ЦСКА круче звёздной «Барселоны». «Армейцы» собрали абсолютно лучшую команду Европы

Трансферное межсезонье в европейском баскетболе фактически закончено. ЦСКА, «Зенит» и «Валенсия» официально объявили, что укомплектовали состав на следующий сезон. Остальные клубы, если и сделают какие-то приобретения, то будут они лишь точечными и кардинально на расклад сил в Евролиге не повлияют.

Одним из главных итогов межсезонья можно назвать распад «Фенербахче». Турецкий клуб потерял статус доминирующей силы и гранда Евролиги после ухода главного тренера Желько Обрадовича, а также ключевых игроков Деррика Уильямса, Костаса Слукаса, Луиджи Датоме и Николы Калинича. На одних Яне Веселы и Нандо Де Коло далеко не уедешь. Бюджет сократился на $ 10-12 млн. Новый главный тренер Игор Кокошков укомплектовал состав преимущественно «темными лошадками», перешедшими из клубов уровня Лиги чемпионов ФИБА.

Ещё один турецкий клуб «Анадолу Эфес» рискует столкнуться с застоем и регрессом. «Эфес» официально продлил контракты с исполнителями в возрасте 30 и более лет Брайантом Данстоном, Крунославом Симоном, Крисом Синглтоном, Джеймсом Андерсоном, Родригом Бобуа и Тибором Пляйссом. Есть устная договорённость о продлении сотрудничества с самым доминирующим игроком прошлого сезона Шейном Ларкиным. Однако на официальном сайте «Эфеса» так и не появляется сообщение о том, что американец останется в клубе на кампанию-2020/2021. Возможно, Ларкин ждёт окончания сезона НБА, чтобы рассмотреть варианты трудоустройства в сильнейшей лиге мира. В любом случае, даже если в «Эфесе» останутся Шейн Ларкин и Василие Мицич, то все возрастные ролевики регрессируют сделают шаг назад.

«Реал» переживает аналогичную проблему. Исполнители в обойме главного тренера мадридского клуба Пабло Ласо слишком возрастные. Капитану Фелипе Рейесу по ходу следующего сезона вообще исполнится 41 год!

Капитан «Реала» играет уже четвёртое десятилетие. Жена кубинка не даёт ему «заржаветь» Фелипе Рейес — самый возрастной игрок в истории мадридского клуба. В его коллекции полно наград и рекордов, но он не намерен уходить.

Руди Фернандесу 35 лет, Серхио Льюлю — 32, Джейси Кэрроллу — 37, Фабьену Козеру — 33. Из значимых изменений можно отметить замену Джордана Микки на Анте Жижича, но кардинально она на конкурентоспособность «Реала» не повлияет. «Сливочные» рискуют просто не выдержать ритм длинного сезона с таким подбором исполнителей. Особенно если команды покинут аргентинцы Факундо Кампаццо и Габриэль Дэк, которыми интересуются клубы НБА. Кампаццо всерьёз настроен на переезд за океан, как сообщает Marca.

«Маккаби» потеряет 19-летнего таланта Дени Авдия, который будет выбран под лотерейным пиком драфта НБА. Хотя это не так уж и важно. В целом ростер «Маккаби» не блещет талантом, чтобы клуб из Тель-Авива считался грандом и серьёзным претендентом на победу в Евролиге. «Милан» неплохо укомплектовался летом (в числе приобретений выделяются Кайл Хайнс, Малкольм Дилэйни и Луиджи Датоме), но состав команды Этторе Мессины слишком возрастной. «Милан» и «Химки», переподписавшие Алексея Шведа, — клубы, которые могут преподнести сюрприз и обыграть любую топ-команду в отдельно взятом матче, но всё-таки фаворитами в борьбе за чемпионство они не считаются.

«Спасибо, Кайл!» ЦСКА покинул самый титулованный баскетболист Европы Кайл Хайнс решил принять новый вызов в карьере. Неожиданно, но остаётся лишь смириться с этим фактом.

Из всех участников Евролиги выделяются две доминирующих силы — ЦСКА и «Барселона». Портал Eurorodevotion считает эти клубы сильнейшими в Европе, с превосходством над всеми остальными.



«Другие команды? «Реал» и «Анадолу Эфес» позади ЦСКА и «Барселоны». Не сильно, но позади. «Маккаби» на порядок ниже. Другие претенденты? На этом список окончен», – пишет обозреватель итальянского сайта.



Поспорить с этим трудно. ЦСКА и «Барселона» — команды, которые выделяются на фоне всех остальных. «Армейцы» и «сине-гранатовые» будут бесспорными фаворитами сезона. Однако кому-то всё-таки придётся отдать предпочтение. Для начала предлагаем полные составы клубов и произошедшие в них перемены в течение лета.

