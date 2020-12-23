«Голден Стэйт» терпит разгром, Леброн получает болезненный удар. Мощный старт сезона НБА

«Лейкерс» витали в облаках после вручения перстней, за что поплатились. Кевин Дюрант вернулся и не оставил шансов «Уорриорз».

Сезон-2020/2021 в НБА официально стартовал. На первый игровой день традиционно выносятся два очень интересных матча. В этот раз зрители могли наблюдать за противостояниями «Бруклин Нетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» (125:99) и дерби Лос-Анджелеса «Лейкерс» — «Клипперс» (109:116).

Старт сезона получился по-настоящему мощным. Обе игры не разочаровали. Да, в матче «Нетс» — «Уорриорз» не было интриги уже со стартовой четверти. «Бруклин» выиграл игровой отрезок 40:25 (рекорд результативности франшизы за четверть в матче-открытии) и вообще не позволял «Уорриорз» поднять голову. Однако сам факт возможности наблюдения за игрой вернувшегося в строй Кевина Дюранта и его напарника Кайри Ирвинга приковывал к встрече повышенное внимание.

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Кевин и Кайри не подкачали — набрали 22 и 26 очков соответственно. Дюрант вроде как оправился после травмы ахилла, но от форварда ожидаются более доминирующие перформансы. Ирвинг тоже неплох. Также стоит отметить вышедшего со скамейки Кариса Леверта, который принёс команде 20 баллов. Дюрант, Ирвинг и Леверт стали первым с 2007 года трио «Нетс», набравшим по 20+ очков в первом матче сезона. Последними этот делали Винс Картер, Ричард Джефферсон и Антуан Райт.



Нельзя не отметить успешный дебют Стива Нэша на посту главного тренера «Нетс». Разница «+26» — третья лучшая в истории НБА в первой игре за карьеры для тренера. Почин сделан. «Бруклин» — контендер Восточной конференции, который должен претендовать на попадание в финал. Если обойдётся без травм и скандалов в раздевалке.



«Голден Стэйт» декларировал желание остаться конкурентоспособным перед стартом сезона, несмотря на потерю из-за травмы ахилла Клэя Томпсона. Начало чемпионата получилось, мягко говоря, не очень. Главный тренер Стив Керр не мог рассчитывать на помощь получившего повреждение тяжёлого форварда Дрэймонда Грина. Это отчасти оправдывает проигрыш, но всё-таки Стефен Карри, Келли Убре, Эндр Уиггинс и Джеймса Уайзмен появились на площадке. Ожидалось, что «Уорриорз» если и уступят, то в борьбе. Надежды не оправдались.



Карри оформил дабл-дабл из 20 очков и 10 передач, но очень плохо бросал — 7/21 с игры, в том числе 2/10 из-за дуги. Убре и Уиггинс на двоих «настреляли» всего 19 очков. Не разочаровал только Уайзмен. Второй номер драфта НБА 2020 года набрал 19 баллов и установил рекорд результативности для новичков франшизы «Уорриорз» за последние 30 лет в дебютном матче сезона.

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Стив Керр после игры признал, что «Голден Стэйт» даже близко не похож на хорошую команду. Легенда НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли заявил, что «Уорриорз» — «отстой без Грина и Томпсона». Жёстко, но основания для подобного высказывания были. Тем не менее у калифорнийцев ещё есть время преобразиться в лучшую сторону. Не хотелось бы видеть команду во главе с Карри в числе «сливных» претендентов на высокие лотерейные пики.

Действующий чемпион «Лейкерс» неудачно выступил в дерби. Возможно, подопечные Фрэнка Вогеля слишком долго витали в облаках после церемонии вручения перстней перед началом матча.

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Иначе сложно объяснить абсолютный провал «Лейкерс» в первой четверти — 19:39. За весь прошлый сезон команда столько не пропускала за стартовый игровой отрезок. Во второй десятиминутке «озёрные» преобразились (35:17) и почти ликвидировали отставание, но всё-таки рывок «Клипперс» на старте был определяющим. В третьей четверти «Лейкерс» (24:33) снова провалились, и уже не смогли догнать соперника.



Самыми результативными на площадке в составе победителей стали Пол Джордж (33 очка), Кавай Леонард (26 очков) и Серж Ибака (15 очков). У «Лейкерс» наиболее заметными были Леброн Джеймс (22 очка), Энтони Дэвис (18 очков и 7 подборов) и Монтрез Харрел (17 очков и 10 подборов). Также дабл-дабл на счету Денниса Шрёдера – 14 очков и 12 подборов.



Леброн Джеймс получил болезненный удар в прямом и переносном смысле слова на старте сезона. Джеймс повредил голеностоп. Форвард надеется, что ничего серьёзного не случилось, но в ближайшее время медики скажут своё слово. Конечно, же ударом для Леброна стало и непосредственно выступление «Лейкерс» на площадке. Команда ни разу не лидировала в матче с «Клипперс». Сам Король отыграл всего 28 минут — худшее время в карьере в матче-открытии. Впервые с 2014 года Джеймс не смог оформить дабл-дабл в первой игре сезона.

«Голден Стэйт» рано списали, Леброна зря перехвалили. Чего ждать в сезоне НБА-2020/2021 «Лейкерс» почему-то записали в бесспорные фавориты, хотя желающих свергнуть их с трона хватает. Удивить может даже похудевший Зайон.

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю удачно дебютировал, но обольщаться команде не стоит. Кавай Леонард и Пол Джордж должны доказать свою состоятельность на длинной дистанции. В первую очередь «Клипперс» нужно избегать конфликтов в раздевалке, которые привели к провальному прошлому сезону.



Второй игровой день регулярного чемпионата НБА включает сразу 13 матчей. Марафон длинного сезона лучшей лиги мира стартовал. Скучно точно не будет.