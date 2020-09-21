Джеймс за карьеру решал исход матчей плей-офф чаще, чем Джордан и Брайант вместе взятые. Но Король знает, когда нужно вовремя остановиться.

Леброн в решающий момент ушёл в тень Дэвиса. Это и есть истинный признак величия

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Денвер Наггетс» (105:103, 2-0) и упрочил лидерство в серии финала Западной конференции НБА. Самым результативным игроком в составе победителей стал центровой Энтони Дэвис, набравший 31 очко и сделавший 9 подборов. Он же стал автором решающего трёхочкового броска, принесшего «Лейкерс» победу в матче. Вторая результативность — у Леброна Джеймса, оформившего дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов. Лучшим скорером «Денвера» выступил Никола Йокич (30 очков, 6 подборов), а Джамал Маррей записал себе в актив 25 баллов в графе результативности.

«Лейкерс» вели большую часть матча с комфортным преимуществом. Максимальное преимущество «Денвера» во второй половине — 1 очко. Но это превосходство пришлось именно на последние секунды. Тогда и сказал своё веское слово Дэвис, реализовавший трёхочковый бросок с сиреной.

Леброн красиво отреагировал на явную несправедливость. Зря НБА пошла против Короля «Лейкерс» легко справились с «Наггетс», но сама игра отошла на второй план. Признание Адетокунбо MVP сезона – абсурд и неуважение к Джеймсу.

«Большие» на часто радуют подобными моментами, особенно в плей-фф. Концовка целиком и полностью превратилась в дуэль центровых. Дэвис и Йокич набрали 22 последних очка в матче.

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Конечно же, после игры все активно обсуждали победную атаку Дэвиса. Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель назвал попадание Энтони броском Мамбы. Сам Дэвис прокричал «Коби!» после точной атаки, отдав дань уважение трагически ушедшей легенде «Лос-Анджелеса». Даже представители «Денвера» не сдерживали себя в комплиментах звёздному «большому» «Лейкерс». Главный тренер «Наггетс» Майк Мэлоун и центровой Никола Йокич в унисон заявил, что Дэвис — великий игрок, забивший отличный бросок. Похвалил Энтони и напарник Леброн Джеймс.

«Вы видели, как я отреагировал на то, что он сделал? Я побежал за ним вместе со всеми партнёрами по команде и работниками клуба. Особенный момент для особенного игрока. Я счастлив, что участвую во всём этом», — приводит слова Леброна Lakers Nation.

А вот что сказал сам герой встречи Дэвис.

«Леброн подтвердит, что в течение примерно четырёх дней я постоянно говорил ему: «Я должен сделать такой бросок. Я должен его забить». Он ответил: «Всё нормально, ты сделаешь это». Мы знали, что у нас нет тайм-аутов. Осталось 2,8 секунды. Мы строили комбинацию через Леброна, который за свою карьеру выигрывал несколько матчей бросками с сиреной. Мы хотели, чтобы он вытащил нас. Но я просто увидел, как действовал «Денвер». Мэйсон Пламли в некотором роде отошёл от меня, поэтому я знал, что у меня появится хорошая возможность для броска, когда соперник сосредоточен на Леброне. Я просто посмотрел на Рэджона Рондо, посмотрел ему в глаза. Он сделал отличный пас, и я в итоге забил. Но это было похоже на безумное владение. Мы вышли победителями. Сегодня все сыграли отлично. Это были командные усилия. Теперь мы должны подготовиться к третьей игре», — приводит слова Дэвиса Asap Sports.

Леброн в одиночку превзошёл 21 франшизу НБА вместе взятую. Даже напрягаться не пришлось А ещё у Короля новое выдающееся достижение в истории лиги и три рекорда века на пару с Энтони Дэвисом. «Хьюстон» разбит вчистую.

Как ни странно, главным объектом для критики после матча стал Леброн Джеймс. Хейтеры в Сети обвинили его в «слитой» концовке. Якобы Короля вытащил Дэвис, а он сам даже не заслуживает упоминания в одном ряду с Джорданом и Брайантом. При этом, конечно же, упускается из виду простой статистический факт.

Леброн за карьеру забил 5 победных баззеров в плей-офф (учитываются попадания за 5 или менее секунд до сирены). Это абсолютно лучший результат в истории НБА, по данным Clutch Points. Леброн бросками с сиреной решал исходы важнейших игр постсезона чаще, чем легендарные Майкл Джордан (3) и Коби Брайант (1) вместе взятые.

Леброн заставил Джордана всерьёз занервничать. Величие Майкла шатается как никогда ранее Совсем скоро Его Воздушество может лишиться звания величайшего игрока в истории НБА. Король уже близко.

Некоторые броски Леброна можно назвать эпохальными, как, например, в серии с «Орландо Мэджик» в 2009 году или похоронный баззер в кольцо «Торонто Рэпторс» в 2018.

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Стоит упомянуть и монументальный блок-шот на форварде «Голден Стэйт» Андре Игуодале в финале НБА-2016. Не победный бросок, но момент красивейший и, самое главное, чрезвычайно значимый.

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Леброн доказал свою состоятельность в клатче. При этом в нужное время Джеймс всегда готов отойти в сторону и отдать инициативу партнёрам по команде. Так случилось во втором матче с «Наггетс». У Дэвиса явно шла игра, а соперник не стал слишком плотно его опекать, думая, что решающую атаку совершит Леброн. В итоге «Наггетс» за это поплатились.

«Лейкерс» сотворили историю НБА. И это Леброн всего лишь слегка разминается Король прекрасно понимает, что Хардена можно и нужно проходить в эконом-режиме. А вот на Кавая с Джорджем силы лучше поберечь.

Умение вовремя остановиться и уйти в тень напарника — истинный признак настоящего величия. Джордан и Брайант тоже были готовы сделать подобное, но всё-таки, очень вероятно, что в аналогичной ситуации они стали бы «решать» сами и уж точно не доверили бы решающий бросок из-за дуги «большому». Леброн не пожадничал, отдав право на бросок Дэвису. Более того, Энтони даже заранее готовился к подобному моменту и обсуждал его с Леброном. В итоге «Лейкерс» вместо 1-1 и дополнительной нервотрёпки ведут 2-0 в серии, что значительно приближает команду к выходу в финал плей-офф НБА.