«Спасибо за эти 14 лет, Андрей!» Ряды ЦСКА покинул самый преданный «армеец»

ЦСКА на официальном сайте объявил об уходе форварда Андрея Воронцевича, который защищал цвета клуба последние 14 лет. Информация о вероятном расставании «армейцев» с Воронцевичем ходила уже несколько недель, однако некоторая надежда на продолжение сотрудничества между сторонами оставалась. В итоге детали нового контракта согласовать всё-таки не удалось. 32-летний Воронцевич будет искать новый клуб.

Излишне говорить, что Воронцевич стал символом ЦСКА. 3-кратный чемпион Евролиги, MVP финала Единой лиги ВТБ (2015), лучший российский игрок Лиги ВТБ (2015), трехкратный участник и MVP первого из матчей звёзд Лиги ВТБ, один из лидеров национальной сборной, бронзовый призер Евробаскета-2011 – неполный список численных достижений Воронцевича в форме «армейского клуба.



696 матчей Воронцевича за ЦСКА – рекорд с большим отрывом. 274 игры в Евролиге – двенадцатый результат в истории турнира. Бывшие игроки «армейцев» Кайл Хайнс и Никос Зисис выходили на паркет большее количество раз в сильнейшем турнире Старого Света — 281 и 310 соответственно, но делали это в форме разных клубов. Воронцевич же неотъемлемо ассоциируется с ЦСКА. Испанцы Фелипе Рейес («Реал», 352 матча), Хуан Карлос Наварро («Барселона», 341), Серхио Юль («Реал», 283), греки Вассилис Спанулис («Олимпиакос», 324), Димитрис Диамантидис («Панатинаикос», 278), Георгиос Принтезис («Олимпиакос», 309), литовец Паулюс Янкунас («Жальгирис», 341) — легенды европейского баскетбола. Игроки, которые фактически являются воплощением клубов из своей родной страны. Воронцевич стоит с ними в одном ряду. Российский баскетболист, который многие годы верой и правдой служил отечественному гранду.



4169 очков Воронцевича за ЦСКА – больше только у топовых-скореров Джей Ар Холдена и Нандо Де Коло. 2416 подборов – больше только у специалиста игры под щитом Виктора Хряпы.

«Спасибо, Кайл!» ЦСКА покинул самый титулованный баскетболист Европы Кайл Хайнс решил принять новый вызов в карьере. Неожиданно, но остаётся лишь смириться с этим фактом.

«В это сложно поверить, но с момента перехода тогда еще юного и многообещающего форварда из новосибирского «Локомотива» прошло 14 лет. За это время Андрей не только возмужал, но стал одним из самых узнаваемых российских баскетболистов, обладателем множества рекордов, командных и индивидуальных титулов. Когда-то казалось, что достижение Сергея Панова, ставшего чемпионом страны 12 раз, останется вечным. Но Воронцевич – следом за Виктором Хряпой – превзошел его в прошлом сезоне. Казалось, что никто не дотянется до Андрея Лопатова, отыгравшего в рядах красно-синих 14 лет, – и вот!», — написал ЦСКА на официальном сайте в новости о расставании с Воронцевичем.

Неприятно осознавать факт расставания с легендой, но жизнь на этом не заканчивается.



Воронцевичу в середине июля исполнится 33 года. Приличный возраст для баскетболиста, но вряд ли форвард собирается завершать карьеру. Как минимум пару лет Андрей вполне способен отыграть на приличном уровне. На чемпионате мира-2019 в Китае он был одним из лучших в составе национальной сборной России.



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«Благодарю клуб, все руководство, тренерский штаб, всех болельщиков, каждого, кто был с клубом всей душой, делил с нами победы и поражения! Горжусь тем, что на протяжении 14 лет был в рядах ЦСКА! Жизненный путь продолжается! Пришло время покорять новые вершины!», — прокомментировал уход из ЦСКА Воронцевич.



Президент ЦСКА Андрей Ватутин признал, что принять решение о расставании с Воронцевичем было непросто, но сложившиеся обстоятельства воплотили этот сценарий в реальность.



