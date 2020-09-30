Уэйтерс стал чемпионом НБА ещё до начала серии, а Старый Пэт в финале уже шестое 10-летие

Мы живём в уникальное время. На носу октябрь, а мы с нетерпением ждём финальной серии в НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Обычно первые два осенних месяца приносили нам новости предсезонок, информации о степени готовности той или иной команды, но никак не финала.

Он точно будет уникальным. Хотя бы по той причине, что проходит в «пузыре». НБА показала пример всему миру и доказала свой высочайший организаторский уровень. Скептики посрамлены. Плей-офф получился огненным. Леброн Джеймс снова в финале.

Собственно, в выходе «Лос-Анджелес Лейкерс» в решающую серию никакого удивления. Король со своей свитой и до «пузыря» был одним из фаворитов сезона. Их связка с Энтони Дэвисом получилась на редкость эффективной, а наличие в команде таких опытных парней, как Дэнни Грин, Дуайт Ховард, Рэджон Рондо, лишь повышало шансы клуба из Лос-Анджелеса в плей-офф.

Леброн вернул «Лейкерс» в финал НБА спустя 10 лет. Кто-то сомневался, что будет иначе? Джеймс превзошёл достижения Джордана, Брайанта, 27 франшиз лиги вместе взятых и насобирал ряд рекордов. Короля не сдержать на пути к титулу.

Кстати, о Лос-Анджелесе. В какой-то момент акции другой команды из этого города — «Клипперс» — выросли и рассматривались даже выше леброновских. Но безвольная игра в «пузыре» и проигрыш «Денверу» после того, как команда вела 3-1 в серии, кажется, повергли организацию в глубокую перестройку.



Кто очень удивил, так это соперник «Лейкерс» по финалу. Многие очень ждали там «Милуоки Бакс», «Бостон Селтикс» или «Торонто Рэпторс», которые имели весомые причины быть в решающей серии. Но «Майами Хит»? Кто в них верил до старта плей-офф? Да даже победа над «Индианой Пейсерс» вряд ли обещала их болельщикам столь длинный путь.



Но «Хит» этот путь прошли. И, судя по всему, останавливаться не собираются. До чемпионского трофея остался один шаг (или четыре победы). Противостоять им будет одна из лучших команд лиги, но у Эрика Споэльстры есть достойные ответы.

«Майами» в финале НБА! Леброн на лёгкую жизнь может не рассчитывать «Хит» уже привыкли обыгрывать фаворитов. Чем грозные «Лейкерс» отличаются от остальных?

Эта финальная серия с множеством подводных камней и подтекстов. А уж сколько здесь интересных фактов!

Факт первый

Обе команды не играли в плей-офф 2019. Тогда Леброн впервые за долгое время отдыхал летом и перед сезоном-2019/2020 предстал свежим и обновлённым. С долгожданной звездой рядом с собой. «Майами» (как и «Лейкерс») были на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Большой шаг перёд для обеих организаций, которые не участвовали в финалах несколько лет.

Факт второй

В это невозможно поверить, но президент «Майами» 75-летний Пэт Райли в каждом из шести последних десятилетий добирается до финала НБА. Старый Пэт побеждал и как игрок, и как тренер, и как руководитель клуба. Удивительно, но именно с Райли связаны многие яркие моменты «озёрников». Он не только провёл несколько отличных сезонов как игрок, но долгое время успешно тренировал «Лейкерс». После его ухода в «Майами» организация с восточного побережья поднялась на качественно новую ступень. Именно Райли удалось создать «Большое трио» Леброн Джеймс, Дуэйн Уэйд, Крис Бош и четыре года подряд играть в финалах НБА.

«Лейкерс» вернули былое величие. Стоило всего лишь пригласить Леброна Король превзошёл достижения Джордана и Брайанта вместе взятых. Пока есть сомнения, что Джеймс лучший в истории, но новый титул всё изменит.

Факт номер три

Леброн Джеймс вышел в финал девятый раз за последние 10 лет. Космос! Этот игрок просто живёт в плей-офф и расцветает к самым важным матчам. Это будет его 10-й финал в карьере. И в этом он обгоняет 27 клубов НБА. Леброн уступает лишь «Лейкерс» (32 финала), «Бостону» (21 финал), «Голден Стэйт Уорриорз» (11 финалов).

Факт четвёртый

В «Майами» нет ярко выраженного лидера. И это их фишка. «Хит» стали лишь пятой командой, дошедшей до финала, сменявшей лучшего снайпера в каждой из серий. Если в первом раунде лучшим снайпером был Горан Драгич, то в играх с «Милуоки» команду за собой вёл Джимми Батлер. В финальной же серии лидером по набранным очкам стал Бэм Адебайо. Вот и пусть теперь думает соперник, кого держать внимательнее. Кстати, четыре предыдущих примера (дважды «Лейкерс», «Детройт» и «Сан-Антонио») обязательно выигрывали титул.

У тощего новичка «Майами» 5 рекордов XXI века в НБА. Тайлер ведёт команду прямо на Леброна Героем «Хит» стал худощавый 20-летний парень без атлетизма. «Бостону» не повезло попасть под раздачу Хирроу.

Факт пятый

Статистика в НБА возведена в культ. И от неё никуда не скрыться. Особенно если ты такой большой, как Шакил О’ Нил. Этот гигант сменил так много команд, а его партнёры были настолько круты, что вот уже 37 лет подряд в решающей серии играет кто-то из его бывших одноклубников. Не верите? Смотрите!

Факт шестой

Защитник «Лейкерс» Джей Ар Смит ещё зимой предсказал участников финальной серии. Понятно, что шансы «Лейкерс» и тогда были очень высокими. Но откуда вот он знал про «Майами»? Любопытно, что отвечал он в «сториз» своего «инстаграма», но наши американские коллеги заботливо сохраняют все «ходы» столь заметных персон как Смит.

Факт седьмой

«Лейкерс» очень хотели подписать свободного агента Андре Игуодалу. Ветеран, которого не могли продлить «Уорриорз», был очень нужен им плей-офф. Он получил приз самого ценного игрока финальной серии 2015 года за почти идеальную защиту против Леброна Джеймса. Он понимает игру, знает всё о ней. Но его перехватили «Майами» и тот самый хитрый лис Пэт Райли. Он, кажется, уже тогда что-то знал. Именно Игуодала стал икс-фактором шестой игры в серии с «Селтикс». Ветеран вышел и попал четыре раза из-за дуги не сделав ни одного промаха. Его итоговые «+20» в графе полезности говорят лишь о том, что к финалу он готов и Леброну стоит держать это в голове.

Леброн заставил Джордана всерьёз занервничать. Величие Майкла шатается как никогда ранее Совсем скоро Его Воздушество может лишиться звания величайшего игрока в истории НБА. Король уже близко.

Факт восьмой

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Дион Уэйтерс стал чемпионом НБА ещё до начала серии. Дион получит перстень, даже если команда проиграет «Хит» в финале.



Уэйтерс начал сезон в «Майами», после чего его обменяли в «Мемфис Гриззлиз» на Андре Игуодалу. «Мемфис» отчислил Уэйтерса, который после этого подписал контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс». Дион появился на площадке всего в трёх матчах в составе «Майами», но этого достаточно для получения звания чемпиона НБА.