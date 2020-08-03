Грег Монро: бывшие игроки «Детройта» в «Химках» — это уже банда

Переезд центрового Грега Монро из НБА в «Баварию» год назад называли большой сенсацией. Его переход в «Химки» этим летом вызывает такую же реакцию. Монро провёл очень хороший сезон в немецком клубе, повысив не только личные акции, но и общественный вес подмосковного клуба, который снова конкурирует со своим «соседом» по Ленинградскому шоссе в звёздности ростера.

«Бавария» — это знак качества не только в автопроме. В прошлом году в «Химки» оттуда перебрался Девин Букер и провёл один из лучших сезонов в своей карьере, став важной частью жёлто-синего механизма. Аналогичный манёвр руководство «химчан» совершило и в этот раз. С одной оговоркой. Монро имеет значительно больше опыта (особенно в НБА).



В сильнейшей лиге мира «Лось» провёл 632 матча и набирал больше 13 очков в среднем за матч. Может быть, он не очень хорошо вписывался именно в современный контекст, потому что за 9 сезонов бросил издали всего 17 раз, хотя и старался работать на тренировках и над этим элементом.



Находясь в НБА он как будто играл в европейской манере. В нём 211 см роста и 120 кг веса, а размах рук и вовсе почти 220 см. Он очень опасен вблизи кольца. В Европе мало людей, способных регулярно защищаться против него с высокой эффективностью. Для всех российских болельщиков это подписание «Химок» определённая удача. Грегу летом исполнилось 30 лет. Он ещё не сказал своего последнего слова в баскетболе.



Монро очень активно сватали в «Зенит». Европейские инсайдеры даже говорили, что контракт уже подписан. Но сейчас баскетболист с ощутимой болью в языке и громадной улыбкой почти без запинки может выговорить «Мытищи арена».



На ней он, кстати, так и не сыграл в качестве гостя.

«Химки» в полном порядке. Такой преемственности состава нет вообще ни у кого в Евролиге Верхи баскетбольной Европы не спешат выдавать подмосковному клубу место в сильнейшем турнире континента. Может, наконец-то одумаются?

— В прошлом сезоне вы так и не доехали до Мытищ, где ваша нынешняя команда проводит домашние матчи Евролиги. Символично, что вы перешли именно в «Химки»?

— Это забавно, соглашусь. В марте мы ведь были на пути в Россию, чтобы провести матч против «Химок». И уже находясь в аэропорте нас развернули и отменили матч из-за вируса. Тогда никто не знал, что сезон вообще отменят.



— Домашняя арена «Баварии», где вы провели прошлый сезон, очень значима для российского баскетбола. Знаете чем?

— Кажется, знаю. В курсе, что в 1972 году там проходили Олимпийские игры и ваша сборная победила. Напомни, это последний раз, когда эти команды играли друг против друга?

— Нет, были ещё. Но серебряные медали игроки сборной США до сих пор не забрали.

— А вот этого не знал. История!



— Для вас это был первый сезон в Европе. Каким он получился?

— Это точно был очень крутой опыт для меня. Старался наслаждаться моментом и возможностью соревноваться на столь высоком уровне. Много новых команд — это новые знания. Кого-то из игроков я уже знал по прошлым выступлениям, много новых знакомств. В прошлом сезоне удалось сделать несколько шагов вперёд в своём развитии. Я голоден до побед. И побеждать — это моя главная задача сейчас.

«Химки» должны быть как «Реал», «Барселона» и ЦСКА. Объясняем почему Подмосковный клуб уже давно заслужил постоянное место в Евролиге. Но что решит руководство сильнейшего турнира Старого Света?

— Привыкнуть к европейскому баскетболу было сложно?

— Не очень. Вряд ли можно говорить о какой-то большой разнице между НБА и Евролигой. В обоих турнирах выступают отличные игроки. Есть определённые нюансы. Например, в правилах. На мой взгляд, самая большая разница в общей скорости игры. В НБА она всё-таки чуть быстрее, а в Европе акцент делается на технику и тактику.



— С вашим подписанием представительство игроков «Химок», выбранных на драфте «Детройт Пистонс» выросло до двух человек. Вы вместе играли с Йонасом Жеребко. А всего за подмосковный клуб за последние годы играли четыре парня из «Пистонс»: помимо вас и Йонаса это Карлос Дельфино и Остин Дэй. Круто?

— О, я даже не знал об этом. Это очень круто! Остин тоже играл здесь? Я не знал об этом. Это удивительно и одновременно приятно для меня. Мы хорошо знакомы с ним.



— Получается этакий филиал «плохих парней» в «Химках».

— Да, четверо бывших игроков «Детройта» — это уже банда.

Самый надёжный бомбардир Европы — на 3 года в «Химках». Швед не уехал в США — и правильно! Алексей выбрал оптимальный вариант. Он продолжит доминировать на аренах России и Старого Света.

— В чём Евролига круче НБА?

— Это непростой вопрос. Дайте время поразмышлять. В голову сразу приходят болельщики и их реакция на происходящее на паркете. Эмоций намного больше. Это, наверное, первый пункт. Второй — больше принципиальных игр. В каждой встрече за победу нужно биться. Ну и я уже говорил о том, что в Европе больше тактики. Здесь на площадке нужно больше думать.