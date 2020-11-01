«Локомотив-Кубань» совершил камбэк и сломил УНИКС. Калниетис в шаге от трипл-дабла

Краснодарский клуб продолжает идти уверенной поступью как в Еврокубке, так и в Единой лиге ВТБ. Казанцы не устояли под мощным натиском.

«Зенит», УНИКС, «Парма», «Локомотив-Кубань» — неожиданный квартет лидеров Единой лиги ВТБ на старте самого необычного и непредсказуемого сезона в истории. Пермяки и петербуржцы вообще провели всего по два матча, но уже успели пошуметь, обыграв ЦСКА и «Химки» соответственно.

Желают громко заявить о себе и в Казани, и в Краснодаре. Обе команды должны были сойтись в очном противостоянии, которое было определено лигой ВТБ как матч недели и это было логично.

УНИКС пока ищет свою игру. В Казани в межсезонье решились на серьёзные изменения в составе, обновив почти весь список иностранных игроков. На бумаге «зелёные» стали мощнее и габаритнее, а потому встреча с «Локо» должна послужить тем самым маркером слабых мест или проверкой боем.

«Локомотив-Кубань» разгромил одного из фаворитов Еврокубка. «Монако» дома был бессилен За первое место в группе краснодарцам придётся бороться с «Виртусом» Милоша Теодосича. Задача более чем посильная.

Железнодорожники свой уровень уже показали в матче с ЦСКА, навязав москвичам серьёзное соперничество. Краснодарцы изменили себе и летом сохранили почти всех легионеров, попрощавшись с опытными россиянами Дмитрием Кулагиным и Виталием Фридзоном.

«Локо» провёл пять игр в Еврокубке и столько же в Единой лиге ВТБ. В обоих турнирах команда Евгения Пашутина потерпела по одному поражению и чувствует себя комфортно. Даже после крайне непростого и длительного последнего восьмидневного выезда.

Дело в том, что игрокам пришлось совершить много перелётов дабы сыграть сначала с «Зеленой Гурой» в Единой лиге, а после с «Монако» в Еврокубке. Но главное, что в Краснодар они вернулись с двумя уверенными победами, вторым промежуточным местом в группе Еврокубка и персональным рекордом лиги ВТБ.

«Локо» легко справился с обидчиком «Барселоны». «Андорра» в Краснодаре шансов не имела «Локомотив-Кубань» продолжает уверенную поступь в Еврокубке. Дальше важнейшие баталии с «Монако» и «Виртусом» за первое место.

Мантас Калниетис отлично вошёл в сезон. Литовец лидирует в лиге по среднему количеству результативных передач, а в игре против «Зелена Гуры» он раздал 17 ассистов! Больше всего этому радовался Алан Уильямс, который настрелял 34 очка и теперь лидирует в снайперской гонке Единой лиги ВТБ.

Начало матча у хозяев не получилось. Видимо, сложные логистические манипуляции сдвоенного выезда давали о себе знать. Если в защите ещё хватало опыта и энергии, то нападение против очень подвижного УНИКСа по-настоящему буксовало. Прагматичный Евгений Пашутин решил действовать через слабые места соперника. Железнодорожники в какой-то момент попросту отказались от хитрых комбинаций и старались играть через того игрока, которого держал менее опытный игрок. Таким чаще всего оказывался Дмитрий Узинский. Именно через него Миндаугас Кузминскас охотно атаковал, заставляя игрока казанской команды нарушать правила.

Гости же напротив старались двигаться максимально много. Джон Браун атаковал без промаха и отрыв УНИКСа быстро стал двузначным. В этот момент преимущество гостей было настолько существенным, что если бы такое случилось в боксе, то скамейке краснодарцев обязательно стоило выбросить полотенце и остановить «бой».

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Но этим и прекрасен баскетбол. «Локомотив» смог во второй четверти перевернуть игру. Наконец-то начал попадать Джордан Кроуфорд (15 очков за половину), Мантас Калниетис классно находил партнёров передачами и за 20 минут игрового времени собрал 8 ассистов. Железнодорожники получили глоток воздуха и быстро совершили камбэк, а на большой перерыв и вовсе уходили, ведя в счёте — 41:39.

Вторая половина в исполнении хозяев наверняка стала приятным сюрпризом для болельщиков. В защите по-прежнему получалось многое, а в нападении наконец-то появилась столь необходимая динамика. Во многом это случилось благодаря снайперскому взрыву от Кевина Херви. Американского форварда «Локо» подписал буквально на флажке перед стартом сезона и тот сразу начал приносить результат. Несмотря на свои 207 сантиметров, он легко управляется с мячом и отлично бросает издали. Его пять трёшек подряд стали этому ярким подтверждением. А краснодарцы получили пространство для манёвра в виде двузначного преимущества в счёте в последней четверти, что вынудило УНИКС торопиться и, как следствие, совершать больше ошибок.

Сплав игроков с опытом НБА и российской молодёжи. «Локо» грамотно подготовился к сезону «Локомотив-Кубань» взял стратегию на омоложение состава. При этом решение высоких задач в Еврокубке и Единой лиге ВТБ никто не отменял.

Итоговый счёт 93:81. Первое поражение подопечных Димитриса Прифтиса в Единой лиге ВТБ и продолжающаяся победная серия «Локомотива-Кубань», в составе которого одного подбора не хватило Мантасу Калниетису до трипл-дабла (10 очков, 9 подборов, 14 передач), у Алана Уильямса – очередной дабл-дабл (16 очков, 13 подборов). Видно, что железнодорожники набрали ход и готовы бороться за решение высоких задач как в Еврокубке, так и в Единой лиге ВТБ.