откроется 1 июля.

Евролига решительно настроена доиграть сезон. Американские легионеры против Парней из-за океана пугает ситуация в Европе, но их никто не спрашивает.

Решение Евролиги досрочно завершить сезон понравится не всем болельщикам, однако стоит учитывать объективную реальность. Ситуация с коронавирусом в странах Европы отличается. Сами игроки не хотят выходить на площадку, поскольку существует повышенный риск получения травмы. На кону не стоят огромные финансовые потери, как в НБА, которая рассчитывает вернуться летом. Кроме того, доигровка сезона в июле вполне могла привести к сдвигам привычных сроков следующего чемпионата. Сейчас же Евролига постановила начать кампанию-2020/2021 1 октября, примерно в то же время, что и каждый год.

Любители баскетбола летом не смогут насладить игрой высшего уровня на аренах Старого Света. Хотя полной «голодовки» не предвидится. Сезон Единой лиги ВТБ завершён досрочно, но чемпионат Испании собираются доиграть в июне или июле. Посмотреть на битву «Реала» и «Барселоны» в борьбе за титул всегда интересно. Германия уже составила график доигровки в июне. Евролигу придётся подождать до осени. Неприятно, но никуда не денешься. Пандемия коронавируса сорвала множество спортивных мероприятия, в том числе не позволила доиграть сильнейших клубный турнир Европы по баскетболу.