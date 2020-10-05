Круче боёв без правил! Как участники Red Bull Half Court сражались в металлической клетке

Убойные данки и борьба за каждый мяч в атмосфере питерской промзоны. Вот он – настоящий уличный баскетбол!

Национальный финал Red Bull Half Court собрал в Санкт-Петербурге десятки топовых игроков в стритбол. Но даже самые опытные участники турнира признавались, что в такой необычной обстановке они рубились впервые.

Брутальный портовый цех, роскошные дрифотвые тачки, качающая музыка и огненные танцы сногсшибательных красоток – более крутого антуража для уличного баскетбола и представить нельзя! А металлическая клетка вокруг площадки пробуждала в боллерах звериные инстинкты.

Задумка организаторов сработала идеально: команды бились не менее самоотверженно, чем звёзды MMA, и показали шоу топ-уровня.

Фото: redbull.com

Питерским субботним утром лучшие команды по итогам жёстких региональных отборов собрались на одном из невских причалов, погрузились на корабль и отправились в самое жаркое приключение этой осени. Пока за бортом красоты Петербурга сменялись суровыми видами городских окраин, на палубе шла жеребьёвка. 10 мужских и 8 женских команд узнали, с кем им предстоит биться на групповой стадии.

«Организаторам удалось удивить! Было очень необычно добираться прямо до места игр на корабле. Я успела обойти все палубы, всё рассмотреть. Это было круто», — говорит игрок Latinas Ксения Чернова.

«Сколково» и Latinas победили в национальном финале Red Bull Half Court в Санкт-Петербурге

Через час с небольшим судно пришвартовалось в гавани Васильевского острова, и участники национального финала Red Bull Half Court оказались в «Севкабель Порте» — модном общественном пространстве на территории бывшего электрического завода. В огромном промышленном здании на берегу Невы их уже ждали две площадки, на которых развернулись главные события турнира.

В национальном финале Red Bull Half Court выступали 10 мужских и 8 женских команд. Каждая завоевала право сыграть в Питере через региональные отборочные соревнования, проходившие в сентябре в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Казани. Такой формат квалификации исключал присутствие в финале случайных коллективов и гарантировал запредельный уровень игры в каждом матче. А слепая жеребьёвка только добавила интриги.

Фото: redbull.com

С первых же матчей за битвой топовых российских боллеров с интересом наблюдали зрители, среди которых было немало случайных посетителей «Севкабель Порта». Благо правила стритбола были понятны даже тем, кто столкнулся с этой игрой впервые. У каждой команды три человека на площадке, плюс один запасной. Матч длится 10 минут. Обычный бросок приносит одно очко, дальний – два. Единственным серьёзным отличием Red Bull Half Court от турниров FIBA был шестиочковый бонус для самой результативной команды в своей группе. Этот нюанс мотивировал команды идти в атаку и гарантировал максимально зрелищную игру.

Прямая трансляция национального финала Red Bull Half Court в Санкт-Петербурге

У мужчин в одной группе оказались два фаворита турнира – московский «Сколково» и местный Piter. Обе банды уверенно обыграли все остальные коллективы, а в очном споре лучше были столичные ребята – 19:12. В другой пятёрке интриги было больше. Если мощная и результативная игра «Северян» не стала сюрпризом, то от Bulldogs такого роскошного перфоманса мало кто ждал.

Молодые и не слишком габаритные парни из Нижнего Новгорода полностью оправдывали своё название и буквально вгрызались в мяч в каждом эпизоде. «Бульдоги» одержали три победы, а единственное поражение потерпели после травмы лидера Артёма Иванова. В итоге у «Северян» и Bulldogs оказалось в активе по 15 очков, но тот самый бонус за результативность вывел ребят из Коми в полуфинал с первого места.

Фото: redbull.com

Женский турнир стартовал чуть позже, но быстро перетянул часть зрительского внимания. Как и у мужчин, группы нельзя было назвать равными по составу. В квартете А собрались сразу три команды с отличными шансами на итоговый успех. Московские «Матрёшки» уступили ЦОП Petersburg, проходившему отбор в Казани, но заняли первое место в группе благодаря высокой результативности и бонусу в 6 баллов. За бортом плей-офф остались ЦОП (Санкт-Петербург) и «Лейки» (Новосибирск). В группе В Latinas прошлись катком по соперницам, а вторую путёвку в полуфинал завоевала «Парма-КОР» из Перми.

