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«Локомотив-Кубань» в гостях разгромил «Антверп» и установил исторический рекорд Еврокубка

«Локомотив-Кубань» в гостях разгромил «Антверп»
Алексей Фалько
«Локомотив-Кубань» сотворил историю Еврокубка. Отгрузили «Антверпу» 71 очко за половину!
Темпам результативности краснодарцев позавидуют даже суперзвёзды НБА. «Локо» — доминирующий претендент на титул.
Баскетбол / Еврокубок 0

«Локомотив-Кубань» находится в отличной форме, что подкрепляет результатами на площадке. Перед выездом на матч шестого тура регулярного чемпионата Еврокубка с «Антверпом» (114:94) в активе подопечных Евгения Пашутина было семь побед подряд в Еврокубке и Единой лиге ВТБ.

Еврокубок. Группа C. 6-й тур
04 ноября 2020, среда. 22:00 МСК
Антверп Джайентс
Антверпен, Бельгия
Окончен
94 : 114
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Антверп Джайентс: Файе - 25, Смит - 22, Дудзински - 21, Блейэнберг - 11, де Риддер - 5, Донкор - 4, Кестелот - 4, Дженкинс - 2, Рожьер, ван ден Эйнде, де Риддер
Локомотив-Кубань: Уильямс - 27, Каммингс - 22, Кроуфорд - 19, Кузминскас - 19, Паунич - 7, Калниетис - 6, Линч - 4, Мотовилов - 4, Херви - 4, Ильницкий - 2, Емченко

В последнее время краснодарцы взяли за моду громить соперников в гостевых матчах в Европе. За несколько недель от краснодарского клуба пострадали литовский «Литкабелис» (105:76), польская «Зелена Гура» (114:99) и французский «Монако» (88:72). Победа краснодарцев в Бельгии вопросов не вызывала. Однако мало кто мог представить, что она получится настолько яркой и результативной!

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Краснодарский клуб продолжает идти уверенной поступью как в Еврокубке, так и в Единой лиге ВТБ. Казанцы не устояли под мощным натиском.

По большому счёту анализировать игровые моменты нет смысла. Преимущество «Локо» было тотальным с самого начала встречи. Стартовый рывок команды Пашутина 25:8 фактически снял все вопросы о победителе. Встреча была интересна с другой стороны — статистической. Краснодарский клуб набирал очки как из рога изобилия в первой половине. 35 баллов в графе результативности в первой четверти и 36 во второй. 71 в сумме — новый исторический рекорд результативности Еврокубка за одну половину. Прежний рекорд за половину разделяли пермский «Урал Грейт» и испанский «Эстудиантес», набиравшие по 63 очка в далёком 2002 году.

На самом деле темпам результативности «Локо» могли бы позавидовать даже в НБА. В сильнейшей баскетбольной лиге мира крайне редко какая-то команда добирается до отметки 70 очков за половину, даже если учитывать длительность четверти 12 минут. Стефен Карри, Клэй Томпсон и Кевин Дюрант в момент пика династии «Голден Стэйт Уорриорз» делали это считанное количество раз, не говоря уже об остальных.

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За первое место в группе краснодарцам придётся бороться с «Виртусом» Милоша Теодосича. Задача более чем посильная.

Вся вторая половина была посвящена одному вопросу — установит ли «Локомотив-Кубань» рекорд результативности в основное время матча Еврокубка в целом? Упомянутый выше «Эстудиантес» в 2002 году отгрузил 121 очко бедному итальянскому «Триесту». «Железнодорожники» немного сбавили обороты после перерыва, так что испанцев превзойти не удалось. В принципе рвать жилы ради рекорда не было никакой необходимости. Нужно беречь силы на более сложные матчи в будущем, которых на длинной сезонной дистанции у краснодарцев будет предостаточно. В частности, через неделю в «Баскет Холл» пожалует грозный итальянский «Виртус» во главе с легендой ЦСКА Милошем Теодосичем. Вероятно, в этой встрече будет разыграно первое место в группе.

Встреча с «Антверпом» завершилась победой «Локо» о счётом 114:94. В конце позволили бельгийцам сократить разницу. В итоге всё равно получился разгром, но относительно приличный, учитывая преимущество гостей +44 ещё в середине третьей четверти. Евгений Пашутин выделил минуты молодым Григорию Мотовилову и Владиславу Емченко. Ценный опыт для парней. «Локомотив-Кубань» не забывает о стратегии омоложения ростера.

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«Локомотив-Кубань» продолжает уверенную поступь в Еврокубке. Дальше важнейшие баталии с «Монако» и «Виртусом» за первое место.

Конечно, в итоговом протоколе не обошлось без впечатляющей статистики у некоторых исполнителей. Алан Уильямс выдал очередной доминирующий перфоманс с дабл-даблом — 27 очков, 17 подборов при рейтинге эффективности 35 баллов. Мантас Калниетис записал себе в актив 6 очков и 15 передач (рекорд сезона Еврокубка). Нечто в стиле свежеиспечённого чемпиона НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», элитного плеймейкера Рэджона Рондо. Джордан Кроуфорд (19 очков) и Уилл Каммингс (22 очка) также отличились сильными скорерскими показателями. Ну и ещё один солидный рекорд — «Локо» забил свое 10000-е очко в Еврокубке. Сделал это Реджи Линч в первой половине матча с «Антверпом».

«Локомотив-Кубань» в сезоне-2020/2021 оставляет очень мощное впечатление. В плей-офф Еврокубка команда Пашутина однозначно будет. А с таким качеством баскетбола можно и на победу в турнире замахнуться, чтобы через год попробовать силы на уровне Евролиги.

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