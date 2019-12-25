Драмы Мэджика, Джордана и Роуза. Вспоминаем самые знаковые возвращения в НБА

37-летний «большой» Амаре Стадемайр недавно покинул китайский клуб «Фуцзянь Сюньсин». Шестикратный участник матча звёзд НБА прибыл в США и тренируется индивидуально. Амаре очень хочет вернуться в НБА, где не выступал с 2016 года. К сожалению, Стадемайру вряд ли суждено реализовать свою цель. Возраст, неэффективность на периметре, да и, откровенно говоря, просто не соответствующая уровню НБА форма помешают это сделать. Однако в истории были примеры, когда звёздные баскетболисты всё-таки возвращались в лигу после различных карьерных вызовов. Некоторые камбэки являются по-настоящему знаковыми и занимают важнейшей место в истории НБА.

6 октября 1993 года Майкл Джордан объявил об уходе из НБА, объяснив своё решение потерей интереса к баскетболу. Позже Майкл заявил, что убийство отца повлияло на этот поступок. Джеймс Джордан-старший был убит 23 июля 1993 года в зоне для отдыха на шоссе в Ламбертон (Северная Каролина) двумя подростками, Даниэлем Грином и Ларри Мартином Демери. Сейчас преступники отбывают пожизненное заключение. Джордан был близок с отцом в детстве и даже подражал его склонности высовывать язык при работе. Позднее высунутый язык стал его визитной карточкой. Он делал так каждый раз, когда атаковал кольцо.



В автобиографии 1998 года «За любовь к игре» Джордан написал, что готовился к завершению карьеры уже летом 1992 года. Майкла беспокоили усталость после выступления за сборную США на Олимпийских играх 1992 года, потеря интереса к баскетболу, сложность принятия статуса знаменитости. Для всего мира уход Эм Джея из баскетбола стал настоящим шоком. Ведь он только что оформил чемпионский «три пит» с «Чикаго Буллз» (1991, 1992, 1993).

«У Луки уже есть шесть титулов?» Зачем 20-летнего парня сравнивают с Джорданом? Дончич, как конвейер, штампует рекорды. Шум поднялся, когда словенец переписал достижение легенды баскетбола.

31 марта 1994 года Джордан ещё больше удивил спортивный мир, подписав контракт с бейсбольным клубом «Чикаго Уайт Сокс». Майкл мотивировал это тем, что покойный отец видел в нём бейсболиста. Конечно, ожидать от него успеха при переходе в абсолютно новый вид спорта не стоило. Джордан преимущественно выступал за «Бирмингем Баронс», фарм-клуб «Уайт-Сокс», во время краткосрочной карьеры в бейсболе. Вскоре стало ясно, что без баскетбола Майкл обойтись не может.



18 марта 1995 года Джордан объявил о возвращении в «Чикаго» лаконичным заявлением: «Я вернулся». Скотти Пиппен сам не вытягивал команду, так что камбэк Майкла встретили очень тепло. Джордан надел майку номер 45 (его номер в «Баронс»), так как 23-й номер ранее был выведен из обращения в его честь. В первой игре против «Индианы Пэйсерс» в Индианаполисе он набрал 19 очков. Матч получил самый высокий телевизионный рейтинг среди игр регулярного чемпионата НБА с 1975 года. Майкл играл на элитном уровне, несмотря на пропущенные полтора года. Он «решал» в клатче и частенько отгружал соперникам по 50+ очков, например, настреляв 55 баллов в игре против «Никс» на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден».



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Редкие кадры: Джордан играет за школьную команду. Майкл уже тогда умел летать Первые шаги в большом баскетболе легендарной звезды НБА.

Хотя в плей-офф связка Джордана и Скотти Пиппена на этот раз не сработала. «Чикаго» проиграл серию полуфинала Восточной конференции» против «Орландо Мэджик». Поражение заставило Джордана серьёзно подготовиться к следующему сезону. Состав «Буллз» пополнил мастер игры в защите и на подборе Деннис Родман. «Чикаго» завершил «регулярку» с результатом 72-10. Этот рекорд в 2016 году побили «Голден Стэйт Уорриорз», но на тот момент «Буллз» выдали самый доминирующий сезон в истории. «Чикаго» добрался до финала, где расправился с «Сиэтл Суперсоникс». Затем последовали ещё два чемпионских титула, выигранные в противостоянии с «Юта Джаз» Джона Стоктона и Карла Мэлоуна. Джордан оформил второй «три пит» (1996, 1997, 1998).

