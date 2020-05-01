Ханга узнала, что её племянник играет в «Барселоне». Познакомились прямо на матче с ЦСКА

Елена волновалась перед первой встречей. Известная телеведущая даже не подозревала, что её племянник многие годы был так близко.

Елена Ханга — известная российская журналистка, теле- и радиоведущая. В первую очередь Хангу знают по работе на популярных шоу «Про это» и «Принцип домино». Судьба предков Елены непростая. Отец Абдула Кассим Ханга (1932-1969) — сын имама, бывший премьер-министр Занзибара (несуществующего ныне государства, территория которого входит в состав Танзании). Мать Лия Оливеровна Голден (1934-2010) родилась в Ташкенте в семье Оливера Голдена (1892-1940), специалиста по хлопководству, отец которого Хиллард Голден был рабом, но позже стал богатым землевладельцем в Миссисипи.

Фото: instagram.com/lenakhanga

Родители Ханги эмигрировали в СССР из США в 1931 году. Лия Голден работала профессором-африканистом в Москве. Она была одной из четырех жён Абдулы, который часто ездил в родную страну. Одно из таких путешествий стало для него фатальным. Абдула был репрессирован после государственного переворота в Занзибаре в 1964 году и погиб в тюрьме через пять лет.

«Женщины падали перед ним штабелями». Трагическая история легенды «Реала» Одна из его подруг попала на обложку Playboy в 62 года, крутила романы с Бекхэмом, Шукером и принцем Монако, но в её сердце лишь Фернандо.

Семейное древо Елены Ханги довольно объёмистое. Недавно телеведущая узнала, что у неё есть племянник, причём личность это достаточно известная — форвард «Барселоны» Адам Ханга. Елена Ханга признаётся, что после смерти отца мать практически перестала общаться с его родственниками. Телеведущая интересоваться историей семьи начала относительно недавно. Несколько лет назад она встретилась со второй женой Абдулы, а также родным дядей. Елене Ханге рассказали, что отец оставил в наследство небольшой дом. Родные предложили ей переписать документы на семью, поскольку недвижимость вроде как не была слишком ценной. Елена так и поступила.

«Позже выяснилось, что там была не лачуга, а дворец, который снимал ЮНЕСКО в центре столицы долгие годы. Им завладел брат, позже продал его, получил сотни тысяч долларов, которые затем спустил», — утверждает Ханга.



Брат ведущей Ахмед потратил все заработанные средства на развлечения: казино, женщин и алкоголь. Затем вернулся в хибару на окраине города и стал жить там, параллельно занимаясь астрологией и оккультизмом. Елена приезжала пообщаться с братом, но тот в спешке куда-то исчез. Полиция даже объявила его пропавшим без вести. Через какое-то время Ахмед связался с Еленой, однако наладить общение не получилось.



«Рассказал, что у него две дочери и он хочет, чтобы они переехали ко мне в Москву. Сказал, что видел, как я живу, и напомнил, что я его сестра», — отметила телеведущая.

Фото: instagram.com/lenakhanga

Ханга услышала недовольство на том конце провода, когда дала брату отрицательный ответ на его запросы. После этого контакт с Абдулой был потерян. Другое дело — племянник, который нигде не прятался и постоянно был на виду. Адам Ханга родился в Будапеште в 1989 году. Абдула ушёл из семьи, когда мальчику было три года. Адама воспитывала мама, которой помогали её родители.

В 22 года Адам Ханга подписал контракт с испанской «Манресой», откуда в 2013 году перебрался в «Басконию». Первые годы в новом клубе была непростыми. Адама отправляли в аренду в итальянский «Авеллино» на сезон-2014/2015. Однако затем он начал стремительно прогрессировать. В 2017 году Ханга стал лучшим оборонительным игроком Евролиги и попал в первую сборную сезона чемпионата Испании. Ханга сразу же пошёл на повышение в «Барселону». Летом прошлого года Адам подписал четырёхлетний контракт с каталонском грандом. Его годовая зарплата составляет около $ 2 млн. Такие средства в европейском баскетболе получают всего 10-15 исполнителей высшего класса. Адам Ханга также является главной звездой сборной Венгрии. В 2017 он помог пробиться на Евробаскет этой маленькой стране без развитых баскетбольных традиций.

13-летняя девочка сыграла за взрослую сборную Литвы. Как такое возможно? Юсте Йоците могла бы достаться США, но судьба распорядилась иначе. Малышка рубится против главных звёзд мира под литовскими знамёнами.

