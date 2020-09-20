«Химки» без Шведа не выдержали напор «Зенита». Большой баскетбол наконец-то вернулся

Подмосковный клуб ещё успеет реабилитироваться. А сине-бело-голубые доказали, что в этом сезоне будут очень непростым соперником.

Мы ждали этого с середины марта. Наконец-то большой баскетбол вернулся! Единая лига ВТБ одной из первых решила поставить чемпионат на паузу из-за распространения коронавируса, а когда стало понятно, что продолжать играть опасно поставила точку в одном из самых интересных и зрелищных сезонов в истории лиги.

Сезон-2020/2021 обещает быть не менее интересным со спортивной точки зрения, чем предыдущий. И в этом можно было легко убедиться посмотрев на изменения в составах «Химок» и «Зенита», серьёзно укрепившихся летом.

Можно и на топ-4 замахнуться. С чем «Химки» идут в новый евросезон Трансфер Эррика Макколлума дополнил и без того сильный состав во главе с Алексеем Шведом. Решать высокие задачи в Евролиге вполне реально.

В Петербург приехали Кевин Пангос, Кей Си Риверс, Артурас Гудайтис и легенда российского баскетбола Виталий Фридзон. «Химки» вообще взорвали рынок, сначала переподписав Алексея Шведа на три сезона, а чуть позже добавив в ростер Грега Монро, Джордана Микки и Эррика Макколлума.

Предсезонка понятным причинам у всех получилась скомканной. Никаких выездов заграницу. Проблемы с возвращением иностранцев в расположение команды. Карантины, тесты, поиски соперников для спаррингов.

Удивительное дело — «Зенит» и «Химки» по нескольку раз сыграли с ЦСКА в «товарняках». Раньше матчи между прямыми конкурентами были редкостью, но сейчас выбирать не приходится. Сине-бело-голубым даже почти удалось победить «армейцев» (78:80). В домашнем матче Кубка Невы они отыгрались и затащили чемпиона Евролиги в концовку и проиграли лишь броском на последней секунде.

Грег Монро: бывшие игроки «Детройта» в «Химках» — это уже банда Подмосковный клуб подписал одного из самых доминирующих «больших» Евролиги. Передняя линия химчан стала по-настоящему мощной.

В зале «Химок» наконец появились болельщики и команда тепло поприветствовала своих фанатов сразу после того, как выбежала на разминку. Игроков встретили аплодисментами, а те аналогично ответили трибунам.

Стефан Йович и Алексей Швед сели рядом со скамейкой. Повреждения пока не позволяют защитникам «Химок» полноценно принимать участие в играх. И это, однозначно, сказалось на раскладе баскетбольных сил. Кроме того, пока не может выходить на паркет Эрик Макколлум. У «Зенита» не играли Кевин Пангос, Артурас Гудайтис и Дмитрий Хвостов, но всё-таки из значимость для команды не такая большая как Шведа, Макколлума и Йокича для «Химок». Алексей и Эррик, вполне вероятно, будут двумя лучшими скорерами команды в этом сезоне Евролиги и Единой лиги ВТБ.

Русский снайпер доминирует в Европе. Алексей Швед приехал из США и творит историю Лидер «Химок» уже более четырёх лет не уходит с площадки без двузначной результативности. Никто другой и близко такого не делал.

Гости с берегов Невы захватили лидерство и пытались действовать с позиции силы, показывая неплохие 45 процентов из-за дуги (5 из 11 в первой половине). «Химки» без Шведа были вынуждены сделать ставку на «больших». Монро, Букер и Микки набрали за первые 20 минут игрового времени больше половины очков команды и порой казалось, что без фола остановить их попросту невозможно.

Главной проблемой хозяев была организация атаки. «большим» парням нужно было доставить мяч. И вот с этим у подмосковной команды ладилось далеко не всё. Проблема вроде бы ушла после большого перерыва, когда «Химки» наконец смогли вырваться вперёд. А после трёх подряд промахов Матеуша Понитки с линии за «Зенит» стало и вовсе страшно. Неужели у парней Хави Паскуаля закончились силы? Но нет.

Уже в середине четвёртой десятиминутки петербуржцев разбудил Андрей Зубков, хорошо помнящий кольца в баскетбольном центре «Химки». В Петербург он переехал именно из Подмосковья. Сначала россиянин забил «трёху» по системе 2+1, а после уже выстрелом издали, добавив попутно перехват. Прыть форварда поддержали партнёры и разница быстро выросла до двузначной. А играть оставалось всего пару минут. Надо было видеть лицо Шведа в этот момент. Алексей был сосредоточен и даже немного зол, будто готовясь к рывку на паркет.

«Химки» в полном порядке. Такой преемственности состава нет вообще ни у кого в Евролиге Верхи баскетбольной Европы не спешат выдавать подмосковному клубу место в сильнейшем турнире континента. Может, наконец-то одумаются?

Чуда не произошло. «Химкам» не хватило Шведа. Трёхочковый Юнаса Йеребко с сиреной зафиксировал окончательный счёт и поражение жёлто-синих — 67:79. И это как-то необычно, потому что в прошлом сезоне команда Римаса Куртинайтиса проиграла всего раз за «регулярку» Единой лиги ВТБ. Новый сезон точно будет непредсказуемым! «Зенит» под руководством Хави Паскуаля готов сделать шаг вперёд, а «Химки» ещё успеют исправиться за стартовый проигрыш после того, как ротация пополнится всеми игроками, которые пока не готовы выходить на паркет.