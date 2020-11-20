Больше никаких титулов. Династия «Голден Стэйт» окончательно распалась

На драфте НБА 18 октября 2020 года «Голден Стэйт» выбрал перспективного центрового Джеймса Уайзмена. Сильное приобретение, хотя парню ещё предстоит доказать своей потенциал на площадке.

В этот же день команда пережила огромную потерю. Клэй Томпсон травмировал ахилл и выбыл из строя как минимум на год. «Уорриорз» рассчитывали вернуть династию в сезоне-2020/2021. Не судьба.

Сейчас сложно вспомнить начало прошлого сезона НБА. Уж слишком много всего произошло за этот календарный год. Но именно осенью 2019-го в одном из эпизодов матча «Голден Стэйт Уорриорз» — «Финикс Санс» разыгрывающий Стефен Карри неудачно столкнулся с Ароном Бэйнсом, травмировав руку. Как позже выяснится, Карри получил перелом, который заставил его лечиться аж до марта 2020 года. Сезон, который из-за разрыва крестообразной связки колена пропускал ещё и Клэй Томпсон, завершился для «Уорриорз» досрочно.

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Без двух своих главных звёзд команда не смогла пробиться в плей-офф. И это закономерно. Именно дуэт Карри — Томпсон был скелетом франшизы. Их игра в нападении была настолько гениальной, что заставила измениться весь баскетбол. Из-за этого, наверное, некоторые часто даже не замечали, насколько здорово тот же Клэй отрабатывают в защите. Абсолютно не жадные суперснайперы, готовые в одиночку «прибить» любую команду. 37 очков за четверть в одном из матчей от Томпсона легко подтвердят эти слова. Без Клэя «Голден Стэйт» заметно сбавляет в атаке, а про защиту на периметре и говорить не стоит. Томпсон был цепным псом, который мог закрыть лидера «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена и вынудить его совершить полтора десятка промахов из-за дуги за матч.

Клэй Томпсон Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Благодаря связке Карри, Томпсона и Дрэймонда Грина «Уорриорз» построили по-настоящему великую династию. Позже в неё влился Кевин Дюрант, но не был доморощенным игроков, а скорее просто временным наёмником, страховка для гарантированного завоевания титула. «Уорриорз» побили рекорд «Чикаго Буллз» времён великого Майкла Джордана по количеству побед (73-9) в регулярном чемпионате и скромно намекали на то, чтобы называться лучшей командой в истории. «Уорриорз» начали штамповать выходы в финал один за другим, и если бы не Леброн Джеймс в 2016-м и травмы в 2019-м, вполне могли замахнуться на (как минимум) три титула подряд. «Голден Стэйт» быстро стал одной из самых популярных команд, и всё это благодаря «братьям по оружию» Карри и Томпсону.

Династия восстановлена. «Голден Стэйт» снова будет донимать Леброна Карри, Грин, Томпсон здоровы и готовы бороться за титул. Есть реальный шанс выменять в компанию к ним четвёртую суперзвезду.

Финальная серия 2019 года против «Торонто Рэпторз» — настоящая боль для каждого поклонника «Уорриорз», да и для всех, кто следит за НБА. Кевин Дюрант рвёт ахилл и выбывает на год. Клэй Томпсон рвёт «кресты» и также отправляется на долгое восстановление.

Врачи тогда убеждали, что оба игрока смогут вернуться к прежним кондициям. Дюранта даже с травмой обменяли в «Бруклин Нетс», где его встретили с распростёртыми объятиями. Все вокруг оптимистично смотрели на новую связку громких имён Кайри Ирвинга и Кевина Дюранта, не замечая новостей про то, что никто ещё в истории НБА не возвращался на былой уровень после столь серьёзных повреждений.

Зато после разрыва крестообразных связок играть на высоком уровне вполне можно. В этом деле важна качественная реабилитация, которая и позволила Томпсону вернуться в былые кондиции после операции. Он полностью пропустил сезон-2019/2020 и уже был готов начать следующий сезон с самого начала.

«В первый день во время игры чувствовалось, что я без ритма. Мяч после броска летел куда-то в сторону. В защите мой игрок врывался по лицевой линии, я не успевал занять позицию перед своим игроком.

