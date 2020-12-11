У главной суперзвезды ЦСКА мощнейший перфоманс сезона. «Химки» не сдержали Майка Джеймса

ЦСКА и «Химки» подходили к дерби Ленинградки в кардинально противоположном настроении. ЦСКА ведёт борьбу за первое место в регулярном чемпионате Евролиги с «Барселоной». Поражение каталонцев от «Олимпиакоса» во вторник уравняло баланс команд в турнирной таблице. «Барса» впереди лишь по разнице мячей, но продыху команде Шарунаса Ясикявичюса «армейцы» не дают — серия побед ЦСКА до дерби составила 7 матчей.



«Химки» никак не могут найти свою игру. Подопечные Римаса Куртинайтиса обосновались на последнем месте в турнирной таблице, добыв только две победы за первые 12 туров. У «Химок» очень талантливый состав. Сразу три баскетболиста подмосковного клуба являются лидерами регулярного чемпионата по ряду ключевых статистических категорий. Алексей Швед с большим отрывом является лучшим по передачам (9,4). Центровые Девин Букер и Джордан Микки первые по подборам (7,1) и блок-шотам (2,1), опережая самого высокого игрока Евролиги 221-сантиметрового Вальтера Тавареша из «Реала».

Вот только конвертировать индивидуальную статистику лидеров в победный результат команды у «Химок» пока не получается. Дерби с ЦСКА исключением из правил не стало, хотя не так давно команда Куртинайтиса обыгрывала «армейцев» в Единой лиге ВТБ.

«Химки» умело переиграли ЦСКА. Недооценивать команду Куртинайтиса точно не стоит Алексей Швед разыгрался только в концовке, но нашлась более чем надёжная подстраховка. Не за горами восхождение химчан в Евролиге?

Большой интриги в противостоянии не наблюдалось. ЦСКА начал встречу с рывка 9-0 и не позволяли «Химкам» сравнять счёт и выйти вперёд ни единого раза за всю игру. К перерыву счёт на табло был 52:43 в пользу подопечных Димитриса Итудиса. Особенно усердствовал лидер «армейцев» Майк Джеймс.



В этот вечер у Джеймса залетали даже такие невероятные броски в цирковом стиле.

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Конечно, при «-9» после двух четвертей у «Химок» оставались реальные шансы отыграться. В третьей четверти подмосковный клуб минимально сократил разницу, выиграв «перестрелку» с Джеймсом и компанией — 26:25 за игровой отрезок и 69:77 в целом. Заключительная десятиминутка началась с трёхочкового попадания ветерана «Химок» Сергей Мони. И вот уже разница «-5» или пара владений. «Армейцы» шли в темпе на 100 очков и более, однако резко застопорились в атаке.

Джеймс на несколько минут сбавил обороты, поскольку весь матч трудно настолько сильно доминировать. На старте четвёртой четверти Майк совершил потерю, нарвался на блок-шот Эррика Макколлума и даже дважды промахнулся с линии штрафных бросков.

ЦСКА сверг «Барселону» с первого места! «Армейцы» набрали крейсерский ход Победа над «Олимпиакосом» стала для «армейцев» седьмой подряд. Московский клуб не замечает соперников в Евролиге.

ЦСКА при этом удалось ограничить «Химки» в нападении. Ближе, чем на 5 очков «армейцы» оппонентов не подпускали, несмотря на «засуху». Точные штрафные Уилла Клайберна и двухочковое попадание Николы Милутинова за две минуты до финальной сирены сделали счёт на табло 93:82 в пользу ЦСКА, что фактически сняло вопросы о победителе. Дальше ещё было попадание из-за дуги вновь поймавшего ритм Майка Джеймса. Итог — победа ЦСКА 96:87.

У остановившегося в шаге от трипл-дабла Джеймса просто зверская статистика — 36 очков (рекорд результативности в сезоне, ранее максимум составлял 33 очка у Василие Мицича из «Анадолу Эфеса»), 10 передач и 9 подборов при абсолютно лучшем в сезоне рейтинге эффективности 51 балл (ранее максимум составлял 42 балла у центрового АСВЕЛа Мустафы Фалля, шестой лучший результат в истории Евролиги). Конечно же, Майк оформил личные карьерные рекорды по эффективности результативности. MVP 13-го тура Джеймс определённо станет после мощнейшего исторического перфоманса. «Химкам» не удалось сдержать поймавшего кураж американца.

Высший пилотаж от ЦСКА. «Армейцы» деклассировали «Пао» очень редким и изысканным приёмом На одной из сложнейших арен Европы московский клуб ни разу не уступал в счёте. Греки оказались бессильны.

Подопечные Димитриса Итудиса уже взяли за моду обыгрывать соперников, не уступая в счёте по ходу встречи. Ранее подобным образом были побеждены «Панатинаикос», «Жальгирис» и «Баскония». Теперь взоры «армейцев» будут направлены на арену «Палау Блауграна», где конкурент в борьбе за первое место «Барселона» сыграет последний матч тура с «Миланом». «Химкам» эта встреча тоже будет интересна. «Барселона» — следующий соперник подмосковного клуба, с которым придётся встретиться в столице Каталонии уже в среду.