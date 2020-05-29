«Спасибо, Кайл!» ЦСКА покинул самый титулованный баскетболист Европы

Кайл Хайнс решил принять новый вызов в карьере. Неожиданно, но остаётся лишь смириться с этим фактом.

Центровой ЦСКА Кайл Хайнс продолжит карьеру в итальянском «Милане». Новость, которая ошарашивает. Изначально могло показаться, что это какая-то очередная утка, ложный слух, коих сейчас распространяется огромное количество. Однако это не так. Президент ЦСКА Андрей Ватутин, подтвердил, что «армейцы» расстаются с Хайнсом.

«Должен с сожалением констатировать, что новость об уходе Кайла из ЦСКА правдива. Кайл утром позвонил мне, тренеру, многим в клубе, сообщил товарищам по команде, что ему нужен новый вызов, что он хочет сменить обстановку после семи успешных сезонов в Москве. Его контракт действовал до лета следующего года, но предполагал возможность «выхода» за фиксированную компенсацию. Конечно, с этой новостью сложно смириться, ранее мы хотели продлить сотрудничество, но решение игрока осталось неизменным. Мы с уважением и пониманием относимся к пожеланиям человека, столько отдавшего ЦСКА, добившегося больших побед, ставшего другом для каждого из нас. Желаем ему и его семье здоровья и успехов на новом месте», — цитирует Ватутина «Спорт-экспресс».

Хайнс перешёл в ЦСКА в 2013 году. За это время он стал одним из лидеров команды не только на площадке, но и в раздевалке. С сезона-2018/2019 Хайнс является капитаном «армейцев». Хайнс четыре раза за минувшее десятилетие выиграл Евролигу — дважды в составе «Олимпиакоса» (2012, 2013) и ещё дважды в составе ЦСКА (2016, 2019). Он самый титулованный действующий баскетболист Старого Света. Никто не брал Евролигу четыре раза. Также Кайл является пятикратным чемпионом Единой лиги ВТБ. В составе «армейцев» Хайнс признавался лучшим оборонительным защитником Евролиги (2016, 2018).

«Ехал в Россию и ждал чего-то из «Рокки-4» – медведей и морозов» Кайл Хайнс – об адаптации к жизни в России, опыте посещения бани, русском рэпе, своём прозвище в команде и многом другом.

Средние показатели 33-летнего Хайнса в досрочно завершённом из-за пандемии коронавируса сезоне-2019/2020 – 8,8 очка и 4,9 подбора при двузначном рейтинге эффективности 11,4 балла за 28 сыгранных матчей. Статистика показывает, что Кайл даже в приличном для спортсмена возрасте был очень даже неплох на площадке. Кроме того, в протоколе в полной мере не отражается защитное влияние Хайнса. В этом аспекте он по-прежнему оставался топом по меркам Евролиги. Хайнс — центровой-«андерсайз». Низкий рост 198 см помешал Кайлу заиграть в НБА (не был выбран на драфте-2008), но в Европе он нашел своё место.

Хайнс продолжал постоянно работать над собой. В кампании-2019/2020 он даже забил первый трёхочковый за карьеру. В 264 матче Евролиги. Пострадала звёздная «Барселона» (96:67), которую ЦСКА в доминирующем стиле разобрал на недружелюбной арене «Палау Блауграна».

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Turkish Airlines Euroleague

Ценность Хайнса заключается не только в цифрах в протоколе матчей. Кайл — настоящий вожак раздевалки «армейцев». Американец достойно заменил завершившего карьеру Виктора Хряпу на посту капитана ЦСКА в 2018 году. Хайнс — тот самый «Батя», который поддерживал микроклимат внутри коллектива на должном уровне. Кайл — человек с безупречной трудовой этикой, бесспорный авторитет для всех и каждого в команде Димитриса Итудиса. Его влияние выходило далеко за пределы ЦСКА.

Хайнс: принять гражданство — убить чью-то мечту Центровой ЦСКА Кайл Хайнс — о капитанстве, любви к России, видеоблоге и смене гражданства.

Хайнса можно назвать самым громким голосом среди всех баскетболистов Европы. Он стал одним из инициаторов создания профсоюза игроков Евролиги, который в последствии сам и возглавил. Кайл — ведущий подкаста Kyle Zone, гостями которого стали президент РФБ и легенда российского баскетбола Андрей Кириленко, а также уже экс-игроки «армейцев» Серхио Родригес, Отелло Хантер и Траджан Лэнгдон. Это из двух официальных подкастов Евролиги, на ряду с The Crossover легенды «Реала» Джо Арлаускаса.

Суперзвезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс получил прозвище «больше, чем игрок» в НБА. Кайл Хайнс вполне заслужил такое же звание в Европе. Из ЦСКА уходит целая эпоха. В «Милане» Хайнс будет работать под руководством хорошо знакомого тренера Этторе Мессины (пересекались в ЦСКА в 2012-2014) и вновь объединит усилия с разыгрывающим Серхио Родригесом, с которым всего год назад выиграл Евролигу в Витории. Остаётся пожелать Кайлу удачи. Он захотел принять новый вызов — имел на это полнейшее право.

«Главное — здоровье!». Хайнс написал открытое письмо, чтобы Лига приостановила сезон Капитан ЦСКА рассказал о единении баскетболистов и поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Спасибо, Кайл!» — именно эта мысль является самой популярной реакцией болельщиков «армейцев» на уход Хайнса, хотя звучат эти слова не без доли грусти.



ЦСКА будет непросто заменить Хайнса. Центровой «Олимпиакоса» Никола Милутинов может покрыть продуктивность Кайла на баскетбольной площадке, если в итоге перейдёт в ЦСКА. Но вот найти человека с аналогичным влиянием за пределами паркета — задача иного уровня сложности