Главный белый в НБА. Завидуйте Луке молча, легенды!

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич выступает в НБА неполные два года. За этот период 21-летний словенец добился очень солидных результатов. Лука превзошёл все ожидания. Многие американские эксперты не верили в белого парня из Европы даже несмотря на имевшийся у него статус чемпиона и MVP Евролиги в составе «Реала». В итоге Дончич приехал в США и буквально перевернул лучшую лигу мира с ног на голову. Лука стал одним из самых обсуждаемых баскетболистов планеты наряду с Леброном Джеймсом, Яннисом Адетокунбо и Джеймсом Харденом.

Одна из главных особенностей Дончича заключается в том, что он штампует рекорды просто ударнейшими темпами, которым позавидуют легенды баскетбола прошлых десятилетий. При этом Лука помог «Далласу» вернуться на конкурентоспособный уровень. «Маверикс» впервые с сезона-2015/2016 примут участие в плей-офф НБА. Скорее всего, команде светит ранний вылет, но не стоит забывать о том, что даже Леброн Джеймс и Майкл Джордан далеко не сразу добивались успеха в постсезоне, несмотря на весь свой талант.

Леброн лучше Джордана. Не только как игрок, но и как человек Короля чрезмерно принижают, а Его Воздушество порой слишком нахваливают.

21-летний Дончич устанавливает такие невероятные достижения, как будто на дворе 1960-1970-е — эпоха доминирования индивидуальностей вроде Оскара Робертсона, Карима Абдул-Джаббара и Уилта Чемберлена. К слову, и этих выдающихся баскетболистов Лука превосходит с завидным постоянством. Предлагаем вспомнить некоторые из самых впечатляющих рекордов Дончича за время выступления в НБА. Говорить есть о чём. Лука сделал столько всего, что диву даёшься. Можно перечислять эти достижения очень долго, но всё-таки некоторые из них выделяются на фоне остальных.

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​​​​​​​— Больше всего матчей подряд с не менее чем 20 очками, 5 передачами и 5 подборами — побит рекорд Майкла Джордана.



В декабре 2019 года в матче регулярного чемпионата НБА против «Сакраменто Кингз» Дончич набрал 28 очков, 7 подборов и 8 передач. Лука превзошёл рекорд легендарного Майкла Джордана по длине серии игр со статистикой 20/5/5. Для уточнения: Дончичу на тот момент было всего 20 лет, а Джордан устанавливал свой рекорд на пике карьеры в 27 лет. Лука 19 раз подряд выдавал блестящие показатели в каждой из ключевых категорий статистики, Джордан покорял линейку 20/5/5 только 18 раз кряду.

— Дончич — первый игрок в истории НБА, набравший 30+ очков, 12+ подборов и 15+ передач в матче продолжительностью 30 или менее минут.



Снова декабрь 2019 года. «Маверикс» играли против «Голден Стэйт Уорриорз». Лука Дончич набрал 31 очко, 12 подборов и 15 передач менее чем за 30 минут игрового времени. Вообще никто подобного не делал за столько короткий отрезок времени. В этой же игре Лука побил рекорд Джейсона Кидда по количеству трипл-даблов за сезон в истории франшизы «Даллас Маверикс», хотя это не так уж круто по меркам словенца. Бить рекорды легенд «Далласа» Джейсона Кидда и Дирка Новицки — сущий пустяк для словенца. Наглядный пример. Кидд известен как один из главных специалистов по оформлению трипл-даблов в истории лиги. Джейсон оформил 21 трипл-дабл в 500 играх за «Маверикс», что долгое время было рекордом организации. Луке хватило 120 игр для набора 22 трипл-балов и получения превосходства над Киддом. То есть Дончич штампует трипл-даблы примерно в четыре раза быстрее легендарного Джейсона.

Дончич выдал уникальный рекорд. Словенец идёт по лучшему графику в истории Универсализм Луки делает его одним из главных наследников трона Леброна Джеймса.

— Дончич — самый молодой игрок в истории лиги, оформивший трипл-дабл с 30 очками и 20 подборами (21 год 158 дней).



Рекорд побит уже во время рестарта сезона НБА в Орландо. В матче против «Сакраменто» (у Луки особая любовь к этому клубу, который отказался выбирать его на драфте-2018) Дончич набрал 34 очка, 20 подборов и 12 передач за 43 минуты. 21 год и 158 дней — в таком раннем возрасте никто ничего подобного не делал. Более того, вообще считанные баскетболисты в истории осиливали подобную статистику в прошлом. Это Карим Абдул-Джаббар, Элджин Бейлор, Уилт Чемберлен, Демаркус Казинс, Билли Каннингем, Никола Йокич, Дэвид Ли, Джордж МакГиннис и Оскар Робертсон. В основном это легенды далёкого прошлого с «читерской» статистикой или габаритные «большие». Лука же является представителем задней линии. Доминирование на подборе — точно не его основная задача.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Дирк Новицки считается лучшим игроком в истории «Маверикс», Немец принёс команде единственный титул в истории в 2011 году. Дирк отдал «Далласу» 21 год карьеры, больше в форме одного клуба не играл никто. Максимальная результативность Дирка за весь этот период — 26,6 очка в сезоне-2005/2006. Лука в этом сезоне набирает набирает в среднем 29,0 очка. И это лишь начало доминирующего пусти словенца. Дончич обязательно будет прогрессировать.

Дончич превзошёл Леброна и Мэджика вместе взятых и бьёт рекорды целых франшиз Такими темпами Лука сможет переписать большинство статистических показателей за всю историю НБА.

Рейтинг эффективности Дончича в этом сезоне составляет 27,4 балла. Это четвертый результат в НБА после Яннис Адетокунбо (32,1), Джеймса Хардена (28,8) и Энтони Дэвиса (27,8). Пока в игре Луки есть небольшие недостатки (если таков термин вообще применим к доминирующему 21-летнему игроку-второгодке). Лука берёт на себя много поспешных и сложных бросков, а также часто совершает потери (4,3 в среднем за матч, четвёртый по величине результат в НБА). Но стоит сделать скидку для молодого парня. Дончич ещё набирается опыта и наверняка сбалансирует свою игру.



Словенец ломает все стереотипы о том, что НБА — лига чёрнокожих. Не далёк тот час, когда Лука будет превосходить Адетокунбо, Хардена и других состоявшихся суперзвёзд по полезности. Практически нет сомнений в том, что рано или поздно Дончич станет MVP НБА. «Даллас» уже заполучил Кристапса Порзингиса в помощь Луке. Хорошо, но мало. Если «Маверикс» смогут усилиться третьей звездой, то Дончич, вероятно, завоюет первый в карьере титул гораздо раньше Джордана (28 лет) и Леброна (27 лет). Завидуйте Луке молча, легенды!