Его Воздушество Майкл Джордан. 5 правил легенды баскетбола В чём секрет самого успешного баскетболиста в истории?

6 побед в финале НБА при 6 участиях, 6 званий MVP финала НБА. Джордан решил, что ему снова пора уйти из баскетбола. 13 января 1999 года он во второй раз завершил карьеру. Это выглядело логичным решением, учитывая сопутствующие обстоятельства. В лиге начался локаут. «Чикаго» существенно изменился: закончился контракт с тренером Филом Джексоном, Пиппен захотел сменить клуб в течение сезона, Родман перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс» в качестве свободного агента.

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Джордан переждал шторм. 19 января 2000 года Майкл вернулся в НБА, хотя не в качестве игрока, а как совладелец и генеральный менеджер «Вашингтон Уизардс». Майкл заявил, что на 99,9% уверен в том, что больше не выйдет на площадку, но в итоге сработала вероятность 0,1%. 25 сентября 2001 года Джордан подписал контракт с «Уизардс». Зарплату он пожертвовал в фонд помощи жертвам террористических актов 11 сентября 2001 года. За два сезона в «Вашингтоне» Джордан не выиграл титул, но ниже отметки результативности 20,0 очка не опускался. Более чем достойный результат для игрока, завершившего карьеру в 40 лет.

Почему плакал Его Воздушество? 10 лет назад Джордан введён в зал славы Величайший баскетболист в истории произнёс легендарную речь.

Легендарная карьера Джордана была наполнена личной драмой, но это не мешало ему играть в баскетбол лучше всех в мире. Майкл широко признан лучшим игроком всех времён. Он сохранит этот статус в ближайшем будущем, несмотря на все попытки Леброна Джеймса догнать его «призрак». Сейчас Майкл является владельцем «Шарлотт Хорнетс». В качестве управленца он не особо преуспевает, но его свершения на паркете навечно останутся в истории баскетбола.

Медицинское обследование перед началом сезона-1991/92 показало, что Мэджик Джонсон инфицирован ВИЧ. 7 ноября 1991 года на специальной пресс-конференции он объявил о своём уходе из спорта. Мэджик сделал это в статусе 5-кратного чемпиона НБА, 3-кратного MVP лиги и 3-кратного MVP финала НБА.



Изначально Джонсон заявил, что не знает, каким образом заразился. Хотя позже он признал, что у него были многочисленные сексуальные связи, несмотря на пребывание в браке с Эрлизой «Куки» Келли. Малый процент людей заражался ВИЧ от гетеросексуального секса, так что Мэджика объявили геем или бисексуалом. Ему пришлось постоянно опровергать эту информацию. Сообщение об обнаружении у Джонсона ВИЧ стало самой обсуждаемой новостью в США. В 2004 году ESPN поставил это событие на 7-е место среди самых памятных моментов последних 25 лет.

Непобедимый Джордан и великие «Лейкерс». Топ-7 матчей финалов НБА Самые захватывающие поединки в финальных сериях НБА зрителям чаще всего дарили «Лейкерс» в 80-х и «Чикаго» в 90-х годах прошлого века.

Джонсон завершил карьеру, но болельщики всё равно выбрали его в стартовую пятёрку на Матч звёзд НБА. Звёздные коллеги Байрон Скотт и Эй Си Грин высказались против участия Мэджика в этом матче. Легенда «Юты» Карл Мэлоун даже опасался возможного заражения, если бы Джонсон получил открытую рану на площадке. Как бы то ни было, Мэджик вышел на матч и сыграл блестяще. 25 очков, 9 передач и 5 подборов обеспечили ему звание MVP выставочного поединка.



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В 1992 году Джонсон стал частью «дрим-тим», которая завоевала золотые медали на Олимпиаде в Барселоне. Перед стартом сезона-1992/93 Джонсон заявил о желании возобновить свою карьеру в НБА. Он провёл несколько матчей в предсезонке, после чего отказался от этой идеи. Слишком много действующих игроков было против возвращения Мэджика на паркет. Нужно было подождать, пока не улягутся все страсти.

