«Химки» умело переиграли ЦСКА. Недооценивать команду Куртинайтиса точно не стоит

Дерби Ленинградки «Химки» — ЦСКА — всегда интересно, в каком бы состоянии ни были команды. Очное свидание в Единой лиге ВТБ в очередной раз это доказал.
«Химки» не лучшим образом стартовали в сезоне-2020/2021. 1-6 в Евролиге и 3-4 в Единой лиге ВТБ нельзя назвать приговором всем сезонным амбициям, однако нужно начинать навёрстывать упущенное буквально здесь и сейчас. Коронавирус и травмы уже отпустили команду и ротация становится близкой к оптимальной. Осталось вылечиться после повреждений только Девину Букеру и Стефану Йовичу.
ЦСКА тоже на 100% не может быть доволен стартом 4-2 и 4-3 в Единой лиге ВТБ. Хотя «армейцы» постепенно набирали обороты. Последняя победа над «Панатинаикосом» (89:83) получилась уверенной не столько по счёту, сколько по качеству игры. Соперник ни разу не вел в счёте на своей родной арене ОАКА, что является большой редкостью.
ЦСКА считался фаворитом дерби с «Химками» в Единой лиге. Хотя преимущество всегда нужно доказывать на протяжении 40 минут площадке. В начале матча убедительнее выглядели «армейцы», забравшие первую четверть 18:12. По итогам второй десятиминутки разница «+6» в пользу команды Димитриса Итудиса сохранилась — 41:35.
Всё самое интересное случилось после перерыва. Уже в третьей четверти «Химкиприбрали к рукам инициативу. Подопечные Римаса Куртинайтиса уверенно действовали на обоих концах площадки. Игровой отрезок был выигран со счётом 21:14. На четвёртую четверть «Химки» вышли с минимальным лидерством — 56:55.
Дальше преимущество команды Куртинайтиса постепенно нарастало, и даже в какой-то момент было двузначным. В итоге «Химки» умело довели дело до заслуженной победы — 86:78.
Звёзды ЦСКА Майк Джеймс, Уилл Клайберн, Торнике Шенгелия и Никола Милутинов на четверых набрали 53 очка, то есть более двух третьих результативности команды. Помощи второплановых исполнителей «армейцам» очень не хватило. Центровой «Химок» Грег Монро выдал мощнейший доминирующий перфоманс — 28 очков, 10 подборов при рейтинге эффективности 33 балла. Также неплохо показали себя Эррик Макколлум и Джордан Микки — по 16 и 13 очков соответственно.
Кажется непривычным отсутствие Алексей Шведа в списке двузначных скореров. В активе защитника 7 очков, 4 подбора и 4 передачи. Долгое время у Алексея был всего один балл в графе результативности. Не шла игра до самой концовки, но в клатче Швед показал свой класс. Реализовал два трёхочковых и отдал важнейшие ассисты на Микки и Монро.
Неудачные дни бывают у всех. В Евролиге Швед оформляеьт средний дабл-дабл из 19,0 очка и 10,7 передачи (абсолютно лучший результат турнира) при эффективности 21,7 балла. Обвинения в плохом качестве игры и эгоизме в адрес Алексея звучат нелепо.
Теперь «Химки» должны добывать положительный результат и на евроарене. Победа над ЦСКА придаёт подмосковному клубу важнейший импульс уверенности. «Армейцы» терпят второе поражение в сезоне Единой лиги. Ничего катастрофического не произошло, но Итудис и его штаб получили много поводов для размышления. Работы для выхода команды на оптимальный уровень ещё много.
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