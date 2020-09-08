Можно и на топ-4 замахнуться. С чем «Химки» идут в новый евросезон

«Химки» осуществили ещё один трансфер, призванный усилить команду перед стартом сезона. Сначала появилась новость о том, что команду покидает особо не выделявшийся Крис Крамер. А через некоторое время жёлто-синие объявили о подписании контракта с теперь уже бывшим защитником УНИКСа Эрриком Макколлумом.

Один из лучших на своей позиции в лиге ВТБ, он наравне с Джамаром Смитом являлся основной движущей силой казанской команды. Суперснайпер с кошачьей техникой был большой проблемой абсолютно для всех команд лиги. Даже ЦСКА доставалось от казанского американца.

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«Химки» должны быть как «Реал», «Барселона» и ЦСКА. Объясняем почему Подмосковный клуб уже давно заслужил постоянное место в Евролиге. Но что решит руководство сильнейшего турнира Старого Света?

Подписание Макколлума должно сделать нападение «Химок» ещё более вариативным. Хороший помощник для Алексея Шведа. Эррик абсолютно разносторонний баскетболист, без ярко выраженных слабых мест. Можно сказать, что игра в защите не является его любимым занятием, но и это было бы неправдой. Потому как вся система игры главного тренера УНИКСа Димитриса Прифтиса строится именно на обороне. И в этой системе улыбчивый защитник был лучшим.



Маленькая деталь, которая лучше раскрывает характер новичка подмосковной команды. После того как сезон остановился из-за вируса, а контракт баскетболиста заканчивался, последний уведомил руководство УНИКСа, что готов пойти на понижение зарплаты. Поступок как минимум достойный уважения. В итоге с казанским клубом Макколлум не договорился, но исполнитель такого уровня не мог остаться без работы.



«Химки» не действовали спонтанно, а брали игрока, который был им нужен. Теперь на позиции разыгрывающего у них сразу три топовых (по европейским меркам) баскетболиста: Швед, Йович, Макколлум.



«У Макколлума большой опыт, играл и в «Анадолу Эфес», и в УНИКСе очень здорово. Нам же очень нужен разыгрывающий, игрока на эту позицию мы искали все лето и в итоге остановили свой выбор на Эррике», — прокомментировал новость о подписании контракта главный тренер химчан Римас Куртинайтис.

«Химки» в полном порядке. Такой преемственности состава нет вообще ни у кого в Евролиге Верхи баскетбольной Европы не спешат выдавать подмосковному клубу место в сильнейшем турнире континента. Может, наконец-то одумаются?

Укомплектованный состав выглядит очень внушительно. По крайне мере на бумаге. Римасу Куртинайтису есть куда развернуться в плане тактических построений. В атаке теперь можно использовать множество вариаций. Грег Монро, Девин Букер, Юнас Йеребко, Алексей Швед, Янис Тимма — такую мощную пятёрку сложно будет остановить абсолютно любой команде Евролиги. А ведь на скамейке в это время будут сидеть Джордан Микки, Дайрис Бертанс, Эррик Макколлум, Стефан Йович и Сергей Карасёв.

За месяц до старта официальных матчей можно легко записывать команду в фавориты и даже называть её одним из претендентов на участие в «Финале четырёх». Заочно. Почему нет? Да, ЦСКА стал ещё мощнее. «Эфес» по-прежнему силён. Зато в «Реале» хватает проблем и до сих пор непонятны отношения клуба и основного разыгрывающего Факундо Кампаццо. Аргентинец очень хотел и продолжает мечтать об НБА, но в столице Испании на это смотрят примерно так же, как на уход Лео Месси в «Барселоне».

Нешуточные страсти в «Реале». Самый титулованный клуб Европы разваливается прямо на глазах Всё идёт к тому, что у ЦСКА станет на одного серьёзного конкурента меньше. Или Флорентино Перес сподобится на чудо?

Кроме того, «Реал» на фоне неопределённости с Кампаццо упустил сильного центрового Анте Жижича, который ушёл в «Маккаби». Также нужно учитывать возрастной состав команды Пабло Ласо. Фелипе Рейесу – 40 лет, Руди Фернандесу – 35, Серхио Льюлю – 32, Джейси Кэрроллу – 37. Регресс мадридского клуба очень даже вероятен, учитывая тот факт, что Кампаццо должен уехать в НБА по ходу сезона, а равноценную замену ему найти фактически невозможно.



В межсезонье-2020 шороху навёл «Милан», подписавший Кайла Хайнса, Малкольма Дилэйни, Луиджи Датоме и ещё ряд сильных ролевиков. Однако все лидеры итальянского клуба уже в возрасте за 30. Лучшие годы Хайнса и Серхио Родригеса уже позади. В команде Этторе Мессины нет суперзвёзд первой величины. В «Химках» есть такой исполнитель – Алексей Швед. «Милан» рискует просто не выдержать на длинной дистанции, а потенциал возрастных исполнителей может быть переоценён.



«Фенербахче» уже не является грандом и претендентом на «Финал четырёх» после сокращения бюджета в два раза и ухода главного тренера Желько Обрадовича. Новый рулевой Игор Кокошков получил в наследство команду с двумя экс-MVP Евролиги Яном Веселы и Нандо Де Коло. Однако дополняют их очень посредственные исполнители уровня Лиги чемпионов ФИБА. Потолок «Фенера» — попадание в плей-офф, если очень повезёт. Ростер «Маккаби» до сих пор не сформирован. На официальном сайте Евролиги в составе израильского клуба значится всего 8 исполнителей с подтверждёнными контрактами. Из них только Скотти Уилбекин, Отелло Хантер и Анте Жижич могут считаться по-настоящему качественными. Главному тренеру «Маккаби» Яннису Сферопулосу будет непросто повторить прошлогодний успех и бороться за топ-4. Поле конкурентов за высокие места в значительной степени зачищено. Да, на фоне остальных номинально выделяются ЦСКА, «Барселона» и «Эфес», но далее всё не так уж однозначно. «Химки» в нынешнем составе вполне способны побороться за топ-4 в регулярном чемпионате. При этом не стоит исключать провал того же «Эфеса», который хоть и выглядел мощно последние два года, но не является организацией с успешной историей. Шейн Ларкин будет тащить, а вот остальные исполнители не застрахованы от застоя или регресса.



Кстати, о «Барселоне». Баскетбольная команда второе лето подряд очень активна на рынке и никакой вирус ей помешать не может. Перед сезоном-2020/2021 в Каталонию перебрался один из лучших разыгрывающих Старого Света Ник Калатес, а главным тренером стал Шарунас Ясикявичюс. И вот этим звёздным составом сине-гранатовые на днях умудрились проиграть «Андорре» в Кубке Каталонии. Хронические проблемы «Барсы» кажутся бесконечными.

«Барселона» серьёзно обновилась. Но это не конец смутной эпохи Президент Хосеп Мария Бартомеу уверяет в светлом будущем, хотя верится с трудом. Главный конкурент ЦСКА в Евролиге совсем не впечатляет.

«Химки» тоже пока не блещут в предсезонке, но на это есть объективные причины. Американский десант Микки-Монро-Макколлум всё ещё не с командой. А последний контрольный матч против ЦСКА (71:101) жёлто-синие проводили полурезервным составом. Из-за травм в нём не играли Швед, Моня, Бертанс, Карасёв и Йович.



До первых официальных матчей ещё есть время. Оценить «Химки» в действии пока невозможно, но большой потенциал просматривается. Остаётся лишь дождаться старта сезона.