Династия восстановлена. «Голден Стэйт» снова будет донимать Леброна

Одной из главных интриг сезона-2020/2021 является возвращение династии «Голден Стэйт Уорриорз». Команда из Сан-Франциско снова является одним из главных претендентов в борьбе за титул чемпиона НБА.

.Прошлый сезон «Уорриорз» потеряли из-за серьёзных травм звёздных защитников Стефена Карри и Клэя Томпсона. Подопечные Стива Керра вынужденно на время опустились на дно турнирной таблицы Западной конференции. Сейчас Карри и Томпсон готовы играть, как и их третий звёздный напарник Дрэймонд Грин. Кроме того, в составе «Уорриорз» есть Эндрю Уиггинс. До статуса суперзвезды НБА канадец не дотягивает, однако и заурядным ролевиком тоже не является.

Уиггинс не совсем не ровня Кевину Дюранту, ушедшего из команды в прошлом году. Однако с Карри, Томпсоном и Грином династия «Уорриорз» всё равно выглядит восстановленной и претендует на чемпионское звание. Кроме того, временное пребывание на дне позволило «Голден Стэйт» заполучить второй пик драфта. Это даёт возможность для манёвра. Не исключено, что «Уорриорз» удастся обменять Уиггинса и драфт-пик на состоявшуюся суперзвезду. Генеральный менеджер калифорнийского клуба Боб Майерс умеет приятно удивлять.

Майкла Джордана уже не будут считать бездарным владельцем, а «Уорриорз» ждут суперзвезду В НБА состоялась лотерея драфта, которая прояснила некоторые моменты и создала множество интриг.

«Голден Стэйт» может также сохранить в составе топ-проспекта. Команде нужен «большой». Джеймс Уайзмен называется одним из главных кандидатов на пополнение «Уорриорз» через драфт. Возможно, Майерс решит драфтовать лучшего из доступных проспектов. Например, защитника Ламело Болла. В любом случае Болл, Уайзмен или кто ни было могут показывать доминирующий баскетбол уже в сезоне новичка и стать если не «новым Лукой Дончичем», то хотя бы «новым Трэем Янгом» или «новым Джа Морантом». Хотя это сценарий является самым маловероятным. «Голден Стэйт» нацелен побеждать здесь и сейчас, поэтому вряд ли собирается тратить время на развитие молодого таланта.



Конечно, нельзя сказать, что у «Голден Стэйт» всё идеально. Есть вопросы по форме Карри и Томпсона после тяжелейших травм. Стефен получил перелом руки. Некоторые медицинские эксперты заявляли, что двукратный MVP НБА будет чуть ли не до конца карьеры ощущать определённый дискомфорт из-за подобного повреждения. Томпсон вернулся в строй после разрыва крестообразных связок. Опять же, никакой гарантии былой эффективности Клэя никто дать не может, хотя вряд ли он совсем уж растеряет бросковые и защитные навыки.

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«Голден Стэйт» с Дюрантом (2016-2019) считались фактически непобедимой командой, если не травмируется кто-то из звёзд. По сути, так и было. Леброн Джеймс в составе «Кливленд Кавальерс» показывал сверхдоминирующий баскетбол в финальных сериях НБА 2017 и 2018 года, но его команда была бита 1-4 и 0-4. После этого Джеймс переехал в Западную конференции и выиграл титул в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» на второй год выступления в команде. Первый сезон Джеймс потратил на то, чтобы перекроить состав «Лейкерс» и убрать оттуда все ненужные элементы, выменяв Энтони Дэвиса из «Нью-Орлеан Пеликанс».

Династия «Уорриорз» сполна работала, когда Леброн пропускал плей-офф в 2019 году. Однако «три-пит» оформить не удалось. Томпсон и Дюрант получили серьёзные травмы по ходу плей-офф. Это привело к поражению в финальной серии с «Торонто Рэпторс» (2-4). Если бы звёзды были в строю, можно не сомневаться, что команда Стива Керра завоевали бы третий титул кряду, как бы хороши ни были Кавай Леонард, Паскаль Сиакам, Кайл Лоури и остальные игроки «Рэпторс».