Фото: Stephen Dunn/Getty Images

Какое-то время Джонсон занимался бизнесом, работал комментатором на NBC и написал книгу о безопасном сексе.

Мэджик не исключил, что сын Леброна превзойдёт отца

В конце сезона-1993/94 Мэджик вернулся в НБА в качестве тренера «Лейкерс», но успеха на данном поприще не снискал. В сезоне-1995/96 он наконец-то снова вышел на площадку. Играя на непривычной позиции тяжёлого форварда, он набирал в среднем 14,6 очка, 6,9 передачи и 5,7 подбора в 32 играх в форме «Лейкерс». После этого Джонсон окончательно распрощался с карьерой игрока. В 2006 году ESPN назвал Джонсона лучшим разыгрывающим в истории. Мэджик — символ эпохи Showtime в «Лейкерс», за что его будут вечно уважать в Лос-Анджелесе.

Джордан назвал свою символическую пятёрку всех времён

Последним местом работы Мэджика были родные «Лейкерс», где он занимал пост президента по баскетбольным операциям. Джонсон помог «озёрным» пригласить Леброна Джеймса, но первый сезон Короля в Голливуде вышел катастрофическим. Команда пролетела мимо плей-офф сезона-2018/19. Мэджик решил уйти. Сейчас он безработный, но иногда даёт о себе знать резонансными

высказываниями в СМИ. Например, недавно он приписал себе в заслуги успешность нынешнего сезона «Лейкерс», а также заявил, что Бронни Джеймс может в будущем превзойти своего знаменитого отца.

10-кратный участник Матча звёзд и один из лучших скореров в истории НБА Кармело Энтони более года был без игровой практики. Карьера Мело пошла по нисходящей после перехода в «Оклахома-Сити Тандер» в межсезонье-2017. Он не смог принять скромную роль в компании звёздных напарников Пола Джорджа и Рассела Уэстбрука. «Оклахома» провалилась в плей-офф. Энтони сделали главным козлом отпущения и обменяли в «Атланту», которая сразу же выкупила его контракт.

Легендарный Мело вернулся в НБА. В Сети потешаются над «Портлендом» Кармело Энтони не взяли на Кубок мира, Леброн не смог устроить его в «Лейкерс». Сбитого лётчика подобрали «Трэйл Блейзерс».

В августе 2018 года Мело присоединился к «Хьюстон Рокетс» взяв минимальную зарплату $ 2,4 млн. На тот момент на большее он уже не мог рассчитывать, хотя ранее получал под 30 млн в год и имел право вето на обмен. В «Хьюстоне» Энтони не ужился с очередным дуэтом звёзд. Джеймс Харден и Крис Пол вроде как на словах поддерживали Мело, но клуб перестал выпускать его на площадку после 10 сыгранных матчей. В январе 2019 года Энтони обменяли в «Чикаго Буллз», которые сразу же отчислили игрока.

Мело отметил возвращение в НБА антирекордом. Эпичный провал Легендарный Кармело Энтони был худшим в составе «Портленда» и произвёл удручающее впечатление.

После этого никто не хотел приобретать Мело. Его считали эгоцентричным, «токсичным» и не способным принять скромную роль в возрасте 35 лет. Леброн Джеймс не хотел брать своего друга в «Лейкерс». От остальных клубов тоже не исходило интереса. Энтони тренировался индивидуально, не оставляя надежды вернуться в НБА. Такой шанс выпал ему в «Портленд Трэйл Блэйзерс», которые подписали с форвардом негарантированный контракт 19 ноября 2019 года.

Фото: Katharine Lotze/Getty Images

«Портленд» решился на рискованный ход с приобретением Энтони после катастрофического старта 5-9 в регулярном чемпионате. Постоянный участник плей-офф последних лет оказался по соседству с лотерейными командами. Фронт-офис решил, что переход Энтони как минимум не сделает ситуацию хуже. «Блэйзерс» не прогадали. После перехода Кармело команда выдала результат 9-8 и уже держится в зоне плей-офф Западной конференции.

Извинитесь перед Мело! Энтони возвращает статус звезды 35-летний новобранец «Блэйзерс» за две недели прошёл путь от насмешек до признания.

Энтони оживил «Блэйзерс». Он набирает в среднем 16,4 очка, 6,4 подбора при точности трёхочковых 40,6%. Это не цифры суперзвезды, но от Кармело мало кто ожидал подобного. Возвращение Энтони в игру стало одной из самых приятных историй сезона-2019/20.

