Торнике Шенгелия на собственной шкуре прочувствовал, что значит смешивание политики и спорта.

В России полно грузин, но под шквал критики попал только новичок ЦСКА. Это неправильно!

Тяжёлый форвард «Басконии» Торнике Шенгелия близок к переходу в ЦСКА. Всё выглядело так, что о сделке объявят вскоре после финала чемпионата Испании 30 июня. ЦСКА согласовал с «Басконией» выкуп контракта. Торнике оставалось пару дней на празднование чемпионского звания, после чего можно было начинать новую главу баскетбольной карьеры.

Однако о переходе Шенгелии всё никак не объявляют, хотя многочисленные инсайдеры бесперебойно твердили, что вот-вот на официальном сайте ЦСКА появится долгожданная новость. Особенно после расставания «армейцев» с Андреем Воронцевичем 1 июля.

«Спасибо за эти 14 лет, Андрей!» Ряды ЦСКА покинул самый преданный «армеец» Воронцевича трудно представить в форме другой команды. Но пришло время двигаться дальше.

Затягивание времени, сдвиг сроков — момент неприятный. Более того, начинает казаться, что трансфер Шенгелии вообще может сорваться. В ситуацию вмешалась политика.

Пользователи социальных сетей и интернет-сайтов Грузии начали резко критиковать Шенгелию за сам факт ведения переговоров с ЦСКА. Называли «предателем», «вредителем». В общем, соотечественники не хотят видеть Торнике в ЦСКА. Шенгелии пришлось объяснять свою позицию.

«Мой агент ведёт переговоры. Я знаю, что и тренер, и президент хотят видеть меня в рядах ЦСКА. В этом году не было серьёзного интереса со стороны других клубов. «Реал» не выступил с предложением. «Милан» проявлял активность, но дело ничем не закончилось. Так что ЦСКА был единственным реальным вариантом. Если я перейду в этот клуб, то, очевидно, отношение к моей стране и людям не изменится ни на секунду. Мне кажется странным начинать объяснять мой патриотизм и любовь к Грузии», — приводит слова Шенгелии интернет-портал ambebi.ge.

Однако это заявление ещё больше разозлило недовольных грузин. Шквал критики усилился. Очень немногие указывают на тот факт, что ЦСКА — шаг вперёд для Торнике в карьерном плане. Да, это не НБА, где у Шенгелии в своё время не получилось надолго задержаться. Однако в ЦСКА Шенгелия сможет каждый год претендовать на победу в Евролиге. «Армейцы» — более состоятельный в финансовом плане клуб, чем «Баскония». «Реал» не проявил особого интереса к Шенгелии, поэтому очевидно, что ЦСКА является лучшим вариантом из всех доступных.

У ЦСКА теперь самый эффективный состав в истории. Объясняем почему Шенгелии приписывали плохое отношение к России, но грузин переезжает в Москву. Торнике сформирует мощнейший состав с Джеймсом и Милутиновым.

«Я не могу понять, почему вообще идут все эти споры. Нужно переходить туда, где платят больше. Начинаются оскорбления из-за перехода в российский клуб, но при этом чуть ли не половина Грузии работает в России», — один из немногих комментариев в поддержку Торнике, который не находит одобрения в интернет-пространстве Грузии.

Торнике Шенгелия Фото: РИА Новости

В футбольной РПЛ выступают несколько грузинских игроков. Воспринимается это более-менее нормально. В сезоне-2014/2015 за баскетбольный ЦСКА играл грузинский защитник Манучар Маркоишвили. Воспринималось это вполне спокойно, хотя напряжённость в отношениях Грузии и России началась в 2008 году и не прекращается по сегодня.

Маркоишвили: в целом я человек позитивный Манучар Маркоишвили – о русском языке, итальянском периоде, турецких болельщиках, а также желании стать тренером по окончании карьеры.

Почему Шенгелия попал под шквал критики, а Маркоишвили удалось избежать этой участи? Во-первых, Торнике является капитаном сборной Грузии, унаследовав это звание у легендарного Зазы Пачулии. Шенгелия — самый звёздный грузинский баскетболист современности. Выступающий в НБА за «Индиану Пэйсерс» 20-летний Гога Битадзе ещё слишком молод, чтобы отнять данный статус у Торнике. С капитана спрос повышенный.

Был костоломом и главным подонком НБА. Сейчас Заза — благодетель и герой Отечества Грузинский центровой — человечище. В жизни он вовсе не тот, кем казался на площадке.

Во-вторых, ЦСКА — клуб, который до сих пор называют «армейским». Центральный спортивный клуб армии — именно так расшифровывается аббревиатура ЦСКА. На эмблеме команды присутствует красная звезда. Политизированные грузины никак не могут относиться к этому положительно.

Что можно сказать в итоге? Шенгелия очень близок к переходу в ЦСКА. Скорее всего, трансфер всё-таки состоится. Градус критики со временем поутихнет, однако на родине к Торнике начнут относиться иначе. Хуже, чем раньше. К сожалению, политика вмешивается в спорт. Это плохо и неправильно, но таковы реалии современной жизни.