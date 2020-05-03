«Из российских футболистов никого не знаю, но знаю Шведа». Почему лидер «Химок» так крут

Защитник «Химок» Алексей Швед — баскетболист №1 в России и одна из главных звёзд Европы. Австралийский теннисист Ник Кирьос во время прямого эфира в «инстаграме» с Анастасией Потаповой сделал следующее заявление: «Знаю ли я каких-нибудь российских игроков? Из футболистов никого не знаю, но я знаю баскетболиста Алексея Шведа», — сказал Кирьос. Приглашения на программу «Вечерний Ургант» и подкаст Сергея Мезенцева лишний раз подтверждают звёздный статус Шведа.

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Олимпийский чемпион-2012, генеральный менеджер сборной России по волейболу Сергей Тетюхин — в числе многих людей, которые внимательно следят за карьерой Шведа. Тетюхин провел 18 сезонов в составе «Белогорья», а Швед – уроженец Белгорода. «Конечно, знаем и гордимся Шведом. Слежу, как развивается его карьера. Был в НБА, а в последнее время выступает за «Химки» и часто бьет различные рекорды в Евролиге. Хочу пожелать ему еще долгих лет карьеры и крупных побед в сборной и клубе», – цитируют Тетюхина «Известия». Следить действительно есть за чем. По итогам укороченного из-за пандемии коронавируса сезона Единой лиги ВТБ Швед стал лучшим в турнире по набранным очкам (22,4), передачам (9,2) и рейтингу эффективности (24,2 балла). Кроме того, он стал MVP Матча звёзд Единой лиги, набрав 42 очка.

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В Евролиге Швед тоже показывает элитный баскетбол. Алексей занимает второе место по результативности (21,4 очка), третье по передачам (6,2) и четвертое по полезности (19,4 балла). Если бы не феноменальный сезон защитника «Анадолу Эфеса» Шейна Ларкина, Швед наверняка получил бы вторую в карьере награду Альфонсо Форда самому результативному игроку Евролиги.



«Шансов не стать баскетболистом у меня просто не было», — утверждает Алексей. С этим трудно поспорить. Его отец и мать — заслуженные тренеры России по баскетболу, обе сестры играли на профессиональном уровне. Даже мужья сестер занимаются этим видом спорта. К отцу Виктору Шведу Алексей до сих пор летает в родной Белгород, чтобы подготовиться к самым ответственным матчам: «Лучше, чем папа, меня никто не подготовит к сезону». Получается у отца отлично, судя по статистике Шведа на площадке.

Фото: instagram.com/shved.1

Этим летом Швед становится свободным агентом. Конечно, же «Химки» хотели бы его сохранить.

«Алексей для нас многолетний лидер команды. Мы бы хотели продлить с ним контракт, сохранить его. Предварительные переговоры провели с ним и его представителями. Конечно, до каких-то конкретных вещей еще не дошло. Надо понимать, что у нас сезон Евролиги еще не закончен. Нам сперва нужно выполнить те обязательства, которые есть, а потом уже разговаривать о продлении. Динамика переговоров у нас хорошая, поэтому надеюсь, что мы придем к взаимопониманию», — заявил генеральный директор подмосковного клуба Павел Астахов.



В сезоне-2019/2020 Швед помог «Химкам» лидировать в регулярном чемпионате Единой лиги. Перед приостановкой сезона Алексей набрал прекрасную форму, команда шла в зоне плей-офф Евролиги. Шведа часто критикуют за якобы эгоистичную манеру игры. Алексей действительно берёт на себя много бросков, но такова обязанность лидера команды. Третье место по ассистам в Евролиге свидетельствует в том, что Швед ориентирован на командную игру. Больше результативных передач отдают только Ник Калатес («Панатинаикос», 9,1) и Факундо Кампаццо («Реал», 7,1). При том, что игра двух последних нацелена исключительно на плеймейкинг, в то время как Швед всегда показывает себя выдающимся скорером. Евролига в отдельном ролике отметила способность Алексея создавать себе возможности для броска, оценив его молниеносный релиз (скорость выпуска мяча).

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball

Можно вспомнить прошлый сезон, который «Химки» провели неудачно. Команда не попала в плей-офф Евролиги из-за того, что Швед пропустил значительный период времени из-за травмы. Алексей сыграл всего 14 матчей, набирая в среднем 23.3 очка. К слову, Швед стал самым результативным игроком кампании-2018/2019. Однако награда Альфонсо Форда ему не досталась. Алексей не сыграл положенные по регламенту 19 матчей, так что приз отошёл защитнику «Милана», ныне выступающему за ЦСКА Майку Джеймсу.