Деррик Роуз

Деррик Роуз — самый молодой MVP в истории НБА. Он получил эту награду в 22 года в качестве игрока «Чикаго Буллз». Его карьера развивалась стремительными темпами, но затем в дело вмешались травмы.



В первой игре плей-офф-2012 против «Филадельфия Сиксерс» Роуз получил разрыв крестообразных связок. Самое обидное заключается в том, что инцидент случился за полторы минуты до конца матча, который «Чикаго» выиграл со счётом 103:91. Держать Деррика на площадке при преимуществе «+12» не было особого смысла, но главный тренер Том Тибодо решил подстраховаться. Всё-таки это серия плей-офф.



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После полностью пропущенного сезона-2012/13, Роуз вернулся в игру в следующей кампании. В 10-м матче регулярного чемпионата-2013/14 против «Портленда» он снова получил тяжёлую травму, на этот раз разрыв мениска правого колена. Судьба явно не была благосклонной к Роузу. В сезоне-2014/15 он снова получил травму, порвал тот же мениск.

На гребне волны. Сегодня мы все — Деррик Роуз Похоже, лучший сюжет сезона в НБА уже состоялся.

За несколько лет Деррик прошёл путь от одного из самых перспективных игроков в истории НБА до почти бесполезного актива. «Чикаго» обменял Роуза в «Нью-Йорк Никс» в межсезонье-2016. Деррик провёл неплохой сезон в «Нью-Йорке», набирая 18,0 очка в среднем за игру. Он принял участие в 64 матчах, что весьма солидно с учётом предыдущих травм.



Летом 2017 года Роуз подписал контракт с «Кливленд Кавальерс» на ветеранский минимум. Деррик присоединился к команде Леброна Джеймса в надежде бороться за титул. Но сезон в «Кливленде» не задался. Перед дедлайном Роуза обменяли в «Юту Джаз», которые не были заинтересованы в его услугах. Деррик стал четвёртым и самым молодым бывшим MVP в истории НБА, который был отчислен по ходу сезона.

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Именно в этот момент началось тотальное неверие в Роуза. Около месяца защитник оставался без клуба. Бывшему MVP вроде как предлагали только унизительные десятидневные контракты. Появились разговоры о переезде в Китай, что фактически означает завершение карьеры в НБА в статусе «сбитого лётчика». Шакил О’Нил вообще списал Деррика со счётов.



«К сожалению, Деррик Роуз не может играть так, как прежде. Карьера Деррика Роуза закончилась», — заявил Шак в эфире TNT.

MVP для «бедных». Кто выиграл от перехода Роуза в «Кливленд» Деррик Роуз и Леброн Джеймс могли бы объединиться раньше – в 2011 году в «Чикаго». Теперь они вместе, но уже в «Кливленде».

Доверие — единственное, что требовалось Роузу. Деррик около месяца оставался безработным. К счастью, Тибодо по старой дружбе решил взять его в «Миннесоту». Деррик быстро отблагодарил за предоставленный шанс. В 5 матчах плей-офф-2018 против «Хьюстон Рокетс» он набирал 14,2 очка за 24 минуты на площадке. «Минессота» проиграла серию 1-4, но Роуз сделал достаточно, чтобы заработать контракт на следующий сезон.



В сезоне-2018/19 Роуз зарекомендовал себя одним из лучших шестых игроков НБА, набирая в среднем 18,0 очка, 4,3 передачи и 2,7 подбора. Деррик набрал рекордные в карьере 50 очков в матче против «Юты», после чего не сдержал слёз. Слишком много невзгод пережил игрок, чтобы спокойно принимать такие моменты.



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В межсезонье-2019 Роуз подписал контракт с «Детройт Пистонс». Травмы всё ещё мешают ему играть на постоянной основе, но Деррика уже никто не «хоронит». В этом сезоне в 25 матчах он набирал в среднем 16,5 очка и 6,0 передачи, будучи одним из самых эффективных игроков «Пистонс».

Ситуация Андрея Кириленко отличается от вышеупомянутых игроков. В его истории нет обилия драматизма, но эмоциональный камбэк в НБА АК-47 тоже совершал.