Майкла Джордана уже не будут считать бездарным владельцем, а «Уорриорз» ждут суперзвезду В НБА состоялась лотерея драфта, которая прояснила некоторые моменты и создала множество интриг.

Было непросто с точки зрения физических кондиций. Но постепенно я приходил в себя, и тогда пошёл нормальный баскетбол, я перемещался, видел, как мяч начинает попадать в кольцо – это было небо и земля. В такие моменты ценишь игру», — признавался Томсон, уже вовсю играющий в режиме 5х5 и с полным контактом.

Баскетбольная общественность ждала построения новой династии на старом месте. К Стефу и Клэю искали ещё одну звезду, и фамилии назывались самые разные. А самое главное, что почти все сценарии были вполне реалистичными, поскольку у команды из Сан-Франциско хватало активов, чтобы окружить «братьев» необходимыми помощниками.

Однако всё изменилось, когда начали приходить неприятные новости. По очереди инсайдеры НБА сообщали, что Клэй на одной из тренировок сильно травмировал ногу. Уже тогда появилась версия с разрывом ахилла, в её правдивость верить не хотелось категорически. К сожалению, после небольшой паузы она подтвердилась.

«Уорриорз» уже заявили, что Томпсон пропустит полностью второй сезон подряд и перенесёт операцию на травмированной ноге. Тут же выступил врач, рассказавший, что спортсмен сможет вернуться на прежний уровень. Но, кажется, это маловероятно. Можно посмотреть на Демаркуса Казинса. Напомним, Демаркус тоже перенёс аналогичные травмы – «крестов» и ахилла. После этого из постоянного участника Матча звёзд и претендента на максимальный контракт превратился в лучшем случае в посредственного ролевика (спад в скорости, атлетизме, выносливости, броске и вообще во всех аспектах), которому мало кто готов выдать даже минимальную зарплату. В прошлом сезоне переход Казинса в «Лейкерс» фактически пролоббировали звёзды Энтони Дэвис и Леброн Джеймс. Сейчас будущее Демаркуса в НБА под большим вопросом. Центровой уже начал тренировки, но не факт, что будет готов играть к старту сезона. А если будет готов, то не факт, что его кто-то подпишет.

У Томпсона проблем с зарплатой точно не будет. Зато у клуба огромные неприятности с платёжной ведомостью. Клэй получит $ 68 млн за два года, ни разу не выйдя на паркет. А затем на «Голден Стэйт» будет висеть ещё 3 года контракта Клэя с общей зарплатой $ 124 млн. Как бы грубо это ни звучало, контракт Клэя стал балластным. В платёжке есть дорогие соглашения Карри, Грина и Эндрю Уиггинса. Последнее очень тяжело сбросить.

Эрик Паскалл и Дрэймонд Грин Фото: Mike Stobe/Getty Images

Репутация франшизы меняется. Если раньше Яннис Адетокунбо и другие звёзды всерьёз обдумывали переход в «Голден Стэйт», то после травмы Томпсона однозначно пересмотрели свою позицию. Об этом уже не стесняются говорить аналитики НБА, хотя прошли всего сутки после травмы Клэя.

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После таких серьёзных повреждений никому и никогда не удавалось вернуться на высочайший уровень. Может быть, история Дюранта станет исключительной и это как раз даст надежду самому Томпсону и болельщикам, но пока в это верится с большим трудом. Почему? Уж слишком сильно теряют в скорости перемещения и подвижности игроки, пережившие разрыв. Томпсону придётся сложнее вдвойне. Он только-только оправился от разрыва «крестов» и даже не набрал оптимальные кондиции. Наверное, при удачных сценариях мы увидим защитника в официальных матчах, вот только надеяться, что он будет показывать уровень себя самого в 2015-м не стоит. Скорее картина будет как в случае Казинса.

Без Клэя «Голден Стэйт» перестаёт быть большой силой. Династия «Уорриорз» окончательно распалась. Два года без баскетбола — приговор для Томпсона. Два года без Томпсона — приговор для «Голден Стэйт». Больше никаких титулов. Об этом команда Стива Керр может и не мечтать.