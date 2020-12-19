Чистая математика. Оцениваем шансы «Химок» выйти в плей-офф Евролиги

«Химки» на «двойной» неделе Евролиги на выезде уступили «Барселоне» (74:87) и АСВЕЛу (84:90). После 15 туров регулярного чемпионата подопечные Римаса Куртинайтиса находятся на последнем месте в турнирной таблице с балансом 2-13. Результат, безусловно, неутешительный. Есть ли у «Химок» шанс на спасение сезона и выход в плей-офф? Нужно совершить настоящий спортивный подвиг. Разбираем ситуацию подмосковного клуба с точки зрения математики.

Практика предыдущих регулярных чемпионатов показала, что для выхода в плей-офф должно хватить 50% побед.(в более длинном первенстве НБА иногда даже меньше). В «регулярке» Евролиги сейчас 34 тура. То есть «Химкам» нужно выиграть 15 матчей за оставшиеся 19 туров. На языке цифр — необходимо добыть 79,4% побед. Сейчас в турнирной таблице только два клуба могут похвастаться этой отметки — ЦСКА и «Барселона».

Есть первая победа в Евролиге. «Црвена Звезда» упиралась, но «Химки» всё равно сильнее Подмосковный клуб сделал первый и важнейший шаг для обретения уверенности. Дальше должен начаться подъём вверх по турнирной таблице.

«Химки» обязаны идти в режиме грандов. В таланте исполнителей в ростере «Химок» сомневаться не приходится. Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс перед противостоянием с подмосковным клубом на старте недели заявил, что соперник обладает одним из лучших составов в Европе и его удивляет последнее место «Химок» в турнирной таблице. Аналогичные комплименты сделали капитан «Барсы» Пьер Ориола и звёздный тяжёлый форвард Никола Миротич.



Со стороны каталонцев нет какой-то особой лести. В предсезонных Power Rankings (рейтингах силы всех участников турнира) «Химки» котировались как команда топ-5 Евролиги. Просто стоит взглянуть на имена исполнителей в заявке:. Алексей Швед, Эррик Макколлум, Грег Монро, Девин Букер, Джордан Микки, Йонас Жеребко. Таланта в ростере «Химок» дйствительно много. К сожалению, пока не удалось конвертировать его в положительный результат на площадке. Однако потенциал для разгона у команды действительно большой. Возможно, «Химкам» не хватает одной единственной победы, чтобы обрести уверенность и выдать длительный ударный отрезок.



«Химки» находятся в положении, когда приходится оглядываться на соперников. Сейчас на восьмом месте в турнирной таблице находится «Жальгирис» с результатом 8-7. Команда тренера-новичка Мартина Шиллера играет циклично. Вначале «регулярки» была ударная полоса, потом серия поражения из 6 матчей, сейчас снова подъём. Большой надёжностью литовский клуб не отличается. Новый кризисный отрезок у литовцев однозначно ещё настанет. «Химки» отстают от «Жальгириса» на 6 побед. Опять же, уровень игроков в составе «Химок» позволяет говорить о том, что за 19 туров они могут добыть на 6-7 выигрышей больше, чем литовцы.

«Жальгирис» — не единственный конкурент. На местах 9-17 находятся «Олимпиакос», «Анадолу Эфес» (по 7 побед), «Альба», «Баскония», «Маккаби» (по 6 побед), «Панатинаикос», АСВЕЛ, «Фенербахче» и «Црвена Звезда» (по 5 побед). Эти клубы встретятся между собой и добудут какие-то победы, но и оступаться большая часть соперников (возможно, даже все перечисленные) будет в более 50% случаев. «Химкам» крайне важно обыгрывать именно «Жальгирис», «Олимпиакос», «Эфес» и компанию в личных встречах, чтобы шансы на плей-офф стали осязаемыми.

«Химки» умело переиграли ЦСКА. Недооценивать команду Куртинайтиса точно не стоит Алексей Швед разыгрался только в концовке, но нашлась более чем надёжная подстраховка. Не за горами восхождение химчан в Евролиге?

В последние годы Евролига знала примеры кардинального преображения одной команды с резким подъёмом вверх по турнирной таблице. Речь о «Жальгирисе» времён Шарунаса Ясикявичюса, который только минувшим летом покинул Литву и уехал в «Барселону». В сезоне-2018/2019 «Жальгирис» долгое время пребывал на дне турнирной таблицы, но под конец выдал мощный спурт под 80% побед. Даже на финаше «регулярки» не верилось, что литовцы пройдут в плей-офф, поскольку, казалось бы, слишком многое растеряно в начале кампании. Однако «Жальгирис» добыл 6 побед в последних 6 турах, в том числе впервые в XXI веке обыграл «Реал» (на тот момент действующего чемпиона Евролиги) в Мадриде.



Годом ранее «Жальгирис» тоже прибавлял во втором круге и даже сенсационно вышел в «Финал четырёх», где занял третье место. Вдохновляющий пример у «Химок» есть. Главное, чтобы команда начала побеждать на паркете. Конечно, с точки зрения реализма шансы подмосковного клуба на выход в плей-офф сложно назвать высокими. Однако математику и цифры ещё никто не отменял. У «Химок» ещё есть теоретические шансы исправить положение, так что хоронить команду уже сейчас не стоит.