Фото: redbull.com

Настоящая жара началась с заходом солнца. Решающие события развивались на центральном корте, огороженном чёрной металлической клеткой с потрясающе красивой подсветкой. Вокруг площадки не было свободного места, и у зрителей невольно возникали ассоциации с крутым бойцовским ивентом. Да и сами игроки признавались, что чувствовали себя бойцами ММА.

«Такая атмосфера, будто это не баскетбол, а уличные бои в клетке (улыбается). Это точно добавляет драйва. Я тоже в какой-то момент почувствовала себя бойцом. Даже боевые раны получила», — с улыбкой говорит Ксения Чернова, показывая свежие царапины возле глаза и на подбородке.

Фото: redbull.com

Открывали основной кард, если выражаться языком боёв, полуфиналы среди женщин. Девушки из «Парма-КОР» как могли навязывали борьбу «Матрёшкам», но силы были не равны — москвички победили со счётом 11:6. Во втором полуфинале публика мощно поддерживала ЦОП Petersburg, однако хозяева площадки на последних секундах уступили Latinas – 4:6.

Первый же мужской матч в вечерней части турнира реально больше напоминал бои без правил. «Северяне» играли максимально жёстко и агрессивно, чем быстро завели соперников из команды Piter. В итоге судьбу огненной зарубы решили точные дальние броски от Шалвы Шатишвили – 11:7 в пользу петербуржцев. Во втором полуфинале главные фавориты из «Сколково» встречались с открытием турнира – Bulldogs. Нижегородцы заметно уступали москвичам и в опыте, и в габаритах, но смогли серьёзно попортить нервам соперникам. Максим Погодин сотоварищи долгое время дышали в спину многократным чемпионам России, и лишь в концовке парни из «Сколково» всё-таки взяли своё.

Фото: redbull.com

Финал женского турнира только подтвердил, что Latinas и «Матрёшки» примерно равны по мастерству. Сил к решающей битве ни у тех, ни у других почти не осталось, но желание победить било через край. Выяснение отношений перетекло в овертайм, где для победы нужно было выйти вперёд на два очка. Поначалу к этому ближе были «Матрёшки», но москвички раз за разом не забивали штрафные. Марии Егоровой и вовсе достаточно было реализовать один бросок с линии из двух, но девушка промахнулась, чем помогла соперницам поверить в себя и победить – 11:9.

«Когда Маша получила два штрафных, я думала, что сейчас игра закончится. Тот момент дал нам сильный эмоциональный заряд. Понимали, что такую удачу упускать нельзя, надо перевернуть игру и завершить её победой. Хочется сказать спасибо всем, кто нас поддерживал и поздравлял, и выразить благодарность Сергею Марьину, который нас консультировал, всячески помогал и верил в нас. Спасибо организаторам за потрясающую атмосферу. В стритболе нужно работать по максимуму в каждой атаке, нет времени на раскачку. И как раз такой антураж очень помогает, заряжает эмоциями», — говорит автор победных штрафных Latinas Галина Шепелева.

Фото: redbull.com

Звание сильнейшей мужской команды турнира и путёвку на мировой финал Red Bull Half Court в Турции оспаривали «Сколково» и Piter. В этих командах собраны настолько крутые парни, что ни колоссальное давление, ни усталость и повреждения не помешали им показать зрелищный и красивый баскетбол – одни данки Семёна Дебды чего стоят! А судьбу титула во многом решили многочисленные фолы петербуржцев. Несмотря на мощную поддержку болельщиков, Piter не смог сдержать натиск «Сколково», проиграв 9:13.

«Я впервые на финальном турнире Red Bull Half Court. Очень хорошая площадка, прекрасная атмосфера. Я считаю, это оптимальное место для уличного баскетбола. Нам с парнями перед полуфиналами удалось зацепить закат. Проводили солнце, зарядились энергией и пошли на площадку. По игре всё было не так просто, как могло показаться. В последнем матче в группе Никита Макшев подвернул ногу, а в полуфинале Никите Вавилову ударили в бедро, оно отекло. Пацан чисто на морально-волевых доигрывал турнир. Но за счёт огромного желания смогли победить», — рассказал победитель турнира в составе «Сколково» Семён Дебда.

Теперь Семёну вместе с партнёрами по команде Никитой Макшевым, Никитой Вавиловым и Денисом Бергманом предстоит отстаивать честь российского стритбола на мировом финале Red Bull Half Court, который пройдёт в ноябре в Турции. Женский турнир из-за недобора участников проведён не будет, но девушки из Latinas обязательно отправятся в Турцию и приложат все силы, чтобы поддержать парней.