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В межсезонье-2019 Дюрант решил принять новый вызов, объединившись с Кайри Ирвингом в «Бруклин Нетс». По схеме «сайн-энд-трейд» «Уорриорз» выменяли из «Нетс» разыгрывающего Д’Анджело Расселла — участника Матча звёзд, который фактически не был нужен команд. Перед дедлайном Расселла обменяли в «Миннесоту» на первого номера драфта НБА 2014 года форварда Эндрю Уиггинса.



Завершивший карьеру 3-кратный чемпион НБА в составе «Уорриорз» Шон Ливингстон считает, что ключом к успеху восстановленной династии является подписание ролевиков. В этом направлении уже ведётся работа. «Голден Стэйт» приписывают интерес к опытным исполнителям Таддеусу Янгу, Дуайту Ховарду, а также лидеру «Финикс Санз» Келли Убре. Остаются в команде Эрик Паскалл, Кевон Луни и Джордан Пул, которые порой выглядят на площадке очень полезно. Однако, как ни крути, «Голден Стэйт» нужна четвёртая полноценная звезда. И шансы её заполучить очень хорошие.



Легенда «Бостон Селтикс» Пол Пирс советует «Уорриорз» выменять центрового «Орландо Мэджик» Николу Вучевича. Отличный вариант, но не самый лучший из возможных. Реалистичной целью для обмена является второй лучший скорер прошлого сезона НБА Брэдли Бил (30,5 очка). Отличный напарник по задней линии для Карри. Томпсону придётся сместиться на позицию лёгкого форварда, что не является проблемой с учётом всё большей ставки НБА на «смолл-болл» и так называемый «баскетбол без позиций». Трио Карри, Томпсон, Бил станет просто неудержимым в нападении. Клэй будет отрабатывать и в защите, как и Дрэймонд с подписанными или уже имеющими в составе ролевиками.

«Вашингтон Уизардс» получают постоянные запросы по обмену Била, в том числе из «Голден Стэйт». «Вашингтон» должен рано или поздно с головой уйти в перестройку, что означает неизбежный обмен Била. Вполне вероятно, сделают это «Уизардс» уже в межсезонье-2020. «Голден Стэйт» может предоставить «Вашингтону» лучший пакет активов по сравнению с другими претендентами на Била. Речь о втором номере драфта, который очень ценен для перестраивающихся команд. Ради этого можно принять и оставшиеся три года контракта на $ 95 млн 25-летнего Уиггинса, который теоретически ещё способен раскрыть свой суперзвёздный потенциал и оправдать столь высокую зарплату.



«Голден Стэйт» вернулись и снова будут донимать Леброна и стоять на пути Короля к титулу. Возможно, по состоянию на текущий момент «Уорриорз» смотрятся менее солидно, чем конкуренты по Западной конференции «Лейкерс» и «Клипперс». С другой стороны, отсутствие ярлыка бесспорного номера один снимает с команды часть давления. Тем же «Лейкерс» с Леброном и Дэвисом это не помешало выиграть титул в минувшем сезоне, а «Клипперс» и «Милуоки Бакс» напротив не справились с ношей статуса явных фаворитов.

Более половины команды «Лейкерс» может разбежаться. Леброну и Дэвису нужна третья звезда Сразу 10 игроков «озёрных» выходят на рынок свободных агентов. Все остальные не застрахованы от обмена.

«Уорриорз» со здоровыми Карри, Томпсоном и Грином уже достаточно сильны, чтобы считаться одним из главных контендеров НБА. Предстоящие полтора-два месяца дают калифорнийцам возможность качественно усилиться на рынке свободных агентов и через обмены. Потенциальные обмены Вучевича, Била (или другой звезды) при условии сброса контракта Уиггинса и подписания качественных ролевиков (Ховард, Янг, Убре и / или кто-то иной) заставят аналитиков НБА пересмотреть расклады сил на сезон-2019/2020. У «Голден Стэйт» есть хорошие шансы котироваться даже повыше «Лейкерс» и «Клипперс».