ЦСКА (Москва, Россия)

Разыгрывающие: Даниэль Хэкетт, Янис Стрелниекс, Александр Хоменко

Атакующие защитники: Майк Джеймс, Дарран Хиллиард, Иван Ухов

Лёгкие форварды: Уилл Клайберн, Никита Курбанов

Тяжёлые форварды: Торнике Шенгелия, Йоханнес Фойгтманн, Семён Антонов

Центровые: Никола Милутинов, Джоэл Боломбой, Андрей Лопатин

Главный тренер: Димитрис Итудис

Ушли: Андрей Воронцевич (свободный агент), Рон Бэйкер (свободный агент), Михаил Кулагин (свободный агент), Кайл Хайнс («Милан»), Коста Куфос (свободный агент), Ховард Сент-Рос («Панатинаикос»)

Пришли: Никола Милутинов («Олимпиакос»), Торнике Шенгелия («Баскония»)

«Барселона» (Испания)

Разыгрывающие: Ник Калатес, Томас Эртель

Атакующий защитники: Кори Хиггинс, Кайл Курич, Леандро Больмаро

Лёгкие форварды: Адам Ханга, Алекс Абринес

Тяжёлые форварды: Николо Миротич, Виктор Клавер, Роландс Смитс

Центровые: Брэндон Дэвис, Пьер Ориола, Артём Пустовой

Главный тренер: Шарунас Ясикявичюс

Ушли: Малкольм Дилэйни («Милан»), Анте Томич («Ховентуд»), Кевин Пангос («Зенит»), Пау Рибас («Ховентуд»)

Пришли: Ник Калатес («Панатинаикос»)

Примечание: позиции названы условно, так как многие исполнители способны закрыть несколько амплуа. Например, Майк Джеймс в ЦСКА наверняка часто будет выполнять обязанности разыгрывающего.

В ЦСКА перешёл самый эффективный центровой Европы. Трансфер Милутинова — лишь начало «Армейцы» расстаются с малоценными игроками и подписывают топов. Что дальше?

Состав ЦСКА уже точно не изменится. «Барселона» ещё может подписать центрового, но далеко не факт, что это случится. Каталонский клуб безуспешно пытался заполучить Яна Веселы, который решил остаться в «Фенербахче» на дорогом контракте. «Большой» «Жальгириса» Джок Лэндэйл желает продолжить карьеру в НБА. На рынке больше нет особых вариантов, разве что покинувший «Зенит» 35-летний Густаво Айон. В общем существует высокая вероятность, что состав «Барселоны» в матче первого тура Евролиги-2020/2021 против ЦСКА 1 октября будет таким же, как указано чуть выше.



Даже при беглом взгляде на перемены в ростерах ЦСКА и «Барселоны» сразу бросается в глаза перевес количества ушедших игроков над пришедшими. Всему виной кризис, вызванный пандемией коронавируса. Даже топ-клубы вынуждены сократить количество игроков в заявке из-за проблем с финансами.



Теперь непосредственно к сравнению. Стартовые составы ЦСКА (Майк Джеймс, Дарран Хиллиард, Уилл Клайберн, Торнике Шенгелия и Никола Милутинов) и «Барселоны» (Ник Калатес, Кори Хиггинс, Адам Ханга, Никола Миротич и Брэндон Дэвис) пестрят обилием звёзд. Однако по именам ЦСКА на самом деле круче. Джеймс, Шенгелия, Милутинов — игроки, которые вошли в топ-6 Евролиги по эффективности в прошлом сезоне. У «Барселоны» есть лишь один такой исполнитель — Никола Миротич. В составе «Барсы» на позиции разыгрывающего следует отметить наличие лучшего плеймейкера минувшего сезона Ника Калатеса (9,1 передачи), однако у грека есть явные недостатки, в числе которых выделяется откровенно слабый бросок со средней и дальней дистанции.

У ЦСКА теперь самый эффективный состав в истории. Объясняем почему Шенгелии приписывали плохое отношение к России, но грузин переезжает в Москву. Торнике сформирует мощнейший состав с Джеймсом и Милутиновым.

Возможно, в индивидуальном плане Хиггинс сильнее Хиллиарда, а Миротич немного превосходит Шенгелию (прежде всего, за счёт сильных навыков игры на периметре), но в остальном преимущество ЦСКА более, чем заметно. Милутинов — лучший подбирающий минувшего сезона, Джеймс — один из самых талантливых скореров Евролиги. Не стоит забывать и про восстановившегося после разрыва крестообразных связок Уилла Клайберна. В мае 2019 года форвард стал MVP победного для ЦСКА «Финала четырёх Евролиги в Витории. Тяжёлая травма может сказаться на игре Уилла, но в целом совсем растерять свой большой талант он не должен. Возможно, Клайберн даже будет входить в игру со скамейки, а в старте Димитрис Итудис выпустит Никиту Курбанова. Но сути это не меняет. Клайберн по всем показателям входит в топ-5 ведущих исполнителей «армейцев», а старт ЦСКА кажется предпочтительнее, чем у «Барселоны».

