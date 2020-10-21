«Локо» легко справился с обидчиком «Барселоны». «Андорра» в Краснодаре шансов не имела

«Локомотив-Кубань» продолжает уверенную поступь в Еврокубке. Дальше важнейшие баталии с «Монако» и «Виртусом» за первое место.

«Локомотив-Кубань» обыграл «Андорру» (76:61) в матче 4-го тура регулярного чемпионата Еврокубка.

Соперник у краснодарского клуба был далеко не самым простым. «Андорра» — крепкий середняк чемпионата Испании, который время от времени способен преподнести неприятности грандам. Чего стоит только победа подопечных Ибона Наварро в финале Кубка Каталонии над топ-клубов Евролиги «Барселоной» (85:84) в сентябре. Обидчик «блауграны» перед выездом в Краснодар нанёс поражение победителю Лиги чемпионов ФИБА «Сан-Пабло Бургос» (87:82 ОТ) в чемпионат Испании. В «Баскет-Холле» «Андорра» тоже рассчитывала на положительный результат.

«Андорра» является опытным бойцом по меркам Еврокубка, серьёзным претендентом на выход во второй групповой этап и плей-офф. Однако в Краснодаре у команды Наварро не было шансов. 0-3 и 5-6 — единственные моменты в игре, когда счёт на табло был в пользу испанцев.

Сплав игроков с опытом НБА и российской молодёжи. «Локо» грамотно подготовился к сезону «Локомотив-Кубань» взял стратегию на омоложение состава. При этом решение высоких задач в Еврокубке и Единой лиге ВТБ никто не отменял.

«Локо» с самого начала по-хозяйски захватил инициативу, не дав сопернику поймать свой ритм в атаке. Команда Евгения Пашутина обеспечила неплохую основу для итогового успеха уже в первой четверти — 23:15. Дальше планомерно краснодарцы увеличивали преимущество. Причём делали это грамотно — «подсушив» игру. 14:12 во второй десятиминутке и 19:18 в третьей являются тому доказательством. В последнем игроком отрезке оформить итоговую победу уже было делом техники, с чем хозяева успешно справились.

В который раз дабл-дабл в составе «Локо» оформил американский «большой» Алан Уильямс — 10 очков и 11 подборов. Ещё более уверенную статистику показал недавно дебютировавший за команду Кевин Херви — 17 очков, 12 подборов и лучшие в матче 24 балла индекса полезности.

При этом Евгений Пашутин в очередной раз в важной с турнирной точки зрения встрече доверил минуты молодёжи. Григорий Мотовилов и Владислав Емченко провели на паркете не так уж много (8 и 1 минуту соответственно). Больше всех впечатлил 20-летний форвард Андрей Мартюк — 7 очков, 4 подбора, 3 передачи и второй после Херви рейтинг эффективности в матче 16 баллов. Да, даже больше, чем у опытных лидеров испанского клуба Ориоля Паули, Клевина Ханны, Начо Лловета, Хаукура Палссона и остальных. К слову, Паули и Лловет помогали сборной Испании пройти квалификацию чемпионата мира, который команда впоследствии выиграла. А Ханна не так давно играл за «Гран Канарию» в Евролиге. На их фоне Андрей смотрелся очень даже неплохо.

Мартюк на прошлой неделе в матче с «Литкабелисом» (105:76) уже записывал себе в актив двузначные результативность (11 очков) и индекс полезности (10 баллов). Молодой баскетболист продолжает набираться уверенности, чтобы ещё сильнее прибавить в дальнейшем. Самое главное, что тренер доверяет ему.

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«Локомотив-Кубань» после четырёх туров имеет баланс 3-1. В выходе команды Пашутина в следующую стадию сомневаться практически не приходится. «Монако» и «Виртус» — главные конкуренты «Локо» в борьбе за лидирующую позицию. На следующей неделе «железнодорожников» ждёт непростой выезд к «Монако». Победа станет весомой заявкой на итоговое первое место. Во втором круге «Локо» принимает «Виртус» (уступили -6 в Италии) в Краснодаре и имеет неплохие шансы отыграть разницу первой встречи. «Монако» в любом случае в «Баскет-Холле» на лёгкую жизнь может не рассчитывать.

«Локомотив-Кубань» взял курс на омоложение и пока успешно идёт по сезону. Команда Пашутина уже доказала, что будет бороться за решение высоких задач на обоих фронтах – в Еврокубке и в Единой лиге ВТБ.