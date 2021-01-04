Карри выдал мощнейшую игру века за «Уорриорз». Крутая, но разовая и пустая акция

«Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 137:122 (36:33, 30:21, 31:29, 40:39).

Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри набрал 62 очка (18/31 с игры, 8/16 из-за дуги, 18/19 штрафных) и стал лучшим на площадке, установив карьерный рекорд результативности в НБА. Он превзошёл свой предыдущий рекорд на 8 очков. У «Портленда» 32 очка на свой счёт записал Дэмьен Лиллард, 28 баллов в активе Си Джей Макколлума, Энес Кантер оформил дабл-дабл (24 очка, 12 подборов).

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Карри набрал больше очков, чем звёзды соперника Лиллард и Макколлум вместе взятые. Это лишь самое малое из его свершений. Карри показал самую высокую результативность в составе «Уорриорз» со времён Рика Бэрри в 1974 году. Мощнейшая игра этого века за «Голден Стэйт». Стефен стал самым возрастным игроком (32 года 295 дней) в истории, который набрал 62 очка. И вторым самым возрастным, покорившим отметку 60+ очков. Впереди только легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант, настрелявший 60 баллов в последнем матче карьеры в апреле 2016 года в 37 лет и 234 дня. Достижение Коби весьма сомнительное, поскольку соперники из «Юта Джаз» попросту полноценно не выкладывались в защите и расступались перед ним. Не хотели портить знаменательный день Мамбы в ничего не значащем с турнирной точки зрения матче. К слову, в рейтинге «стариков» с 60+ баллов Карри превзошёл легендарного Уилта Чемберлена (32 года и 172 дня), который опустился на третье место. Кроме того, Карри стал первым игроком после Брайанта, набравшим 62+ очка за 36 или менее минут. 20 декабря 2006 года в игре с «Даллас Маверикс» Коби записал себе в актив 62 очка, проведя на площадке 33 минуты.



Крутой перформанс. Однако, если объективно смотреть на ситуацию, это разовая и пустая акция. «Голден Стэйт» не может полагаться на то, что Карри будет всё время набирать 50-60 или даже 40+ очков. «Уорриорз» с результатом 3-3 пока занимают 9-е место в Западной конференции. И есть основания предполагать, что команда скорее опустится ниже, чем поднимется в зону плей-офф.



Дело в том, что две из трёх побед «Уорриорз» были натужными и пришлись на встречи со «сливными» аутсайдерами Восточной конференции «Чикаго Буллз» (129:128) и «Детройт Пистонс» (116:106). «Портленд» удалось обыграть только за счёт аномальной результативности Карри, на повторение которой главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр не должен постоянно рассчитывать. Те же «Блэйзерс» без проблем разобрали «Уорриорз» (123:98) в Сан-Франциско два дня назад. Просто тогда Карри действовал на своём обычном уроне, набрав 26 очков. Подопечные Терри Стоттса и во второй встрече неплохо играли в атаке, но Карри их просто перебросал.

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Слабость «Голден Стэйт» во всей красе проявилась в противостояниях с топ-клубами Восточной конференции «Бруклин Нетс» (99:125) и «Милуоки Бакс» (99:138). А что будет при встрече с более сильными контендерами Запада или даже просто соперниками покруче «Портленда», которых здесь хватает? Ничего хорошего «Голден Стэйт» не светит.

У Карри нет никакой надёжной опоры среди партнёров по команде. Клэй Томпсон пропускает сезон из-за разрыва ахилла. Дрэймонд Грин пропустил стартовые игры, но после возвращения в строй ничего не показал — 1 очко в двух матчах с «Портлендом». В защите Грин особо ничем не помогал — «Уорриорз» пропускали более 120 очков. Дрэймонд был душой и сердцем династии «Голден Стэйт», но сам по себе не является ценным исполнителем исключительно с игровой точки зрения. В прошлом сезоне он «привёл» «Голден Стэйт» к последнему месту в Западной конференции, когда Томпсон и Карри отсутствовали. Сложно быть ментальным лидером недоминирующей команды, которая не превосходит остальных по уровню таланта на порядок. За былые заслуги Грин получит $ 100 млн в ближайшие 4 года. Он наверняка доволен, вот только финансовая гибкость клуба при этом сковывается. Недавно появилась информация, что «Голден Стэйт» не против обменять Грина, если сезон придётся «сливать» (вероятность этого сценарий немалая).



