19-летний толстяк заработал сотни миллионов долларов. Зайону даже не пришлось напрягаться

Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон — один из самых популярных игроков НБА. Среди класса новичков он является бесспорным номером один. По степени обсуждаемости в американских СМИ Уильямсон опережает многих состоявшихся суперзвёзд лиги. Разве что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пока остаётся более популярным, но лишь вопрос времени, когда Зайон опередит его.



«Пеликанс» выбрали Уильямсона под первым номером драфта НБА 2019 года. Для франшизы из Луизианы это стало огромной удачей. «Нью-Орлеан» только расстался со звёздным «большим» Энтони Дэвисом. «Пеликанс» базируются на малом рынке, так что исполнителей первой величины не привлекают. К счастью, лотерея драфта подсобила им именно в год, когда в НБА пришёл особенный игрок. О том, что Зайон станет мегапопулярным было известно ещё, когда он выступал за «Дьюк» в NCAA, Неудивительно, что сотрудники офиса «Пеликанс» обезумели от радости, когда узнали, что именно их клубу достанется Уильямсон.

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В чём заключается уникальность Зайона? При росте 198 см и весе 129 кг Уильямсон обладает выдающейся пластичностью. Выглядит он как неповоротливый толстяк, однако это лишь внешние впечатления. На площадке Зайон творит настоящие чудеса. Колотит данки, забивает из-за дуги, ставит эффектные блок-шоты соперникам, убегает в быстрый прорыв, отдает шикарные ассисты.

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Нестандартные габариты Зайона влекут за собой побочные эффекты. Уильямсон пропустил более половины регулярного чемпионата-2019/2020 из-за проблем с коленом. Он толком не выходил на площадку, но даже за 19 сыгранных матчей успел впечатлить болельщиков — 23,6 очка, 6,8 подбора, 2,2 передачи и 0,8 перехвата при точности трёхочковых 46,2%. Зайон установил несколько впечатляющих рекордов. Хайп вокруг него оказался оправданным.

19-летний баскетболист установил рекорд века. Зайон продолжает покорять НБА При этом Уильямсон всеми силами тащит «Нью-Орлеан» в плей-офф.

НБА решила возобновить прерванный из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020 в Орландо. Лига придумала нестандартный формат с 22 командами, которые проведут 8 матчей «регулярки». Сделано это во многом из-за того, чтобы в рестарте принял участие Зайон, который заметно повысит популярность трансляций игр. Руководитель одной из команд Восточной конференции прямо об этом говорит.



«По сравнению с большинством других молодых игроков, лига инвестирует в Зайона. Есть несколько парней, которые могут расширить значимость НБА. Они надеются, что он сможет это сделать. Уильямсон – парень, который привлекает внимание. НБА хотела бы снова увидеть подобие Майкла Джордана против «Селтикс» в первом раунде сезона-1985/1986. Если бы лига могла создать идеальный мир, то точно хотела бы снова это увидеть», – сказал управленец.



«Нью-Орлеан» не входит в топ-8 Западной конференции на момент приостановки, но лига даёт клубу шанс пробиться в плей-офф. «Пеликанс» являются единственной командой, чьи соперники в Орландо имеют средний процент побед ниже 50, так что велик шанс увидеть Зайона и в постсезоне. Молодые напарники Лонзо Болл, Брэндон Ингрэм, Джош Харт и более опытные Джей Джей Редик и Джру Холидей постараются всеми силами ему помочь. Всё в руках подопечных Элвина Джентри.



Уже совершенно очевидно, что Уильямсон заработает много денег на протяжении карьеры в НБА. Аналитик ESPN Фран Фрасцилла в интервью Forbes заявил: «Зайон заработает более $ 1 млрд, играя в баскетбол и не прикладывая особых усилий». Этот прогноз почти наверняка сбудется. Уильямсон уже заработал несколько сотен миллионов долларов, не сыграв в НБА и двух десятков матчей. Из чего состоит доход Зайона?

Зайона никто не остановит на пути в плей-офф. Он превосходит Леброна и Дончича Зайон Уильямсон — всего лишь шестой тинейджер в истории НБА, который провёл пять матчей подряд с 20+ очков.

