Сезон под откос. Радость «Бруклина» была очень недолгой

«Бруклин Нетс» стартовали в регулярном чемпионате НБА с результатом 4-4. Разочарование ли это? Да, особенно с учётом результатов первых двух матчей. Подопечные Стива Нэша разгромили «Голден Стэйт Уорриорз» (125:99) и «Бостон Селтикс» (123:98). Казалось, что в Восточной конференции появился мощнейший контендер. Однако радость «Бруклина» была очень недолгой. Очень быстро «Нетс» столкнулись с проблемами, которые рискуют поставить под откос сезон в целом.

Уже в третьем матче «Бруклин» неожиданно оступился на выезде с «Шарлотт Хорнетс» (104:106). Можно было списать на случайность, но затем последовала потеря очков (дома) с другими лотерейными клубами «Мемфис Гриззлис» (111:116 ОТ), «Атланта Хоукс» (96:114) и «Вашингтон Уизардс» (122:123), а также с большими трудностями удалось перебросать ту же «Атланту» (145:141).

В матче с «Мемфисом» отдыхали Дюрант и Ирвинг, но у соперника в первой половине травму голеностопа получил Джа Морант, что уравнивало шансы. Эта встреча показала, что у «Нетс» очень слабый резерв. Команда Нэша играла с «Гриззлис» и всех последущих матчах уже после разрыва крестообразных связок у разыгрывающего Спенсера Динуидди, ведущей вспомогательной опции команды.

В НБА сформировалась новая суперкоманда. «Бруклин» совершил последний и важнейший ход Назначение Стива Нэша – оптимальный вариант для «Нетс». Борьба за титул уже не за горами.

Кайри Ирвинг (27,1 очка, 5,3 подбора, 6,1 передачи) и Кевин Дюрант (28,2 очка, 7,0 подбора, 4,8 передачи) набирают классную статистику и показывают хороший процент точности. Проблема в том, что вдвоём они не могут тащить команду в каждом матче. Даже против посредственных лотерейных клубов Восточной конференции. Запас энергии у Кайри и Кевина небезграничный. Нэш не планирует задействовать их в каждом матче, чтобы игроки совсем не выдохлись к концу сезона. Сейчас у Дюранта передышка вынужденная — из-за контактирования с заражённым коронавирусом форвард на неделю ушёл в карантин.

Третьим по результативности в «Нетс» является атакующий защитник Карис Леверт — 14,3 очка. Пока Леверт не может найти свой бросок — 39,2% с игры и 28,9% из-за дуги. Карис совершает 15 попыток с игры, что и обеспечивает ему звание третьего лучшего скорера команды. Понятно, что Ирвинг и Дюрант атакуют чаще, но из остальных игроков никто не бросает даже 10 раз за матч. Нет проблем с точностью у Джо Харриса (13,4 очка, 51,3% с игры, 51,1% из-за дуги). Однако Джо максимально выверенно походит к каждой возможности, беря на себя 9,8 броска. Было бы больше попыток — процент попаданий непременно снизился бы.

Пятым двузначным скорером и лучшим подбирающим «Нетя» является центровой Джарретт Аллен (10,8 очка, 11,6 подбора). Нэш держит молодого 22-летнего парня на скамейке, выпуская в старте менее эффективного Деандре Джордана (4,4 очка, 6,8 подбора). Всё из-за того, что Джордан является близким другом Ирвинга и Дюранта, которые всячески лоббируют интересы центрового. Как бы это не переросло в серьёзный конфликт по ходу сезона.

Умышленно заблокировали трансфер третьей звезды. Странное поведение Ирвинга и Дюранта Сезон ещё не начался, а Кайри и Кевин уже начали свои чудачества. «Бруклин» точно серьёзный претендент на титул?

Вопрос химии в коллективе, вероятно, является самым главным поводом для беспокойства в отношении «Нетс». Даже большим, чем непосредственно продуктивность игроков на площадке и ограниченные запасы энергии звёзд. В команде просматривается чёткое разделение на два фронта: Ирвинг, Дюрант, Джордан (также можно добавить опытного ветерана Джеффа Грина, который ранее играл с Дюрантом в «Оклахома-Сити Тандер») и все остальные. Многие из ролевиков (Леверт, Аллен, Торин Принс, Лэндри Шамет) до сих пор фигурируют в слухах по поводу возможного обмена звезды «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена.

«Бруклин» — достаточно уязвимый и не такой уж доминирующий, как могло показаться после стартовоых разгромов «Голден Стэйт» и «Бостон». Сейчас оба этих соперника выше «Нетс» в турнирной таблице по проценту побед. «Бруклин» даже не входит в зону плей-офф Восточной конференции, занимая десятую строчку.

В последнем матче «Бруклин» без Дюранта разгромил «Юта Джаз» (130:96). Сложно назвать эту игру показательной, поскольку соперник проводит изнурительное турне по Западу и Восточко. В «Джаз» явно пожертвовали результатом встречи на Арене «Барклайс Центр», Уже через сутки Донован Митчелл, Руди Гобер и компания сыграют на «Мэдисон Сквер Гарден» с «Нью-Йорк Никс». Возможно, команда Куина Снайдера сделала ставку не на ту игру. В данный момент «Никс» (4-3) довольно неожиданно находятся выше «Нетс» (4-4) в турнирной таблице.

Конечно, полностью списывать со счетов «Бруклин» нельзя. Просто есть большие сомнения в словах Стивена Эй Смита и ряда других экспертов НБА, которые смело прогнозировали выход «Нетс» в финал на «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Вероятно, с такими уверенными заявлениями стоит повременить.

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«Бруклин» пока побеждает через раз. Травма Динуидди уже в значительной мере пустила сезон «Нетс» под откос. В отношении команды есть другие потенциальные «зоны риска» — нарушении химии в коллективе, вероятность получения травмы Ирвингом и / или Дюрантом, способность долго пребывавших в лазарете звёзд выдержать длинную дистанцию сезона НБА, отсутствие опыта у главного тренера Стива Нэша. Что касается последнего момента, наличие Майка Д’Антони на скамейке кардинальнім образом ситуацию не меняет. Приоритетное слово при принятии решений всегда остаётся за Нэшем. «Бруклин» проиграл «Шарлотт» и «Мемфису» в близких напряжённых концовках. Вполне уместно в таких моментах предъявлять претензии к главному тренеру.

Подводя итог. Выйдет ли «Бруклин» в плей-офф? Скорее всего, да. Хотя провал сезона в случае реализации какого-то из вышеуказанных «факторов риска» исключать тоже нельзя. Будут ли «Нетс» реальным претендентом на титул? Вероятно, нет. Как минимум не в этом чемпионате.