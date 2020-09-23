У Энтони Дэвиса антирекорд карьеры, остальные совсем бесполезны. «Лейкерс» пора спуститься с небес на землю, иначе «Денвер» накажет.

Леброн разразился серией исторических рекордов. Но как же плохи его напарники!

«Лос-Анджелес Лейкерс» в третьем матче серии финала Западной конференции НБА уступил «Денвер Наггетс» (106:114, 2-1).

Самым результативным в составе «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, который оформил трипл-дабл из 30 очков, 10 подборов и 11 передач. На счету Энтони Дэвиса 27 очков. У «Денвера» Джамал Маррей набрал дабл-дабл из 28 очков и 12 передач. На счету Джерами Гранта 26 очков. Никола Йокич оформил дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов.

Для Леброна эта встреча вышла знаменательной в историческом смысле. Джеймс пополнил и без того солидную коллекцию исторических рекордов.

Леброн оформил уже 14 трипл-даблов с 30 очками в плей-офф — столько же, сколько и два ближайших преследователя Оскар Робертсон (8) и Расселл Уэстбрук (6) вместе взятые. Джеймс набрал третий трипл-дабл в плей-офф в возрасте 35 лет и старше. Все остальные игроки в истории НБА вместе взятые делали это столько же раз. Джеймс — первый игрок в истории франшизы «Лейкерс», который набрал более одного трипл-дабла с 30+ очками в постсезоне. Джеймс Уорти (1988) и Джерри Уэст (1969) делали это только один раз за карьеру.

Леброн красиво отреагировал на явную несправедливость. Зря НБА пошла против Короля «Лейкерс» легко справились с «Наггетс», но сама игра отошла на второй план. Признание Адетокунбо MVP сезона – абсурд и неуважение к Джеймсу.

Джеймс отдал 1802 передачи за карьеру, став первым игроком на позиции лёгкого форварда, покорившим отметку 1800 ассистов. Леброн — абсолютный лидер в этой категории среди действующих игроков и занимает третье место в истории НБА в целом, уступая только легендарным разыгрывающим Джону Стоктону (1839) и Мэджику Джонсону (2346).

Джеймс отыграл 252-й матч в плей-офф и превзошёл по этому показателю легенду «Сан-Антонио Спёрс» Тима Данкана, выйдя на второе место в истории. Леброн — лидер среди действующих игроков по числу сыгранных матчей в плей-офф. Он уступает только Дереку Фишеру (259), которого потенциально может опередить уже в этом сезоне.

Леброн в решающий момент ушёл в тень Дэвиса. Это и есть истинный признак величия Джеймс за карьеру решал исход матчей плей-офф чаще, чем Джордан и Брайант вместе взятые. Но Король знает, когда нужно вовремя остановиться.

Не хватило только одного — победы команды. Леброн был очередь хорош, разразившись серией исторических рекордов. Но до чего же плохи его напарники в этот день. Энтони Дэвис набрал 27 очков, но добавил к этому всего два подбора за 43 минуты. У Энтони худший показатель в карьере по количеству подборов, когда он проводил на паркете не менее 40 минут.

Остальные «большие» Дэвиса не подстраховали. Похоже на какой-то сюрреализм, но Маркифф Моррис, Джавэйл Макги и Дуайт Ховард на троих собрали всего 2 подбора. Передняя линия всегда считалась главным достоинством «Лейкерс». В третьем матче все «большие» команды Фрэнка Вогеля стали «плюшевыми». Подбор проигран вчистую — 25-44. Аномалия для «Лейкерс».

Сильных скореров в поддержку Леброна и Дэвиса, вполне ожидаемо, не нашлось. Кентавиус Колдуэлл-Поуп (12 очков) и Кайл Кузма (11 очков) с трудом «наскребли» двузначную результативность, относительно неплохо выглядел ветеран Рэджон Рондо (9 очков, 8 передач).

Леброн заставил Джордана всерьёз занервничать. Величие Майкла шатается как никогда ранее Совсем скоро Его Воздушество может лишиться звания величайшего игрока в истории НБА. Король уже близко.

Дальше всё очень плохо. Дэнни Грин набрал 4 очка при точности 1 из 4 с игры. В очередной раз возникает вопрос, за что он получает $ 15 млн в год. У Алекса Карузо (2 очка, 1 з 7) выдался ещё более неудачный день, но от этого парня никто особо ничего и не ждёт, а платёжную ведомость он не обременяет.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Лос-Анджелес Лейкерс».

Катастрофы для «Лейкерс» пока не произошло. Сокращение отставания в серии после лидерства одной команды 2-0 — привычное явление для плей-офф НБА. У «Лос-Анджелеса» есть очевидные резервы для улучшения, в первую очередь это касается «больших». Дуайта Ховарда и Джавэйла Макги настигла карма. Не стоило смеяться над Николой Йокичем, иначе сам рискуешь стать неудачником. «Лос-Анджелес Клипперс» «насмеялись» до бесславного вылета во втором раунде плей-офф.

Антирекорд спортивных лиг США. «Клипперс» — главный лузер страны уже полвека Коллеги из НБА, НХЛ, МЛБ и НФЛ смотрят на «Клипперс» как на пример, которому точно не стоит подражать. Кажется, эта франшиза безнадёжна.

Неудачные дни случаются у всех. Сегодня он был у «Лейкерс». Хотя даже при полном провале под щитом, «Лос-Анджелес» мог спасти игру. В четвёртой четверти «Лейкерс» за несколько минут сократили отставание с -20 до -3 очков. Простой «Денвера» в нападении не мог длиться вечно. В итоге «Наггетс» забрали концовку.

Для «Лейкерс» это поражение должно стать хорошим отрезвляющим душем. Пора спуститься с небес на землю. Спасение во второй игре с «Денвером» (105:103) за счёт чудо-баззера Энтони Дэвиса с финальной сиреной, похоже, ничему не научило. Пройти «Наггетс» в эконом-режиме не получится. Майк Мэлоун собрал команду с характером, которая только в этом сезоне дважды отыгрывалась после 1-3 в серии. «Денвер» как никто другой умеет пользоваться расслабленностью и недооценкой со стороны соперника.