Елена Ханга могла уже давно увидеть племянника. В последние годы Адам неоднократно приезжал в Москву на матчи Евролиги против ЦСКА и «Химок». В сезоне-2016/2017 «Баскония» даже играла серию плей-офф против «армейцев» и задерживалась в столице на несколько дней.

Проблема в том, что Елене никто не подсказал, что её племянник — звезда европейского баскетбола. Ситуация изменилась в 2020 году. Телеведущей позвонили с канала «Матч ТВ» и предложили встретиться с Адамом, который 27 февраля в составе «Барселоны» приехал в Москву на матч регулярного чемпионата Евролиги против ЦСКА.



«Судьба подкидывает мне удивительные жизненные обстоятельства. У меня есть племянник Адам Ханга, с которым я никогда не встречалась. Я знаю, что он известный баскетболист и играет за «Барселону». И вот мне звонят из редакции телеканала «Матч-ТВ» и приглашают встретиться с ним. Оказывается, его команда приезжает в Москву, чтобы сразиться с командой ЦСКА. Матч ЦСКА — «Барселона» в 2020 году для меня стал историческим», — написала Ханга на своей странице в «Инстаграме».

В этот вечер победу одержала «Барселона» — 82:80. Суперзвёздный форвард гостей Никола Миротич забил победный бросок под финальную сирену. Адам Ханга не слишком блистал (5 очков, 3 передачи), хотя в защите привычно отработал более чем надёжно. Елена Ханга призналась, что болела за ЦСКА (в молодые годы она занималась теннисом, играла за спортклуб «армейцев»), но за племянника при этом тоже переживала.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Я так волновалась перед встречей. Думала, захочет ли он меня увидеть? Я, конечно же, болела за команду ЦСКА, но при этом испытывала двоякие чувства из-за племянника. Кто его поддержит здесь, кроме родной тётушки? В итоге команда «Барселона» выиграла», — рассказала Елена Ханга.



После матча состоялась долгожданная встреча. Елена Ханга пришла к раздевалке «Барселоны». Адам вышел к ней, они долго разговаривали. В итоге телеведущая и баскетболист обнялись. Елена подарила Адаму книгу со своей подписью на память.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Елены Ханги.

«Так один барселонский парень Адам Ханга узнал, что у него есть русская семья», — написала телеведущая в «Инстаграме».

«Похожи как две капли воды». Сабонис воспитал наследника, за которого точно не стыдно Арвидас по делу был жёстким с сыном. Домантас — вовсе не бледная тень легендарного отца и уже во многом превзошёл его.

Жизнь действительно порой преподносит неожиданные и приятные повороты. Как пример — встреча Елены Ханги с племянником Адамом Хангой, звездой баскетбольной «Барселоны». Теперь каждый выезд Адама в Москву на матчи Евролиги будет особенным.

«Впервые в жизни пришла на баскетбол. Хотя я всегда очень любила баскетбол, но как-то не получалось. У меня двойной праздник. Я дитя ЦСКА. Всю жизнь играла за ЦСКА, правда, в теннис в соседнем здании. Поэтому, конечно же, пришла на матч ЦСКА — «Барселона». С другой стороны, у меня сердце разрывается. За «Барселону» играет мой племянник Адам Ханга. Я буквально две-три недели назад узнала о его существовании. У меня был и есть сводный брат. Это сын моего сводного брата. Ни разу не видела брата. И тем более не видела племянника. Так хочу на него посмотреть. Только-только узнала о его существовании и такой праздник — приду посмотреть на него в деле. После матча меня обещали к нему провести. Даже не знаю, как он меня встретит. Я волнуюсь. Это такое странное чувство. Твой род по линии Ханга продолжается.



Я-то думала, что всё на мне кончается, дочка уже Минтусова. Я подарила Адаму книгу, в которой проследила корни своей семьи с 1865 по 1992 год. Там целая глава, посвящённая моему отцу, дедушке Адама. У него сложные отношения с его отцом, то есть с моим братом. Адам сказал: «Я так рад. Передам своей жене и маме. Напишу вам. Приезжайте в Барселону». Я говорю: «Приезжай в Москву. Сейчас у меня дочка приехала в университет учиться. У меня комната свободна. Можешь у меня жить, борща налью». Он смеялся, сказал: «Конечно, очень весело». Нормальный такой. По-моему, он обаятельный. Он пошёл в мать, но сердце подсказывало: такой обаятельный — всё-таки Ханга», — заявила телеведущая в эфире программы «Вид сверху», которая сняла в честь встречи специальный репортаж.