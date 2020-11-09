«Химки» умело переиграли ЦСКА. Недооценивать команду Куртинайтиса точно не стоит

Алексей Швед разыгрался только в концовке, но нашлась более чем надёжная подстраховка. Не за горами восхождение химчан в Евролиге?

Дерби Ленинградки «Химки» — ЦСКА — всегда интересно, в каком бы состоянии ни были команды. Очное свидание в Единой лиге ВТБ в очередной раз это доказал.

«Химки» не лучшим образом стартовали в сезоне-2020/2021. 1-6 в Евролиге и 3-4 в Единой лиге ВТБ нельзя назвать приговором всем сезонным амбициям, однако нужно начинать навёрстывать упущенное буквально здесь и сейчас. Коронавирус и травмы уже отпустили команду и ротация становится близкой к оптимальной. Осталось вылечиться после повреждений только Девину Букеру и Стефану Йовичу.



ЦСКА тоже на 100% не может быть доволен стартом 4-2 и 4-3 в Единой лиге ВТБ. Хотя «армейцы» постепенно набирали обороты. Последняя победа над «Панатинаикосом» (89:83) получилась уверенной не столько по счёту, сколько по качеству игры. Соперник ни разу не вел в счёте на своей родной арене ОАКА, что является большой редкостью.

Высший пилотаж от ЦСКА. «Армейцы» деклассировали «Пао» очень редким и изысканным приёмом На одной из сложнейших арен Европы московский клуб ни разу не уступал в счёте. Греки оказались бессильны.

ЦСКА считался фаворитом дерби с «Химками» в Единой лиге. Хотя преимущество всегда нужно доказывать на протяжении 40 минут площадке. В начале матча убедительнее выглядели «армейцы», забравшие первую четверть 18:12. По итогам второй десятиминутки разница «+6» в пользу команды Димитриса Итудиса сохранилась — 41:35.



Всё самое интересное случилось после перерыва. Уже в третьей четверти «Химкиприбрали к рукам инициативу. Подопечные Римаса Куртинайтиса уверенно действовали на обоих концах площадки. Игровой отрезок был выигран со счётом 21:14. На четвёртую четверть «Химки» вышли с минимальным лидерством — 56:55.



Дальше преимущество команды Куртинайтиса постепенно нарастало, и даже в какой-то момент было двузначным. В итоге «Химки» умело довели дело до заслуженной победы — 86:78.

Есть первая победа в Евролиге. «Црвена Звезда» упиралась, но «Химки» всё равно сильнее Подмосковный клуб сделал первый и важнейший шаг для обретения уверенности. Дальше должен начаться подъём вверх по турнирной таблице.

Звёзды ЦСКА Майк Джеймс, Уилл Клайберн, Торнике Шенгелия и Никола Милутинов на четверых набрали 53 очка, то есть более двух третьих результативности команды. Помощи второплановых исполнителей «армейцам» очень не хватило. Центровой «Химок» Грег Монро выдал мощнейший доминирующий перфоманс — 28 очков, 10 подборов при рейтинге эффективности 33 балла. Также неплохо показали себя Эррик Макколлум и Джордан Микки — по 16 и 13 очков соответственно.

Кажется непривычным отсутствие Алексей Шведа в списке двузначных скореров. В активе защитника 7 очков, 4 подбора и 4 передачи. Долгое время у Алексея был всего один балл в графе результативности. Не шла игра до самой концовки, но в клатче Швед показал свой класс. Реализовал два трёхочковых и отдал важнейшие ассисты на Микки и Монро.



Неудачные дни бывают у всех. В Евролиге Швед оформляеьт средний дабл-дабл из 19,0 очка и 10,7 передачи (абсолютно лучший результат турнира) при эффективности 21,7 балла. Обвинения в плохом качестве игры и эгоизме в адрес Алексея звучат нелепо.

Бились с именитым «Реалом» ввосьмером и с тремя дебютантами. «Химки» проявили доблесть «Зенит» получил два «технаря», у ЦСКА нехватка кадров. Старт Евролиги — полный сумбур, а российские клубы одни из самых пострадавших сторон.

Теперь «Химки» должны добывать положительный результат и на евроарене. Победа над ЦСКА придаёт подмосковному клубу важнейший импульс уверенности. «Армейцы» терпят второе поражение в сезоне Единой лиги. Ничего катастрофического не произошло, но Итудис и его штаб получили много поводов для размышления. Работы для выхода команды на оптимальный уровень ещё много.