Переходим к скамейкам. ЦСКА (Хэкетт, Стрелниекс, Хоменко, Ухов, Курбанов, Фойгтманн, Антонов, Боломбой, Лопатин) и «Барселона» (Эртель, Курич, Больмаро, Абринес, Клавер, Смитс, Ориола, Пустовой) делают ставку на сплав легионеров и местных игроков в качестве резервных опций. Хоменко, Ухов, Лопатин в стане «армейцев» и Больмаро, Смитс, Пустовой в составе «Барселоны» — исполнители, которые будут получать небольшие минуты, их вклад в результат минимален. Пять главных второплановых игроков ЦСКА — Хэкетт, Стрелниекс, Курбанов, Войтманн и Боломбой. У «Барселоны» — Эртель, Курич, Абринес, Клавер и Ориола.



Эртель — топовый разыгрывающий по меркам Евролиги, который в большинстве клубов выходил бы в старте. Курич — очень сильный снайпер, от которого не откажется ни одна команда. Можно сказать, что Томас и Кайл несколько сильнее своих номинальных визави из ЦСКА Хэкетта и Стрелниекса в плане чистого таланта. Хотя не стоит забывать про лидерские качества и менталитет Хэкетта, который претендует на роль нового капитана ЦСКА по ухода Хайнса. Курбанов, Войтманн и Боломбой — заметно сильнее Абринеса, Клавера и Ориолы. 33-летний Никита Курбанов всё ещё в отличной форме и проделывает огромнейший объём работы в защите. Да и атаке куда полезнее Абринеса, который после перехода из НБА в прошлом году откровенно сник.

Фойгтманн — один из лучших «растягивающих» тяжёлых форвардов Евролиги. Иметь такого исполнителя в числе резервных опций роскошь. Активно забивающий трёхочковые немец уж точно исполнитель уровнем выше, чем Виктор Клавер. Натурализованный Боломбой продолжает прогрессировать и приспосабливаться к европейскому баскетболу. Он куда универсальнее весьма посредственного испанца Ориолы из «Барселоны». По итогу качество ролевиков ЦСКА тоже лучше, особенно если добавить к этому нематериальные актив в виде лидерского менталитета Хэкетта, который готов вести партнеров по команде за собой в любой роли, которую ему отведёт тренер.

Переходим к посту главного тренера. Димитрис Итудис выиграл две Евролиги во главе ЦСКА, а до этого ещё пять в качестве помощника Желько Обрадовича в «Панатинаикосе». Шарунас Ясикявичюс четырежды познал триумф в Евролиге как игрок. Тренерское резюме Шараса побед в сильнейшем турнире Старого Света не включает. Да, Ясикявичюс неоднократно прыгал выше головы со скромным «Жальгирисом», выводя команду с низким бюджетом в плей-офф и даже «Финал четырёх» Евролиги в 2018 году, где в матче за третье место обыграл ЦСКА Итудиса.



Потенциально Шарунас способен добиться огромного успеха в «Барселоне», но пока ничего не доказано по факту. Итудис получает преимущество за счёт титулов и большего опыта тренерской работы.

«Спасибо за эти 14 лет, Андрей!» Ряды ЦСКА покинул самый преданный «армеец» Воронцевича трудно представить в форме другой команды. Но пришло время двигаться дальше.

И последний, но очень немаловажный фактор: победная культура организации. ЦСКА 8 раз выигрывал Евролигу за всю историю существования клуба, уступая по числу титулов только мадридскому «Реалу» (10). «Барселона» смогла выиграть Евролигу дважды (один раз с Ясикявичюсом в качестве игрока в 2003 году). Что касается новейшей истории, то преимущество ЦСКА просто тотальное. «Барселона» была синонимом организационного бардака в течении большей части последнего десятилетия. Только после крупных финансовых вливаний летом 2019 года и перехода Миротича у «сине-гранатовых» стал виден свет в конце тоннеля. ЦСКА пропустил «Финал четырёх» Евролиги лишь в 2011 году за предыдущие 18 лет (если не считать сорванную пандемией коронавируса кампанию-2019/2020). «Барселона» часто вообще не добиралась до плей-офф. Статистика личных встреч армейцев» и каталонцев с 2000 года — уверенное преимущество ЦСКА 16-10.

ЦСКА — клуб, который исторически всегда настроен побеждать. «Барселона» в этом плане смотрится куда слабее. Каталонцы в полной мере не пришли в себя после провальной декады. Подписание Миротича это хорошо, как и уход «пережитков прошлого» центрового Томича и главного тренера Светислава Пешича. Однако на площадке результат пока не был доказан. В качестве итога: ЦСКА в сезоне-2020/2021 будет защищать чемпионский титул в статусе заслуженного фаворита. Да, это никак не гарантирует победу в Евролиге, но факт остаётся фактом — армейцы собрали абсолютно лучшую команду Европы по итогам межсезонья.