«Настоящий монстр». Как Кириленко играл в Матче звёзд с мировыми легендами

Февраль 2004 года стал знаковым для российского баскетбола. Форвард «Юта Джаз» Андрей Кириленко впервые в истории был выбран для участия на Матч звёзд НБА. Тогда, пожалуй, мало кто понимал насколько величественным и недостижимым окажется этот успех лучшего игрока в российской истории.

Оглядываясь назад в 2020, с небольшим сожалением понимаешь, что до всезвёзного уикенда за эти годы из наших соотечественников добирался лишь Алексей Швед, но нынешний лидер «Химок» делал это в рамках Матча восходящих звёзд. А сейчас в сильнейшей лиге мира и вовсе нет ни одного игрока из России.

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Но 16 лет назад всё было иначе. 22-летний Кириленко, выбранный под 24 номером драфта 1999 года, проводил свой третий сезон в НБА и расцветал на глазах. Младше него в той «Юте» был лишь Мо Уильямс, но именно наш форвард был главной звездой перестраивающихся «джазменов». Кириленко в сезоне 2003-2004 вышел в старте во всех 78 матчах, в которых принимал участие. Отыграл почти 3000 минут и набирал в среднем 16 очков + 8 подборов + 3 передачи + 3 блок-шота + 2 перехвата.

И даже при такой солиднейшей статистической линейке выбор именно Кириленко на Матч звёзд не виделся 100-процентным. В составе каждой команды всего 12 мест, 5 из которых определяли болельщики своим голосованием, а за оставшихся 7 игроков голосовали главные тренеры всех клубов лиги. И именно из-за такого разделения Леброн Джеймс не поехал в Лос-Анджелес в свой первый сезон. Кириленко выступал в Западной конференции. Просто стоит посмотреть на список некоторых имён, которые составили ему компанию: Коби Брайант, Шакил О’Нил, Яо Мин, Рэй Аллен, Кевин Гарнетт, Тим Данкан, Дирк Новицки. Признанные легенды мирового баскетбола. Пробиться на Матч звёзд от Запада в 2000-х — задача действительно не из простых.

Несмотря на активность Кириленко в атаке, в НБА его прежде всего ценили за умение классно защищаться против игроков любых позиций. Он забирал мяч на ведение у разыгрывающих и накрывал гигантских парней типа Шакила. Да и поставить несколько блок-шотов суперзвёздам первой величины вроде Коби Брайанта для АК-47 не было проблемой.

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Именно поэтому главный тренер Джерри Слоун после объявления итоговых составов «подколол» молодого подопечного:

«Поздравляю, Андрей. Но не забывай, что в Матче звёзд не надо защищаться», — сказал легендарный тренер.

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В 2020-м, вспоминая впечатления от участия в Матче звёзд, Андрей Кириленко признается, что именно в тот момент понял, что его карьера по-настоящему удалась:

«Думаю, в 2004-м, когда меня выбрали на «Матч всех звезд». А что это такое? 20 лучших баскетболистов в мире играют между собой показательный матч. Результат в нем вообще не важен. Это шоу, чтобы показать лучшее, что есть в лиге. Конечно, попасть на этот матч – определенная планка. В этот момент я почувствовал, что моя карьера действительно удалась», — вспоминал Кириленко в интервью «Команде России».

Ещё раз, чтобы проникнуться моментом обязательно вспомним стартовые пятёрки тех команд. «Запад»: Стив Фрэнсис, Коби Брайант, Кевин Гарнетт, Тим Данкан, Яо Мин. «Восток»: Аллен Айверсон, Трэйси Макгрэйди, Винс Картер, Джермейн О’Нилл, Бен Уоллес. И сразу же становится грустно от осознания, что единственный действующий игрок того Матча звёзд Винс Картер совсем недавно объявил о завершении карьеры.

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Андрей Кириленко отбегал 10 с половиной минут, за которые набрал 2 очка, собрал 1 подбор и поставил 1 блок-шот (привет, тренер!). Единственные очки Кириленко — данке с сиреной об окончании третьей четверти, который позволил Западу выйти вперёд 103:101. Андрею доверили игровое время в напряженной концовке. Глупо не выпускать на паркет баскетболиста с элитным уровнем защиты, когда решается судьба поединка. Лучшими в его команде стал дуэт «Лейкерс» Коби-Шак, набравший на двоих 44 очка и обеспечивший победу «Западу» — 136:132.

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Третий сезон Кириленко в «Юте» получится одним из самых успешных в его заокеанской карьере. АК-47 вошел в историю, записав себе в актив две игры 5х5 (5 или более очков / подборов / передач / перехватов / блок-шотов в одной игре). Выступление на Матче звёзд станет своеобразной вишенкой на торте. Статистика российского форварда постепенно пойдёт на спад, но в каждом из 10 сезонов в «Джаз» он будет играть важную роль и пользоваться уважением среди партнёров и соперников.

Фанаты в Солт-Лейк-Сити до сих пор с теплотой вспоминают Андрея Кириленко. Болельщик «Юты» Майкл Би пишет следующее под фото карточки с автографом АК-47.

«Карточка с автографом любимого игрока в моей коллекции. Кириленко называли «Русский гангста». Уникальный игрок».

«Я тоже огромный поклонник AK47. Он был настоящим монстром!», — поддержал его другой болельщик.

Журналист Forbes Джим Спанфеллер отмечая уникальность Кириленко в положительном смысле слова называет его «самым странным плохим парнем». Всё-таки игры 5х5 — редчайшее по историческим меркам явление. Для Кириленко это не было чем-то сверхсложным. Спанфеллер также называет Андрей «настоящим защитным монстром» — самая популярная характеристика АК-47 среди журналистов и болельщиков НБА.

Андрея Кириленко ещё долго будут помнить в США. Он действительно оставил значимый след в НБА. Участие в Матче звёзд в его резюме только одно, но Кириленко трижды включался в сборные сезона по защите, был лидером лиги по блок-шотам (2005), попадал в первую символическую пятёрку новичков (2002).

Четырёхкратный чемпион НБА Тони Паркер включил Кириленко в число пяти лучших европейцев в истории лиги. В этот список он также поставил самого себя, испанца Пау Газоля, многолетнего лидера «Далласа» Дирка Новицки, а также хорвата Дражена Петровича.