Контракт новичка в «Нью-Орлеане»

Сезон-2019/2020 — $ 9,75 млн, сезон 2020/2021 — $ 10,245 млн, сезон 2021/2022 — 10,733 млн, сезон 2022/2023 — $ 13,53 млн. В сумме Зайон получит $ 44,3 млн за 4 года.

Топовые звёзды Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»), Крис Пол («Оклахома-Сити Тандер»), Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук (оба «Хьюстон Рокетс») зарабатывают более $ 35 млн в год. «Пеликанс» тоже без раздумий выдали бы Зайону такую зарплату, но не имеют права согласно нормам действующего коллективного договора НБА. Хотя через пару лет Зайон сможет подписать максимальное продление контракта новичка с девятизначной зарплатой более $ 100 млн.

В любом случае зарплата в клубе — лишь малая часть доходов Зайона. Спонсорские соглашения приносят ему куда больше.

Контракт с Jordan Brand

В 2019 году Зайон подписал 7-летний контракт с брендом Майкла Джордана на сумму $ 75 млн. Это случилось ещё до того, как он сыграл хотя бы один матч в НБА. Невиданная щедрость, но компания посчитала, что Зайон стоит того. Даже с восходящей словенской звездой «Даллас Маверикс» Лукой Дончичем Jordan был более скромен — пятилетний контракт на семизначную сумма (точная цифра не называется).

Контракт с Gatorade

Gatorade — доминирующая торговая марка на рынке спортивных напитков в США и одна из ведущих в мировом масштабе. Уильямсон стал четвертым действующим игроком НБА, подписавшим спонсорский контракт с Gatorade. Он присоединился к Полу Джорджу («Лос-Анджелес Клипперс»), Джейсону Тейтуму («Бостон Селтикс») и Карлу-Энтони Таунсу («Миннесота Тимбервулвз»). Легендарные Майкл Джордан и Дуэйн Уэйд сотрудничали с Gatorade в прошлом.



Gatorade хочет помочь Уильямсону лучше чувствовать себя на площадке. Сотрудники компании уже проводили различные тесты, по результатам которых разработали для Зайона специальные напитки, улучшающие моторику во время матчей. При этом бренд щедро платит Уильямсону за сам факт сотрудничества. Точная цифра не называется, но Clutch Points сообщает, что речь идёт о солидной восьмизначной сумме в долларах.

«Он не умеет играть в баскетбол». Зайону хватило 3 минуты, чтобы посрамить скептиков Первые 3 четверти фанаты в Сети потешались над первым номером драфта НБА. 17 очков Уильямсона в четвёртой отправили их «переобуваться».

Сотрудничество с 2K Sports

Зайон стал лицом баскетбольного симулятора NBA 2K21. На обложках новой партии он будет изображен вместе с Коби Брайантом и Джеймсом Харденом. В трейлере видеоигры основным действующим лицом является именно Зайон. Опять же, делает он это не за просто так, хотя точную сумму стороны предпочитают скрывать.

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Другие сделки

Помимо Gatorade и Jordan Brand, у Зайона есть приличное количество более мелких партнёров. Он сотрудничает с брендами Mountain Dew (газированные напитки), Fanatics (спортивная одежда и инвентарь) и Panini (известная на весь мир итальянская компания по производству коллекционного материала на разные темы). Плоды сотрудничества с последними стали заметны пару недель назад, когда коллекционная карточка с изображением и автографом Уильямсона поступила в продаже на аукционе eBay по стартовой цене $ 99,8 тыс.

В феврале Уильямсон получил новый автомобиль от Mercedes-Benz USA. Ещё один из его численных партнёров.

Тренер Рой Уильямс следующим образом высказался о Зайоне: «Это лучший игрок, которого я видел со времен Майкла Джордана».

В игровом плане Уильямсону придётся очень постараться, чтобы стать в один ряд с Его Воздушеством. А вот в финансовом отношении Уильямсон начал многообещающе и в обозримом будущем вполне может составить компанию Джордану в списке миллиардеров из баскетбольной среды.