Келли Убре за 6 матчей регулярного чемпионата реализовал 2/30 (6,7%) трёхочковых и даже не покоряет двузначную результативность (9,7 очка). При этом съедает $ 14,3 млн в платёжной ведомости. «Уорриорз» приобрели Убре в качестве замены Клэю Томпсону. Конечно, продуктивность уровня Клэя от Келли никто не ожидал, но сейчас один из прошлогодних лидеров «Финикс Санз» демонстрирует просто ужасающее качество баскетбола. Эндрю Уиггинс набирает 17,8 очка при посредственной точности 39,6% с игры. Получает за это почти $ 30 млн, что является вопиющей переплатой. Контракт Уиггинса считается необмениваемым, поскольку в целом «Уорриорз» должны ему $ 95 млн за три года. Усилить состав «Голден Стэйт» не может из дорогих контрактов Карри, Томпсона Грина, Убре и Уиггинса. Четыре последних точно никто не горит желания принимать, а обменивать Карри никто не собирается. Хорошо, что хотя бы соглашение Убре истекает через год.

Больше никаких титулов. Династия «Голден Стэйт» окончательно распалась «Уорриорз» остались без важнейшего элемента функционирования всей системы. Потеря Клэя Томпсона — приговор для команды.

Среди ролевиков «Голден Стэйт» тоже нет никого примечательного. Один из самых заметных второплановых исполнителей Маркиз Крисс выбыл до конца сезона из-за перелома ноги. Эрик Паскалл, Дэмион Ли, Кент Бэйзмор, Кевон Луни и Брэдли Уонамейкер выстреливают крайне редко. Практически никогда.



Кроме Карри, единственным заслуживающим похвалы игроком «Голден Стэйт» на старте сезона стал центровой Джеймс Уайзмен. Второй номер драфта-2020 набирал 11,7 очка и 6,5 подбора при точности 44,8% с игры и 45,5% из-за дуги (5 попаданий при 11 попытках). Ничего сверхвыдающегося в этих цифрах нет, но всё-таки дебютант негативного влияния на игру команды не оказывает. Уже за это его не стоит критиковать.

Зато есть повод усомниться в квалификации главного тренера Стива Керра. Эксперт НБА Кевин О’Коннор уже сделал это.



«Лучшие тренеры адаптируют систему, чтобы максимально использовать умения имеющихся игроков. Стив Керр вообще ничего не сделал в этом направлении с нынешними «Уорриорз». Ничего. Керр обязан внести изменения в ближайшее время, или все станет только ужаснее. Стоит начать использовать больше пик-н-роллов с Карри и Уайзменом. Стараться играть проще», — заявил О’Коннор.



Легко побеждать, когда в твоей команде здоровые Стефен Карри, Клэй Томпсон и Кевин Дюрант на пике карьеры. Сейчас же у Керра наметился явный кризис идей. Адаптировать команду к новой реальности не получается. Текущий состав не блещет талантом, но всё-таки из него можно выжимать больше и не лететь «Милуоки» -39 очков, а также с завидной частотой не пропускать 120+.

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Сегодня Карри на коне. Керр и Томпсон раздают ему похвалу, Кендрик Перкинс и Мэджик Джонсон называют лучшим шутером в истории, Пау Газоль, Джа Морант, Донован Митчелл и множество других игроков НБА восторгаются 62-очковым перфомансом в «Твиттере». Вот только реальность от этого не изменится. Нынешний «Голден Стэйт» — посредственная команда без шансов на титул, и возможно, даже без шансов на выход в плей-офф. Спуститься с небес на землю придётся очень скоро. Возможно, уже в ближайшем матче с «Сакраменто Кингз».