Истина проста. Когда Швед здоров, «Химки» претендуют на решение серьезных задач. В сезоне-2017/2018 «Химки» вышли в плей-офф Евролиги и потрепала нервы ЦСКА (1-3 в серии). Швед не испытывал проблем со здоровьем, набирал впечатляющие 21,8 очка за сезон и забрал награду Форда.

«Я уже не раз говорил, что у нас есть Алексей Швед, который решает все: когда он на площадке, мы — одна команда, без него — чуть-чуть другая. Он и сам забивает, и принимает умные решения, и может отдать передачу нужным игрокам, особенно бросающим трехочковые. Это наш кусок золота, который делает всю игру», — считает главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис.



В этом году Алексей тоже наверняка вывел бы «Химки» в плей-офф. Скорее всего, «Химкам» в играх на выбывание достался бы кто-то из испанских грандов — «Реал» или «Барселона». Можно не сомневаться, что соперникам пришлось бы несладко. Теоретически Евролига ещё может доиграть этот чемпионат, хотя говорить об этом пока преждевременно. Какой бы сценарий не реализовался, уже пора начинать думать о межсезонье.

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С таким Шведом и на Олимпиаду можно попасть. «Химки» легко разобрались с «Реалом» «Сливочные» после 13 побед дважды были биты в России. «Химки» выдали лучший матч в сезоне и вселили в болельщиков надежду на лучшее.

Агент Обрад Фимич сообщил, что два клуба Евролиги не из России проявляют интерес к Шведу. Сам Алексей хочет посмотреть, насколько он интересен командам НБА. Уровню сильнейшей лиги мира Швед полностью соответствует. Однако просто так уезжать за океан он не собирается.

«Все понимают, что Швед — игрок уровня НБА и не играет там только потому, что не хочет, а не потому, что он там никому не нужен», — высказался об Алексее бывший главный тренер



«Зенита» Жоан Плаза. Швед достиг статуса, когда имеет полное право перебирать варианты, а не хвататься за первую попавшуюся возможность в лиге. В 2012-2015 Швед уже играл в НБА за «Филадельфию», «Миннесоту», «Хьюстон» и «Нью-Йорк». Теперь же клубы лиги должны предоставить Алексею гарантии стабильных минут и значимой роли. Швед в любом случае будет востребованным исполнителей на рынке. По истекающему трехлетнему контракту он получал $ 4 млн за год. Больше в Европе в этом сезоне зарабатывал только форвард «Барселоны» Никола Миротич — $ 5,4 млн. Алексей наверняка останется в топах самых высокооплачиваемых баскетболистов и в дальнейшем, даже если учесть финансовые проблемы клубов Европы из-за коронавируса. Швед вряд ли сильно расстроится, если клубы НБА и гранды Европы не предоставят ему достойное предложение. Он неплохо чувствует себя и в «Химках». Алексей за карьеру успел поиграть в ведущих клубах России, попробовать себя в НБА и завоевать бронзу Олимпиады-2012 в составе сборной. Большие вызовы он покорил. Теперь можно наслаждаться игрой в родной стране. Тем более, что год назад Алексей решил стать ресторатором и вместе с супругой Настасьей и деловым партнером Андреем Разоковым открыл в Москве сеть кафе Mac & Cheese.

Фото: instagram.com/shved.1

За год проект принес Шведу 75 млн рублей выручки и 15 млн рублей прибыли.

«Я не всегда буду играть в баскетбол. Надо думать, чем заниматься после», — заявил 31-летний Швед в интервью авторитетному изданию Forbes, которое посвятило звезде «Химок» огромную статью.

Фото: instagram.com/shved.1

Можно не сомневаться, что у Шведа всё получится в бизнесе. Защитник «Химок» — личность разноплановая. Алексей увлекается творчеством немецкого писателя Эриха Марии Ремарка и любит книги про Вторую мировую войну. Почитывает и фантастику. Роман «На Западном фронте без перемен» баскетболист называет интересным, несмотря на обилие тяжелых эпизодов. В одном из интервью Швед также рассказывал, что прочитал все книги про Гарри Поттера, некоторые даже несколько раз. Хотя говорить о завершении карьеры Шведа ещё слишком рано. Достойной смены в новом поколении российских игроков пока не видно, так что Алексей совершенно точно продолжит оставаться звёздным исполнителем на баскетбольной площадке.



«До скольких лет хотел бы профессионально играть? Ещё лет 5-6 точно», — отмечает Швед.