В сезоне-2010/11 форвард «Юта Джаз» Кириленко входил в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НБА с зарплатой $ 17,8 млн за год. В резюме Андрея уже было участие в Матче звёзд НБА (2004), он трижды включался в символические пятёрки лиги по защите (2004-2006), был лучшим по блок-шотам за сезон (2005). Прайм-тайм Кириленко пришёлся на середину первого десятилетия XXI века, но и в начале 2010-х Андрей представлял из себя очень видного исполнителя по меркам НБА.



После сезона-2010/11 Кириленко стал свободным агентом. В НБА начался локаут. 4 октября 2011 года Андрей подписал трёхлетний контракт с ЦСКА, но в случае окончания локаута он в любой момент мог вернуться в НБА, как и сделали многие звёзды лиги, уезжавшие играть в Европу во время простоя в лиге. Локаут закончился ещё до конца 2011 года, но Кириленко решил играть за ЦСКА весь сезон-2011/12.

От Кириленко до Дилэйни: двустороннее движение НБА – Лига ВТБ Между НБА и Единой Лигой ВТБ больше общего, чем кажется на первый взгляд. Вспоминаем, кто из игроков способствовал укреплению этих связей.

«Честно говоря, это было лёгкое решение. Я решил, что хочу полгода отыграть в России. Хотел сыграть для своих фанатов, пока я всё ещё на пике и чувствую себя хорошо. Я подписал контракт с ЦСКА, который был моим последним клубом в России. Я прекрасно провёл время с отличной командой. И с точки зрения сыгранности, сразу можно было почувствовать, что мы подошли друг другу», — отметил Кириленко.



Кириленко не прогадал. С ЦСКА он вышел в финал Евролиги, стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Его признали MVP сезона Евролиги, лучшим оборонительным игроком турнира и включили в первую символическую пятёрку Евролиги. Кириленко также стал MVP сезона и «Финала четырёх» Единой лиги ВТБ. Кириленко был признан лучшим европейским баскетболистом 2012 года по версии La Gazzetta dello Sport. Кириленко стал первым российским баскетболистом, удостоившимся этой награды со времён распада СССР. ФИБА тоже назвала АК-47 лучшим игроком 2012 года.

«Я не изменился. Те, кто меня знает, могут называть Андреем» Андрей Кириленко – о победе на выборах главы РФБ, ближайших планах федерации, профсоюзе игроков, который возглавит Хряпа, и многом другом.

В Европе Кириленко доминировал. Не хватило лишь чемпионского титула Евролиги, который отнял «Олимпиакос» во главе с Вассилисом Спанулисом и Георгиосом Принтезисом в памятном финале-2012.



На волне успеха Кириленко решил вернуться в НБА. Опция контракта позволяла ему расторгнуть сотрудничество с ЦСКА в любой момент. АК-47 стал игроком «Миннесоты», в которой выступал вместе с Алексеем Шведом.

Фото: Christian Petersen/Getty Images

Кириленко начал сезон в стартовом составе «Тимбервулвз», выполнял функции основного специалиста по защите. Он стал наставником для молодёжи, будучи самым опытным игроком в команде. За сезон он набирал приличные 12,4 очка, 5,7 подбора и 1,5 перехвата в среднем за игру.



Следующим летом Кириленко подписал однолетний контракт с «Бруклин Нетс», владельцем которого был Михаил Прохоров. В 32 года Андрей столкнулся с признаками регресса. Он набирал в среднем 5 очков в сезоне-2013/14. 11 декабря 2014 года «Бруклин» обменял Кириленко в «Филадельфию». Из-за отказа АК выступать за «Сиксерс» клуб дисквалифицировал его и расторг с ним контракт. В НБА никто не захотел заключать соглашение с Андреем.



24 февраля 2015 года Кириленко вернулся в ЦСКА. 1 апреля было объявлено о его переходе на тренерскую работу. Андрей выиграл с командой титул чемпиона Единой лиги ВТБ, после чего завершил карьеру. С августа 2015 года он трудится на посту президента РФБ.



Возвращение Кириленко в НБА не было триумфальным, но по-своему является знаковым. АК-47 выбрал нетипичное решение остаться в Европе после локаута. В Старом Свете он показал свой высочайший класс, после чего вернулся в НБА и провёл там один солидный сезон. Последние годы карьеры Кириленко получились смазанными, но в целом это никак не влияет на его легендарный статус в российском и европейском баскетболе.