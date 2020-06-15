У ЦСКА теперь самый эффективный состав в истории. Объясняем почему

ЦСКА согласовал трёхлетний контракт с тяжёлым форвардом «Басконии» Торнике Шенгелией. Об этом сообщило греческое издание SDNA. Ряд европейских источников также подтверждают факт переезда грузина в Москву.

Контракт Шенгелии с «Басконией» действовал до 2022 года, ЦСКА заплатит примерно € 1,5 млн. евро (сумма может быть меньше, окончательные детали согласовываются) выкупа за досрочное расторжении договора Торнике и испанского клуба.



О переходе Шенгелии в ЦСКА официально сообщат только в следующем месяце, когда завершится чемпионат Испании. На Пиренеях решили доиграть кампанию-2019/2020, несмотря на пандемию коронавируса. Возобновление испанского первенства намечено на 17 июня. Шенгелия напоследок постарается помочь «Басконии» выиграть титул, хотя в подсознании уже будет представлять себя игроком ЦСКА.



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Информация об интересе Шенгелии к ЦСКА ходит давно. Несколько лет инсайдеры отправляли Торнике в Москву, но в итоге до заключения сделки не доходило. Поговаривали, что грузин плохо относится к России, поэтому ни о каком трансфере в стан «армейцев» речи быть не может. Ссылались якобы на негативные заявления Торнике в СМИ, но на деле в поисковых системах сложно отыскать интервью форварда с оскорблениями России. Вся эта информация похожа на выдумку.



Шенгелия до и после матчей против ЦСКА неоднократно в дружеской манере общался с Андреем Воронцевичем, перекидывался парой слов с другими российскими баскетболистами «армейцев». Известный комментатор Владимир Гомельский в своей конференции опроверг информацию, что у грузинского баскетболиста отрицательное отношение к России. «Отец Торнике играл за тбилисское «Динамо». Мы знакомы. Во время Евробаскета 2011 года в Литве мы с ним много общались. Я не почувствовал, что в семье существует какое-то предубеждение против России. Торнике неплохо говорит по-русски. Обязательно обмениваюсь с ним несколькими фразами во время приездов в Москву. Мне кажется, он общительный, доброжелательный и улыбчивый человек. Никогда не слышал, чтобы Шенгелия сказал что-то плохое о России», — написал Гомельский в ответ на вопрос болельщика.

Теперь непосредственно к моментам, которые прямо касаются баскетбола. В сезоне Евролиги-2019/20 Шенгелия набирал в среднем 15,9 очка, 5,6 подбора и 2,9 передачи за матч. Рейтинг эффективности Торнике составил 18,5 балла (6-е место в турнире). Без преувеличения игрок топового уровня, который показывает элитный уровень уже не один год. В кампании-2017/2018 Шенгелия вошёл в первую сборную сезона Евролиги, набирая в среднем 13,7 очка, 6,1 подбора и 2,1 передачи при эффективности 18,2 балла. В чемпионате Испании он тоже попал в первую пятерку по итогам года.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Сезон-2018/2019 Шенгелии немного омрачили травмы. В сборную Евролиги он не попал, но зато его признали самым зрелищным игроком чемпионата Испании-2019. По ходу нынешнего сезона Торнике номинировали на включение в сборную минувшего десятилетия Евролиги. В топ-10 по итогам декады Шенгелия не вошёл. Одна из основных причин — 28-летний грузин выступал в Евролиге преимущественно во второй половине десятилетия, а перед этим пару лет провёл в клубе НБА «Бруклин Нетс» и «Чикаго Буллз», однако номинация вполне заслуженная. https://www.youtube.com/watch?v=W585hkFTQhE Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL. Подписание Шенгелии делает состав ЦСКА феноменально сильным и мощным по историческим меркам. Ранее московский клуб подписал центрового «Олимпиакоса» Николу Милутинова, замыкающего топ-5 Евролиги по эффективности (19,2 балла, лучший по полезности на своей позиции) и переподписал на три года защитника Майка Джеймса (20,9 балла полезности, 3-е место в Евролиге, лучший среди атакующих защитников). Три из шести эффективных (по сути, лучших) игроков Европы собраны в ЦСКА — никогда такого ещё не было.

В ЦСКА перешёл самый эффективный центровой Европы. Трансфер Милутинова — лишь начало «Армейцы» расстаются с малоценными игроками и подписывают топов. Что дальше?

Ещё раз, в ростере «армейцев» три игрока из топ-6 самых полезных в сильнейшем турнире Европы! В разное время ЦСКА представляли множество звёзд, но состав на сезон-2019/2020 выглядит настоящей суперкомандой. Всем главным исполнителям менее 30 лет, 29-летний Джеймс, 25-летний Милутинов и 28-летний Шенгелия получили трёхлетний контракты, то есть они в Москве всерьёз и надолго.

Стоит учесть, что комплектация ЦСКА ещё не закончена. Топовые разыгрывающие Евролиги Костас Слукас («Фенербахче») и Ник Калатес («Панатинаикос») связаны с переходом в «Олимпиакос» и «Барселону» соответственно, но их трансферы ещё окончательно не оформлены. ЦСКА приписывали интерес к Слукасу и Калатесу. Кто знает, что случится в ближайшем будущем. Хотя «армейцы» могут найти сильного игрока в заднюю линию, даже если его фамилия не Слукас или Калатес. В любом случае состав уже и без того очень силён. Джеймс, Шенгелия, Милутинов, восстановившийся после разрыва крестообразных связок MVP победного «Финала четырёх» Евролиги-2019 Уилл Клайберн, Никита Курбанов, Дэниэл Хэкетт, Йоханнес Фогтманн — игроки, которых добавить в ротацию не отказался бы ни один клуб Евролиги. Особенно мощно выглядит передняя линия. Уход капитана Кайла Хайнса уже не кажется проблемой, если принимать во внимание сугубо игровые аспекты.

«Спасибо, Кайл!» ЦСКА покинул самый титулованный баскетболист Европы Кайл Хайнс решил принять новый вызов в карьере. Неожиданно, но остаётся лишь смириться с этим фактом.

Во «фронткорте» ЦСКА есть самый эффективный центровой и лучший подбирающий Евролиги Милутинов, плюс второй по полезности тяжёлый форвард Шенгелия (на своей позиции уступает только суперзвезде «Барселоны» Николе Миротичу), универсальный форвард Клайберн и классный «растягивающий» четвёртый номер Фогтманн, трёхочковые броски которого станут сильной головной болью для соперников «армейцев». Приобретение топового игрока в заднюю линию вообще сделает из команды Димитриса Итудиса европейский «Дрим Тим». В межсезонье-2020 ЦСКА решил приобретать игроков с успешным опытом выступления в Европе. Учтены прошлогодние ошибки с подписанием Косты Куфоса и Рона Бэйкера, а также более давние трансферы Алека Питерса и Джоэла Фрилэнда прямиком из НБА. Букмекеры наверняка будут считать ЦСКА фаворитом сезона-2020/2021, как бы хороши ни были испанские гранды «Реал» и «Барселона» или турецкий «Анадолу Эфес» во главе с Шейном Ларкиным. Осталось лишь дождаться начала следующего сезона, который обещает быть очень занимательным.