«Это было очень сложное и долгое решение. Каждому из нас и нашим болельщиков трудно представить Воронцевича в форме другой команды, ведь за эти годы он стал одним из символов ЦСКА. Именно здесь вчерашний дебютант из Омска, вырос в одного из самых узнаваемых и титулованных игроков российского баскетбола. В другое время мы, безусловно, предложили бы Андрею продлить контракт, но сейчас так сложилась ситуация, что учитывать приходится множество факторов, идти вопреки своим чувствам и желаниям. Андрей остается одним из сильнейших российских баскетболистов, в нем не остыла жажда борьбы и любовь к игре, при этом в ротации ЦСКА ему приходится довольствоваться ролью резервиста.



Потому мы отпускаем Воронцевича с огромной благодарностью за все совместные победы и с уверенностью, что он не сказал последнего слова в большом баскетболе, что после ударного сезона он окажет неоценимую помощь сборной в олимпийской квалификации. А нам пришло время подключать к основе молодых ребят, для которых сейчас позиция в запасе – это возможность ярко проявить себя на старте профессиональной карьеры. Андрею – огромное спасибо за игру, отношение к делу, за преданность ЦСКА и болельщикам клуба. ЦСКА – его дом навсегда», — заявил Ватутин.

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ЦСКА всегда решает только самые высокие задачи. Клуб ежегодно претендует на победу в Евролиге, поэтому возрастных исполнителей далеко не всегда жалуют. Воронцевич в минувшем сезоне Евролиги набирал в среднем 3,6 очка и 3,0 подбора при точности трёхочковых 28,6% и эффективности 4,0 балла за 13,3 минуты на площадке. Для сравнения показатели Андрея в чемпионском для ЦСКА сезоне-2015/2016: 8,5 очка, 4,2 подбора при эффективности 9.4 балла и точности из-за дуги 44,5% за 24,3 минуты. С тех пор игровое время и эффективность Воронцевича снизились примерно в два раза. Также следует отметить спад «растягивающей» способности тяжёлого форварда. Воронцевич обладает блестящими снайперскими качествами как для представителя передней линии. Однако последние пару лет точность трёхочковых планомерно проседала. С выдающихся 47,7% в 2017 году до 39,7% (2018), 30,3% (2019) и 28,6% (2020).



Главный тренер Димитрис Итудис давал Воронцевичу всё меньше минут. В самое ближайшее время ЦСКА должен объявить о переходе тяжелого форварда «Басконии» Торнике Шенгелии, который только что выиграл чемпионат Испании. Очень сильный конкурент на позиции Андрея.

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Воронцевичу светило ещё более жесткое лимитирование времени на паркете, даже если бы он принял существенное урезание зарплаты и остался в «армейском» клубе. Однако теперь у него есть реальный шанс пошуметь на финишном отрезке карьеры. Представители России в Евролиге «Зенит» и «Химки» видятся самыми очевидными вариантами продолжения карьеры для Андрея. Возможно, «Зенит» даже подходит ему больше. «Сине-бело-голубые» проведут только второй сезон в сильнейшем турнире континента, поэтому исполнители с опытом Воронцевича команде Хави Паскуаля крайне необходимы. Клубы Еврокубка УНИКС и «Локомотив-Кубань» — направления, которые форвард тоже мог бы потенциально рассмотреть.



«Спасибо за эти 14 лет, Андрей!», «Невозможно в это поверить» — распространённые комментарии болельщиков ЦСКА в соцсетях. Но пришло время двигаться дальше. Списывать со счётов Воронцевича точно не стоит. Андрей ещё не сказал последнего слова в баскетболе. Он способен проявить себя как на клубном, так и на международном уровне. В квалификации Олимпиады Токио Андрей по-прежнему будет одним из важнейших исполнителей в обойме главного тренера сборной России Сергея Базаревича. Пополнить приличный багаж сыгранных матчей в Евролиге ему тоже по силам. Пусть и не в форме ЦСКА.